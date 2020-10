¡Tres de las cafeteras de goteo más vendidas en Amazon cuestan una media de 26! Las tienes muy sencillas con solo un interruptor de encender/apagar y también programables, y con con gran capacidad de hasta 12 tazas.

La cafetera de goteo Bonsenkitche destaca por su jarra termo de acero inoxidable para hasta 12 tazas y su programación de hasta 24 horas, ¡cuando te levantes tu café te estará esperando!

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de las freidoras más vendidas, hoy de las cafeteras de goteo. ¡Si vas a comprar una no te pierdas las claves para escoger!

Claves para escoger una cafetera de goteo

La capacidad

Si en tu casa sois muy cafeteros y el café ‘vuela’, te interesa las cafeteras de goteo de gran capacidad pueden hacer de una tacada hasta 12 tazas. Si sobra lo puedes tener en la jarra para ir tomándolo a lo largo del día.

Tienes cafeteras de goteo con menor capacidad, desde 2-3 servicios, pero siempre es mejor comprar una que tenga algo más de capacidad. Si en algún momento necesitas hacer más café podrás tenerlo listo, en lugar de tener que poner dos cafeteras.

¿Cuántas veces haces café al día?

Si por ejemplo haces una vez, más cantidad y lo tomas a lo largo del día. Entonces te conviene una jarra aislante térmica que mantiene el sabor del café durante horas. Hay cafeteras que una vez se hace el café si lo recalientan alteran su sabor, se queda rancio.

En cambio tienes cafeteras de goteo que son programables, hacen el café a la hora que les digas y tiene tecnologías para preservar el aroma como la Cecotec Coffee 66 Smart. Si quieres una cafetera versátil para tomar el café a lo largo del día, vale la pena invertir un poco más.

¿Vas siempre con prisa por la mañana?

Hay personas que a pesar de levantarse temprano, el tiempo no les llega. Tener que preparar café es tiempo añadido que se suma a otras cosas.

Las cafeteras programables son una solución inteligente para ahorrar tiempo. Por ejemplo la cafetera de goteo más vendida en Amazon la Aicok, tiene función de programación 24 horas. La noche anterior la dejas lista y al día siguiente disfrutarás de café recién hecho.

Apagado automático

Esta función apaga la cafetera después de unos 40 minutos, si has salido de casa corriendo y no recuerdas si apagaste o no la cafetera, el apagado automático te dará tranquilidad.

El tamaño

La mayoría de las cafeteras tienen unas dimensiones similares con una altura entre 28 y 35 cm, pero en las cocinas pequeñas, los centímetros cuentan.

Mide el espacio donde pretendes poner la cafetera para asegurarte es el más indicado. La cafetera no debe estar encajada, necesita cierto espacio alrededor para poder maniobrar con comodidad.

Cafeteras de goteo más vendidas en Amazon

Esta cafetera triunfa en Amazon, por su práctico termo en lugar de la tradicional jarra de vidrio. Puede contener entre 12-10 tazas de café.

Esta cafetera eléctrica de 800 vatios utiliza un circuito de protección de apagado para garantizar la seguridad de la cafetera

Prepare su café de la vida diaria de forma rápida y cómoda con esta cafetera programable.

Los botones de programación de toque rápido son fáciles y directos, omitiendo muchos pasos tediosos para usted. La función de salida de goteo sin goteo le permite hasta 30 segundos para servir una taza de café mientras la cafetera aún se está preparando. También evita que el café restante en la cesta del filtro gotee.

Una cafetera de goteo para gourmets. Tecnología ExtermAroma, que logra en segundos un delicioso café. Sabor más intenso gracias a sistema de rociado y goteo continuo. Puede preparar hasta 12 tazas, la jarra de vidrio es extrafuerte con 1.5 litros de capacidad.

La cafetera Cecotec Coffee 66 Smart tiene una placa calefactora que mantiene caliente el café durante 40 minutos . Desconexión automática tras este tiempo. Con función recalentar si el café se ha quedado frío.

. Desconexión automática tras este tiempo. Con función recalentar si el café se ha quedado frío. Tiene filtro permanente para el café molido, se puede limpiar y quitar. Si lo deseas también puedes usar filtros de papel. Obtiene 4.3 puntos sobre 5 según los usuarios de Amazon.

Esta cafetera recibe 4 puntos sobre 5 y un 63% de usuarios de Amazon le otorga cinco estrellas. Entre sus ventajas: es programable hasta 24 horas. Tiene pantalla táctil electrónica que facilita su uso, con control de temporizador digital. Desconexión automática tras 40 minutos.

Indicador del nivel del agua. Filtro y cuchara permanentes permanentes y cesto filtrante extraíble. Puedes preparar hasta 12 tazas. Función de mantener caliente, y función de café concentrado, si no tienes tiempo para esperar y quieras salga más rápido.

Cafetera eléctrica de goteo TMPCF007 de TM Electron con 600W de potencia, jarra de 0,6L y filtro extraíble.

Cafetera eléctrica de goteo con 600W de potencia

Capacidad de hasta 6 tazas.

Jarra de 0,6L.

Tanque de agua graduado

Usa la cantidad de agua que necesites en función de las tazas.

El café con su intensidad ideal gracias al usar el agua necesaria.

Interruptor de encendido / apagado con luz indicadora.

Sistema de apagado automático pasados 40 minutos.

Sistema anti goteo.

Placa de calentamiento con revestimiento antiadherente

Tu café siempre a la temperatura ideal.

La jarra de vidrio ayuda a mantener la temperatura.

Filtro extraíble

Muy fácil de limpiar después de cada uso.Se puede intercambiar por los filtros de papel tradicionales.

Este modelo de cafetera de goteo obtiene un 4 sobre 5, según los usuarios de Amazon y un 56% la valoran con 5 estrellas. Con diseño práctico, interruptor encendido/ apagado y testigo luminoso.

Tiene función de mantener caliente durante 40 minutos, luego se desconecta. El filtro es reutilizable de nylon. Con sus 900 W de potencia es capaz de hacer hasta 10 tazas en pocos minutos. Viene con una jarra de cristal muy resistente. ¡También podrás hacer té!

Con 4.3 puntos sobre 5 según los usuarios de Amazon, esta cafetera de goteo es capaz de preparar hasta 12 tazas. Gracias a su placa calefactora mantiene el café caliente más tiempo.

Con filtro permanente extraíble y jarra de cristal resistente. Apagado automático tras 40 minutos encendida, e indicador de agua.

El modelo de cafetera de goteo AEG KF3300 logra 4.1 puntos sobre 5 según los usuarios de Amazon.

Gran capacidad, hasta 12 tazas, fácil limpieza y apagado automático tras 40 minutos.

Gracias a su potencia 1100 W es rápida preparando el café.

¿Cómo conseguir electrodomésticos con descuento?

¿Te ha sido útil el artículo de las cafeteras de goteo más vendidas en Amazon? También vas a encontrar: batidoras de mano, ollas de cocción lenta o microondas. En Amazon tienes todo lo necesario para equipar tu cocina al mejor precio.

Desde vitrocerámica a los robots de cocina más completos que pesan la comida, amasan, trituran, amasan y cocinan. Si te preocupan los gastos de envío: en Amazon tienes varias opciones, como la estándar que cuesta 2,99 euros y te llega a casa el pedido en dos o tres días.

Si quieres comprar en Amazon ahorrándote los gastos de envío, tienes la opción de hacerte cliente Prime, ¡los clientes que más ventajas tienen en Amazon!

En Estados Unidos son más de 100 millones (por algo será). Ser cliente Prime te permite comprar sin gastos de envío en millones de productos, además tendrás entregas más rápidas (incluso en un día donde este servicio esté disponible).

También acceso a las ofertas, a Amazon Vídeo y mucho más. ¿Cuánto cuesta todo esto? Nada el primer mes, es de prueba, pasado el primer mes son: 36 euros al año. ¡Haz cuentas de lo que ahorras al no tener que pagar gastos de envío!