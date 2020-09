Cómo usar la pantalla o visera facial protectora ✅

La venta de pantallas o viseras de protección facial no para de aumentar en Amazon. Por su diseño son para algunas personas más cómodas de usar que las mascarillas, sin embargo utilizarlas puede ser un peligro si no se usan de la forma adecuada.

Las autoridades sanitarias advierten que no se deben usar pantallas o viseras faciales solas. Como ilustra la foto superior la visera o pantalla, representa una protección extra, pero siempre usando debajo la mascarilla no para sustituirla. Es más, no existe obligación de usar pantalla protectora, pero sí de mascarilla.

¿Cuánto cuestan las pantallas o viseras faciales? La oferta es variada, la franja de precios está entre 3.49 y 34 €. En Periodista Digital te contamos más detalles sobre las pantallas o visas protectoras faciales.

¿Mascarilla o pantalla protectora?

No existe la opción opción a escoger, tal como avanzó en la introducción de este artículo. La obligación de usar mascarilla está vigente desde el 21 de mayo del 2020, según la Orden de BOE SND/422/2020 del 19 de mayo.

En dicha orden se recoge la obligación por parte de la población de usar mascarillas cualquier tipo de mascarillas, preferiblemente higiénicas o quirúrgicas que cubran la nariz y la boca. Es decir utilizar un pantalla o visera protectora no exime del uso de la mascarilla, lo legal es la mascarilla.

El Boletín Oficial del Estado, especifica:

Uso de mascarillas para mayores de 6 años en adelante cuando van por la vía pública, tanto al aire libre como en espacios cerrados de uso público. Siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad de 2 metros mínimo.

¿Por qué se ha popularizado la visera o pantalla facial?

La razón obvia, es el temor al contagio y la necesidad de protección. Seguramente quienes comenzaron a poner a la venta estas viseras al público se basaron en los trajes EPI.

El traje o equipo EPI (equipos de protección individual) para sanitarios o personal que por su profesión tenga alto riesgo de contagio de virus en SARS-CoV-2, el causante de la enfermedad COVID-19. Consta de un traje especial, guantes, protección para el calzado, y para los ojos.

El virus también se puede contagiar a través de los ojos, sobre todo en personal de riesgo que está expuesto a partículas en aerosol de los pacientes.

Estos equipos de protección individual, llevan mascarilla FFP2 o FFP3, una visera o pantalla (o gafas). Las viseras o pantallas que ahora puedes encontrar en Amazon o muchas otras tiendas online se inspiran en estos accesorios del equipamiento de los EPIs.

Si te fijas ningún sanitario lleva esta visera sin mascarilla, porque conocen perfectamente el protocolo. Usar mascarilla es incómodo, y más durante horas, pero no se llevan por comodidad sino por precaución.

Si te preocupa tu seguridad y estás pensando comprar una pantalla protectora, ten en cuenta, que no te exime de seguir utilizando la mascarilla. Por ejemplo si estornudas o toses, sin mascarilla, microgotas pueden salir por los extremos de la pantalla (algunas son más cortas que otras).

Si usas algo que crees te protegerá a ti y a otros y no lo haces correrás más peligro, ya que puedes bajar la guardia.

Las pantallas de protección o viseras faciales más vendidas en Amazon.

Este modelo es uno de los más económicos y populares en Amazon, obtiene una nota de 4.3 sobre 5.

Fabricada en España con material desinfectable. Se adapta a la cabeza con cinta elástica.

El material utilizado PET (no PVC) para tener una transparencia total sin las molestias de marcas de aguas que deforman la visión produciendo mareos por su uso continuado. Todas las pantallas vienen con un film protector en ambas caras.

Tratamiento Antivaho en ambas caras para evitar el molesto empañamiento que se produce por la condensación del aire a través de una mascarilla o al respirar profundamente al realizar un mínimo esfuerzo físico.

o al respirar profundamente al realizar un mínimo esfuerzo físico. Disponible en variedad de tallas, también para niños.

Medidas: (Pantalla) 320x220mm (cinta elástica) 330mm. Compatible con gafas.

Cómoda para el usuario, incluye una pieza de gomaespuma para contacto más cómodo con la frente, y agujero en la parte superior.

Ajuste trasero con cinca elástica, permite ajustar la visera a distintos tamaños de cabeza

Cómodo durante mucho tiempo

Alta transmisión de luz y amplio campo de visión

Fácil de limpiar y reutilizar

Antiniebla de doble cara

Inofensivo para la salud humana

Compatible con el uso de gafas de seguridad y mascarillas

Máscaras fabricadas en Alemania, homologada incluso en áreas de quirófano. Las cuatro esquinas están redondeadas, permite un movimiento libre de la cabeza.

La almohadilla en la cabeza garantiza un uso más cómodo.

La cinta de goma es ajustable en longitud según distintos tamaños de cabeza.

El recubrimiento duro anti niebla evita el empañamiento.

Visera de PET fabricada en España.´Pantalla protectora facial creada originalmente para apoyo a hospitales y equipos médicos.

