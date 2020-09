¿Funcionan los esterilizadores UV? ✔

Los esterilizadores UV son un producto muy buscado en Amazon, su publicidad asegura una esterilización rápida contra el 99.9% de los gérmenes.

Con forma de caja, están pensados para la desinfección de objetos cotidianos, llaves, el móvil, gafas, auriculares, mascarillas. La luz UVC es muy dañina para la piel solo se usa con objetos.

La tecnología de esterilización con rayos UVC funciona desde hace décadas, se usa en hospitales a diario y también para desinfectar el agua potable.

Los esterilizadores UV que usan la luz UVC, funcionan, son capaces de erradicar gérmenes y microorganismos. Lo que ninguno de estos productos puede afirmar,—por el momento—,es que sean eficaces contra el Covid-19, ya que esto se desconoce.

Los estudios han afirmado que este tipo de luces son eficaces contra otros coronavirus como el SARS, pero con el Covid-19 quedan muchas incógnitas por revelar.

En Periodista Digital te contamos más detalles sobre los esterilizadores UV, y la tecnología que usa para lograr esterilizar objetos.

¿Qué es la radiación UVC ?

La radiación ultravioleta se divide en tres subtipos según su longitud de onda: UVA, UVB , y UVC o UV-C

Los rayos UVA

A diferencia de los rayos UVB, los UVA no son absorbidos por la capa de ozono, alrededor del 95% de los rayos UV que llegan al suelo son UVA.

Tiene longitudes de onda más alta, pueden penetrar más profundamente en las capas de la piel que los rayos UVB. Esto significa que pueden causar daños directos en el ADN, (aumentan el riesgo de cáncer de piel)

Causan envejecimiento de la piel, arrugas y deshidratación.

Pueden penetrar por nubes y ventanas, (por eso si tienes plantas próximas a una ventana crecen mejor).

Los rayos UVB

Tienen longitudes de onda más cortas, que los UVA, sus efectos son más dañinos.

Afectan a la epidermis o capa exterior de la piel.

También dañan directamente el ADN, pueden ser factor de riesgo de cáncer de piel.

También contribuyen al fotoenvejecimiento, piel arrugada y acartonada.

Causan quemaduras solares, que suelen aparecer unas horas después de la exposición.

No penetra por las ventanas y es más que probable las nubes los filtren.

Los rayos UVC

Es la longitud de onda más corta y el tipo de rayos ultravioletas más dañinos, sin embargo casi todos son absorbidos por la atmósfera terrestre, afortunadamente esta radiación no nos llega como los rayos UVA.

Los rayos UVC son capaces de desintegrar los ácidos nucleicos en las células de los microorganismos, por eso se usan para esterilizar y destruir material genético tanto en humanos como en partículas virales.

La luz UV-C y su eficacia para esterilizar microorganismos

La luz ultravioleta es tan antigua como el universo, solo hacía falta que alguien la descubriera. En 1877 Arthur Downes fisiólogo británico y Thomas P. Blunt científico se fijaron en un hecho que descubrió la radiación UVC.

Llenaron tubos de ensayo con una solución, de Pasteur a la luz solar, y descubrieron que la radiación solar podía matar e inhibir el desarrollo de microorganismos patógenos.

El aumento de la exposición a lo largo del tiempo, mantuvo libre de bacterias los tubos de ensayo durante meses.

Downes y Blunt continuaron demostrando que la capacidad de la luz solar para neutralizar las bacterias dependía de la intensidad, duración y la longitud de onda, siendo las longitudes de onda más cortas (como las UVC), las más efectivas. Tiempo después Tyndall confirmó estos resultados.

Décadas después el oftalmólogo alemán Ernst Hertel se basó en este conocimiento y determinó que la luz en la longitud de onda UVC en lugar de la UVA o UVB era más eficaz para matar microorganismos.

Casi al mismo tiempo el profesor danés Niels Finsen ganó el Premio Nobel de Fisiología en el reconocimiento a su trabajo en el tratamiento de la bacteria del lupus vulgaris en la piel humana con luz concentrada.

En las siguientes décadas en 1930 y 1940 continuó el desarrollo de las aplicaciones de la luz UVC, para la desinfección, William F. Wells, ingeniero sanitario, fue quien descubrió que las bacterias y los virus pueden transmitirse a las personas a través del aire.

Aplicó este conocimiento instalando lámparas ultravioletas en la habitación superior de escuelas diurnas en los suburbios de Filadelfia para combatir la propagación del sarampión.

Comparó las tasas de infección con las escuelas sin lámparas de UVC, y se dio cuenta que la infección en las escuelas sin lámparas era de un 53.6% mientras que en las escuelas con lámparas la infección era del 13.3% .

Cómo funcionan las lámparas UVC

Se trata de recipientes herméticos que tienen luces UVC. La luz UVC es germicida, es capaz de desactivar el ADN de bacterias, virus y otros patógenos. Por lo tanto destruye su capacidad para multiplicarse y causar enfermedades.

Específicamente la luz UVC, daña el ácido nucleico de los microorganismos al formar enlaces covalentes entre ciertas bases adyacentes en el ADN. Al formarse estos enlaces evita que el ADN pueda replicarse, por eso el microorganismo no puede reproducirse y muere.

Esterilizadores UV más vendidos en Amazon

Estos dispositivos pueden eliminar microorganismos, no obstante no existen estudios que avalen que elimine el Covid-19., la revista Nature publicó un estudio donde afirma que la luz UVC, puede inactivar en el aire coronavirus humanos, pero por el momento no existen datos sobre su efecto en el Covid-19.

Recuerda, que la luz UVC es muy dañina para el ser humano, nunca debes usar esta luz sobre la piel, solo en recipientes herméticos.

