¿Te preguntas cuánto dura la bombona en una estufa de gas? Depende de uso, pero por término medio una bombona dura un mes. ¿Te asusta la factura de la luz en invierno?

Las estufas de gas tienen un alto poder calorífico algunas superan los 4000W, pero obtener este calor cuesta muchísimo menos que la calefacción eléctrica.

El precio de una bombona de butano de 12,5 kilos (el regulado) son 12,15 € y te puede durar un mes…haz cuentas.

¿Buscas alternativas a la calefacción eléctrica? En otro artículo de Periodista Digital, hablamos de las diferencias entre aire acondicionado frío calor inverter o no inverter. Hoy te contamos más detalles sobre las estufas de gas, con una selección de modelos a buen precio.

Sube la factura de la luz: alternativas en calefacción

Un estudio de la ACA (Asociación de Ciencias Ambientales) realizado en el 2016, reveló que 6,8 millones de personas en España sufren pobreza energética, o lo qué es lo mismo pasan frío porque no pueden pagar el incremento que supondría encender la calefacción en invierno.

Frente al uso de la electricidad como única fuente para calentarse durante el frío, existen otras alternativas: por ejemplo las estufas de gas, se llevan usando décadas, pero, ahora son más pequeñas y seguras.

La calefacción eléctrica llega a suponer hasta un 70% de la factura de la luz con un gasto medio de entre 1.960 y 2.158 euros al año. Frente a otros sistemas de calefacción como el gas natural que supone un gasto medio entre 760 y 928 euros al año, (según datos de la consultora PwC).

El gas natural requiere instalación y no todas las viviendas disponen de esta alternativa. Otras opciones, frente a la calefacción eléctrica, son las estufas de pellets, las chimeneas o inserts con leña, y las estufas de gas.

De estas tres últimas alternativas la opción más barata con diferencia son las estufas de gas.

Una estufa de pellets ronda los 1.000 euros, un insert chimenea de hierro fundido ronda los 490 euros, y en cambio puedes encontrar estufas de gas entre 60-180 euros con un buen rendimiento.

¿Cuándo surgió la estufa de gas?

En 1802 Frederick Albert Winsor un inventor alemán que experimentaba con la iluminación por gas creó la primera estufa de gas. En España a finales de la década de los años 50

El uso de butano significaba una energía barata en una época de carestía. Desde 1957, la tradicional bombona de butano se pintó de naranja en honor a esta fruta tan española.

El éxito fue total y millones de hogares cocinaban o se calentaban gracias a butano. A partir de 1970, la producción eléctrica en España se había triplicado y poco a poco las estufas de butano con el auge de la calefacción eléctrica perdieron protagonismo, su uso disminuyó, pero seguían presentes en muchos hogares.

Con la subida de las tarifas de luz, desde hace unos años las estufas de butano han vuelto a ser una alternativa para obtener un calor a menor precio. Ahora son más seguros que hace décadas, con encendidos piezoeléctricos, controladores de oxígeno, sistemas antivuelco y termostatos.

¿Cómo elegir una estufa de gas?

La primera premisa es que las estufas de gas son adecuadas para salones o estancias grandes. A pesar de ser muy seguros, se deben usar para calentar estancias grandes de unos 20 m ², salones, comedores, oficinas.

Deben ser lugares con suficiente ventilación. Esto se debe a que emiten gases y por esto no es adecuado usarlas en dormitorios y espacios pequeños mal ventilados.

Es muy importante tener en cuenta que una mala combustión del butano produce monóxido de carbono, y este puede llegar a ser mortal. Aunque en la actualidad las estufas son muy seguras no se recomienda usarlas en lugares poco ventilados.

Calientan muy rápido y lo hacen gracias a la combustión del gas (butano o metano) en un quemador.

El precio del butano sigue siendo económico y las estufas no tienen un gasto excesivo. Con un uso medio una botella de butano te da para unos 25 días, es decir casi un mes.

Tipos de estufas de gas

Estufas catalíticas

El calor se emite porque pasa por un panel catalítico por radiación. Se calientan los objetos e indirectamente el aire. Al no haber fuego directo el riesgo de quemaduras es bajo. Son seguras y recomendadas en hogares con mascotas o niños. Se recomienda para estancias entre 20 –25 m².

Estufas de llama azul

Calientan por convección producen mucho calor, pueden llegar a los 4.200 W y además no gastan mucho gas, son las más eficientes. Muchas llevan además termostatos, son adecuadas para calentar estancias entre 25 y 35 m ².

Estufas de gas radiante

Estas son las indicadas para espacios grandes, oficinas, estudios o salones amplios calientan entre 35 –40 m². Tienen un quemador infrarrojo que permite lograr un alto poder calorífico, pero deben situarse en lugares bien ventilados.

No son adecuadas si tienes niños o animales domésticos en casa. En estos casos mejor optar por una catalítica.

Estufas de gas baratas, desde 68 €

Estufa de gas económica con una potencia máxima de 4,2 KW.

Dispone de termostato regulable con 3 niveles de potencia de gas. Modo eco, normal y máximo.

Tiene ruedas y asas ergonómicas para facilitar el transporte

Triple sistema de seguridad, anti-inclinación, ODS y apagado de llama. Encendido piezoelectrónico que proporciona un menor consumo de gas.

Apto para bombonas de hasta 10 kg.

El modelo de estufas de gas butano más vendido en Amazon. Tiene 3000 W y tres niveles de potencia.

El panel catalítico es de doble capa con encendido piezoeléctrico

Sistema termopan por fallo en la llama con desconexión automática. También lleva analizador atmosférico, corta el gas en caso de alta concentración de CO2.

Estufa con encendido piezoeléctrico y doble sistema de seguridad.

Con panel frontal de cristal templado que no quema y tiene un visor de la llama que da sensación de ambiente.

Consumo: 270g/h; 14w ventilador; medidas: 42*33*72,5cm.

Si te van los colores, esta estufa se sale del clásico diseño en negro. Tiene dos niveles de potencia y encendido piezo eléctrico.

Incorpora ruedas.

BARTOLINI - Estufa catalitica Primavera k 4 Opiniones BARTOLINI - Estufa catalítica Primavera k Potencia: 2.9 Kw

Dimensiones (Al X An X Fon): 78 X 42 X 42 cm.

3 Niveles De Potencia

Un Panel Catalítico En Material Cerámico Y De Aluminio Con Tratamiento Al Platin

Que Permite Una Excelente Combustión Sin Resecar El Aire

Lleva como extra un pequeño ventilador eléctrico que hace que expulse el calor hacia afuera con más fuerza.

Estufa pequeña de infrarrojos que funciona con una bombona pequeña de 3.5 kg.

Encendido piezoeléctrico.

Doble sistema de seguridad

Potencia : 3,0kW

Ruedas multidireccionales incorporadas.

La estufa De’longhi VBF, es la elección de Amazon, (o Amazon’s Choice) son productos que Amazon escoge por algunas características. Son populares, tienen buena relación calidad precio y están disponibles para ser entregados.

Esta estufa tiene un diseño más estilizado que las tradicionales estufas de gas, es más bonita. Al tener ruedas la puedes desplazar con comodidad.

Esta estufa tiene una gran potencia calorífica 4.200, para calentar una estancia de unos 25-30 m ².

Muy eficiente en el consumo max. 305 gr/h. Segura ya que tiene un triple sistema de seguridad . Además es pequeña y a venir con ruedas es fácil de mover.

. Además es pequeña y a venir con ruedas es fácil de mover. Asas para transporte y ruedas pivotantes

Medidas: ancho x alto x fondo: 400 x 700 x 320 mm

Estufa mediana, con una potencia calorífica de 2.4 y 4.2 kW, tiene un consumo máximo de 300 g/h. La capacidad de cilindro es de 15 kg. Usa combustible mezcla propano-butano.

El panel frontal al ser de cristal templado no quema y tiene visor de llamas, para dar calidez.

Incorpora como extra un pequeño ventilador eléctrico que hace que expulse el calor hacia afuera con más fuerza

Consumo: 270g/h; 14w ventilador

Estufa de gas con una potencia de 4.000 vatios, se puede instalar en pared o suelo, tiene doble seguridad ‘Stop Gas’ y analizador de atmósfera.

Calor y diseño, porque esta estufa tiene hasta 3.500 W y tecnología ‘llama azul’, pero además tiene efecto ‘fuego’, muy decorativo.

Con triple sistema de seguridad, asas y ruedas para su desplazamiento.

Dimensiones: ancho: 400 mm, alto: 700 mm, fondo, 290 mm. Se enciende mediante pulsador.

¿Cómo ahorrar dinero en gastos de envío si compras en Amazon?

Si necesitas una nueva freidora, una olla rápida o un aceite de oliva gourmet, te cuadra el precio pero temes los gastos de envío. En Amazon no te llevarás sorpresas desagradables.

Tienes varias opciones y las económicas están por 2.99 euros de gastos que no es nada caro, sin embargo también puedes ahorrarte los gastos de envío durante todo el año con la suscripción a Amazon Prime.

Si visitas Amazon a menudo seguro ya lo sabes, los clientes Prime tiene envíos gratis y rápidos en millones de productos. Esto significa que lo que compres te costará ese precio del artículo pero nada más ¡Haz cuentas de lo que te ahorras!

El primer mes ser cliente Prime es gratis, una vez pasado ese mes de prueba el precio es de 36 € al año.