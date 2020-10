Mejores patinetes de tres ruedas 2020 ✅

¿Cuánto cuestan los mejores patinetes de tres ruedas? Los precios varían según marcas pero la media ronda los 50 €, luego en gama alta podemos encontrar modelos a precios superiores y en la gama baja precios más baratos.

¿Es mejor el de tres ruedas o el patinete o scooter de dos ruedas? En otro artículo de Periodista Digital hablamos de los monociclos eléctricos más vendidos en Amazon, hoy de patinetes de tres ruedas.

¿Patinete de tres ruedas o de dos, cuál escoger?

Si te planteas comprar un patinete de tres ruedas, pero dudas si es mejor uno con dos ruedas, antes hay que valorar, tres aspectos:

¿Desde cuándo puede un niño usar un patinete? ¿Patinete de dos o tres ruedas? Patinetes de tres ruedas: tipos

¿Desde cuándo puede un niño usar un patinete?

Cada niño es un mundo, los hay que con tres años tienen mucha agilidad, y otros que menos. En general cualquier niño que ya camina y ha desarrollado el sentido del equilibrio, puede usar un patinete.

En edad, a partir de los 3 años prácticamente todos los niños han desarrollado el sentido del equilibrio y pueden usar un patinete, (con las debidas medidas de protección, casco, coderas y rodilleras).

¿Patinete de dos o tres ruedas?

En los patinetes de tres ruedas, los niños deben inclinarse hacia un lado u otro para cambiar de dirección. En cambio en los scooters de dos ruedas giran como una bicicleta, por eso si el niño ya sabe manejar la bici, un patinete de dos ruedas le será más familiar.

Un patinete de tres ruedas es más estable que uno de dos ruedas. Niños que tienen miedo a caerse o los que aún no han desarrollado el sentido del equilibrio, se sentirán más confiados al usar un patinete con tres ruedas.

Este estilo de conducción, ayuda a los niños pequeños a comprender de forma rápida e intuitiva la dinámica entre la posición del centro de masa del ciclista y la velocidad de giro.

Un patinete de tres ruedas puede ser mejor opción que el de dos ruedas sí:

Se trata del primer patinete de niño

Si el niño o niña aún no sabe montar en bicicleta

Si el niño no es físicamente activo

Si el niño tiene entre 2-5 años.

Un patinete de dos ruedas puede ser la mejor opción sí:

El niño ya sabe manejar una bicicleta

El niño o niña es físicamente activo-

El niño sabe manejar con éxito un patinete de tres ruedas.

Patinetes de tres ruedas: tipos

Patinetes de tres ruedas: dos delante y una rueda trasera la inclinación determina la dirección

Es el tipo más común de patinetes. Si tu hijo, tiene entre 3-7 años y está luchando por manejar un patinete de dos ruedas sin mucho éxito este patinete le encantará, son muy fáciles de usar. Para girar el niño solo tiene que inclinarse a un lado u otro.

Como dos ruedas delante y una atrás con dirección tipo bicicleta

Estos tipos de patinetes son muy fáciles de manejar. No requieren especial habilidad ni equilibrio, son una opción interesante como primer patinete para un niño de 2-3 años.

Empujarlo ayuda a fortalecer las piernas, no desarrolla igual el equilibrio que otros modelos, pero le dará al niño un aliciente para jugar a la vez que hace ejercicio físico.

Patinete con una rueda delante y dos atrás, dirección tipo bicicleta

Una versión de triciclo hecha patinete. Ergonómicamente son menos operativos, debido a la disposición de las ruedas. La rueda más ancha está en la parte trasera, en lugar de en la zona delantera, que es donde está la mayor parte del peso corporal.

Además las ruedas traseras, en algunos modelos sobresalen ligeramente, y el niño puede golpearse ligeramente cuando toma impulso. Este patinete tampoco hace mucho para desarrollar el equilibrio pero son más fáciles de manejar para niños pequeños.

Patinetes de tres ruedas, una delante dos traseras y forma de V, (las dos ruedas están más separadas entre sí).

Seguro los has visto y te ha llamado la atención su forma curiosa. Este tipo de patinetes no se impulsa con los pies, sino con giro y movimiento de la cadera. Al ser distinta la forma de manejarlos, no son la mejor opción como un primer patinete.

Es recomendable el niño o niña esté familiarizado con la forma de llevarlo, antes de comprar uno. Hay niños a los que les encanta ‘nada más verlo’ y otros que cuando lo prueban, prefieren un patinete convencional.

Puedes enseñarle una foto o un vídeo con este tipo de patinetes, si los ha probado y le gustan, seguro te lo dirá. Si tienes ocasión, de que lo use, (de algún amiguito, vecino o familiar), mejor.

Mejores patinetes de tres ruedas 2020

Patinete ‘Amazon ‘s choice’ o elección de Amazon, adecuado para niños de 3 a 6 años. Con ruedas de PU, ligero, fácil de manejar y además plegable.

Con ruedas de PU, ligero, fácil de manejar y además plegable. Tiene 4 ajustes de altura, a partir de 52 cm hasta 78 cm, se adapta según en niño va creciendo. Adecuado para un peso máximo de 50 kg, con freno de rueda trasera de Step-on. Ruedas de 120 mm, disponible en una amplia variedad de colores.

Tipo de patinete: patinete de empuje tipo swing.

Material principal: acero, aluminio y plástico ABS.

Material de la rueda: poliuretano (PU).

Sistema de frenos: cable y soporte para el freno delantero.

5 colores: rosa, rojo, verde, azul y negro.

Peso máximo: 50 kg.

Edad recomendada: a partir de los 5 años.

Estructura de acero resistente, un ejercicio divertido de bajo impacto.

Ruedas oscilantes para una mayor estabilidad, patinete fácil de girar, mover y acelerar.

El sistema de freno de mano frontal proporciona un mejor control y seguridad. Conducción flexible y control a tu gusto.

Las ruedas traseras oscilantes te permiten moverte libremente. Adecuado para superficies planas y lisas.

El patinete con 3 minirruedas permite que te desplaces hacia delante sin necesidad de tocar el suelo o un pedal. Se puede plegar para que sea más fácil de guardar y transportar

Adecuado para niños a partir de 7 años. Con altura ajustable Altura ajustable de 3 niveles, adecuada para niños y adultos (el mango tiene una función de elevación en tres niveles, adecuada para niños y adultos de diferentes alturas).

Peso hasta 120 kg. Doble sistema de freno, uno controlado manualmente y otro controlado por pedal.

Ruedas: 14 cm

Rueda: 140 mm / PU

Material: Acero / ABS

Pedales: 33 cm x10cm

Edad recomendada de usuario: 7 años +

Carga máx: hasta 120 kg

Tamaño de plegado: 106 * 26 * 38 cm

1x Patinete

1x Bolsa de herramientas

1x Manual

Un modelo bien valorado en Amazon, donde recibe una puntuación de 4,6 sobre 5. Es plegable y además tiene altura ajustable a 77 cm, 82 y 87 cm. Adecuado desde los 4 a los 9 años.

Tiene cuatro ruedas, dos más grandes delante y dos más pequeñas detrás, por eso es más estable y fácil de manejar. Las luces LE D, le dan un aspecto mágico y divertido .

. Está fabricado con marco de aluminio de alta resistencia, el estribo es grande y está reforzado con plástico, el manillar es de acero.

Este patinete está fabricado en aleación de aluminio con base cubierta de nylon y mango de goma. Tiene tres alturas ajustables, 63 cm, 75 y 85 cm. Es plegable con cierre para bloquear el plegado. El freno trasero cubre todas las ruedas para que sea más seguro.

Equipado con rodamientos ABEC-7, para una conducción más suave. La función ‘Learn to turn’, puede ayudar al niño a usar el peso corporal para inclinarse a la derecha o a la izquierda.

Diámetro de la rueda delantera: 12 cm / 4.7 «

Diámetro de la rueda trasera: 8 cm / 3.1 «

Ancho entre la rueda: 24cm / 9.45 «

Longitud de la plataforma: 56cm / 22 «

Edad conveniente: 4-12 años

Altura adecuada: 80-170cm

Capacidad máxima: 50kg

Peso neto del patinete: 2.5kg

¡Diseño no le falta a este patinete Globber! Es un patinete adaptable, ya que al principio el niño puede ir sentado, pero luego a medida que el niño es capaz de impulsarse, a partir de los 3 años el asiento se retira y queda un patinete de tres ruedas. Fabricado en aluminio, plástico y nailon.

Tiene altura ajustable entre 62.5 y 77.5 cm. Adecuado desde 1 año (con asiento) hasta los 6 años. Peso máximo 50 kg.

Con más de 300 valoraciones, y una nota de 4.6.

Freno sensible para la seguridad

Capa antideslizante mejorada

Capa de desgaste de acero inoxidable

La altura del manillar se puede ajustar a 58/64/70/75 cm, que es adecuada para niños de 63-127cm.

Para los principiantes, moviendo el botón hacia arriba el scooter solo se mueve en línea recta .

. Al moverlo hacia abajo, se puede divertir libremente.

Estatura adecuada: 63-127cm

Carga máxima: 50kg

4 opciones de altura del manillar: 58/64/70/75 cm

Peso del producto: 2.2 kg

Material: Alumnio + Plástico + PU flash rueda

Certificación: CE Certificación

La barra en T se puede sacar presionando el botón del manillar para almacenar o jugar sentándose en la base.

Ruedas con luces, sin batería, se ilumina cuando las ruedas está girando.

Patinete Ajustable de 3 Ruedas con LED Blanco (se activa al coger velocidad). Obtiene 179 valoraciones y un 4.9 en valoraciones en Amazon.

La altura del Patinete tiene 4 posiciones (58cm, 64cm, 70cm y 76cm) y está diseñado para niños de 2 a 10 años y hasta 50kg de peso.

