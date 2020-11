Bebidas sin alcohol para brindar, (desde 3,62 € litro) 🥂

¿Qué alternativas de bebidas sin alcohol son las más populares en Amazon? Cava Freixenet 0% alcohol, Martini, o Duchess Gin & Tonic Greenery gin tonic sin alcohol con extractos botánicos de lima, pepino y romero.

Vinos desalcoholizados Orgánicos – LUSSORY para brindar con 0% alcohol. Licor sin alcohol con sabor a piruleta o a moras, que los niños si puede tomar para brindar en un cumpleaños u ocasión especial

Bebidas con colores atractivos, perfectas para preparar cócteles saludables, o para dar color a un batido. ¡Refréscate con estas bebidas sin nada de alcohol! En Periodista Digital te lo contamos.

Beber alcohol: menos es más

El consumo de alcohol está socialmente aceptado, esa cervecita fresca, o el vino con las comidas. Tomar alcohol de forma esporádica y moderadamente no tiene consecuencias nocivas para el organismo. Salvo en personas con enfermedad hepática, o algún otro tipo de patología donde aún el consumo moderado puede ser demasiado.

En general los médicos recomiendan no consumir nada de alcohol, y más a personas con problemas de corazón, trastornos renales o diabetes. Tomar alcohol si una paciente es diabético puede estimular la producción de insulina y luego provocar caídas en los niveles de azúcar en sangre.

Podemos creer que una copita de vino al día no hace daño, pero no es cierto, de hecho los médicos niegan este tópico. Afirman que el consumo de alcohol, — cualquier consumo —, aumenta el riesgo de padecer enfermedades como la hipertensión, el hígado graso o cáncer, tal como puedes ver en el artículo de Journal of Clinical Oncology.

Todos asociamos el tabaco con el riesgo de cáncer, pero el alcohol también tiene riesgo, según la OMS, tomar alcohol es un factor de riesgo para cánceres de esófago, de hígado, de colon, de mama, de boca o laringe (entre otros).

Existen muchas alternativas saludables a las bebidas alcohólicas desde las cervezas sin alcohol, los zumos naturales, refrescos bajos en azúcar.

Con motivo de la presentación de un informe reciente sobre adicciones de la Asociación Proyecto Hombre, la directora general de ‘Proyecto Hombre’, Elena Presencio, ha destacado que el alcohol es el mayor problema de salud pública en España. Llama la atención, que el alcohol es más consumido por mujeres, hasta un 12% más, mientras que la cocaína lo es por los hombres.

Bebidas sin alcohol para brindar, (desde 3,62 € litro)

No hace falta alcohol para celebrar, tienes muchas alternativas al consumo de alcohol, algunas bastante originales…

Freixenet Alcohol Free White es un refrescante y afrutado espumoso sin alcohol fruto de una minuciosa labor de investigación técnica y exigentes pruebas enológicas. Gracias a ello, mantiene los aromas naturales de las uvas y sus características,

Su color es amarillo pálido brillante. En nariz se perciben notas tropicales y un toque elegante de cítricos.

En boca es afrutado y fresco. Tiene buen equilibrio de acidez con burbuja de tamaño medio.

La empresa Riska de Andújar en Jaén ha logrado reinventar las bebidas sin alcohol, lanzando sabores tan divertidos como el de ‘piruleta’. Es una bebida aromatizada a la cereza, para diluir (1 parte de bebida sabor piruleta por 2 de agua, o refresco).

Añade hielo a un vaso.

A continuación verter 120 ml de gaseosa (o de agua, o de naranja/limón pero con agua o gaseosa notarás más el sabor de piruleta).

Por último el licor de piruleta. Remover con una cuchara para mezclar los ingredientes .

. Adorna con una fresa, frambuesa, rodaja de naranja o hojas de menta.

The Duchess Greenery es una de las bebidas sin alcohol más vendidas en Amazon.

Bebidas elaboradas artesanalmente con extractos inspirados en los aromas frescos del campo: romero, hojas de lima y un toque de pepino.

Vino sin alcohol con antioxidantes como el resveratrol y los polifenoles.

Esta bebida no es el típico mosto o zumo de uva. Está elaborada de extraer el alcohol del vino una vez ha vinificado, es decir el aroma y el sabor son ‘de vino’, pero no tiene graduación alcohólica. El procedimiento de desvalorizado no usa sustancias químicas y tampoco modifica el potencial organoléptico del vino.

La ausencia de alcohol está certificada. Entre sus ingredientes, vino tinto desalcoholizado, zumo de uva, agua, y aromas. Se puede tomar solo bien frío, o también como ingrediente de una sangría sin alcohol.

Agricultura orgánica se vuelve la mirada a la naturaleza, se produce de la misma forma que se producía antiguamente, pero con la tecnología y los conocimientos agrarios actuales. Se trabaja el viñedo de forma manual y para la fertilización solo se utilizan productos naturales.

Sidra con aroma afrutado a manzanas pero sin alcohol.

Sidra asturiana espumosa, elaborada con auténtico zumo de manzanas prensadas y fermentadas en nuestra bodega.

0,0 % Vol. Alc. Sin gluten.

La esencia del clásico Martini rojo pero sin alcohol, lleva los mismos ingredientes botánicos que la bebida original, pero se ha retirado el alcohol de forma lenta. Destaca el aroma y sabor de la artemisa y la bergamota.

Un licor sin azúcar ni alcohol pero con un delicioso sabor a manzana, ideal para preparar refrescos en verano. Se diluye una parte por tres de agua o refresco.

Añade hielo picado a un vaso.

A continuación 150 ml de gaseosa (o agua o refresco de limón o naranja).

Agregar 50 ml de licor de manzana. Remover con una cuchara.

Adornar con un trocito de manzana, hojas de menta o una fresa

FLUÈRE elaborada con botánicos que emiten un sabor complejo pero equilibrado combinado con frambuesas frescas destiladas que dan una nariz fresca, suave y ligeramente dulce seguida de un post-bocado único que normalmente solo tienen las bebidas alcohólicas.

Esta bebida azul fascina a los niños, por su color y su sabor divertido. Con aroma a frutas, cunde mucho ya que se usa siempre una parte de bebida azul por dos de agua o fresco. ¡Si la sirves en cualquier fiesta seguro triunfa!

Para que se vea el color azul, esta receta queda muy rica:

Un vaso con hielo.

Añadir 120 ml de gaseosa o de agua

Agrega 60 ml de bebida azul. Remover con una cuchara.

Adornar con una rodaja de limón.

Frizzante es un término italiano que describe un vio con burbujas. Lo puedes usar para crear sangría blanca sin alcohol, cócteles zumos, o para tomar muy frío.

Otra especialidad de la marca Riska (que también tiene mojito sin alcohol, piña colada, fresa, melocotón). Se prepara diluyendo un parte de bebida de mora en dos de agua o refresco.

Necesitas:

Vaso o copa con hielo picado

Gaseosa o limonada – 120 ml

Bebida de moras – 60 ml

Adornar con una mora, o unas hojas de menta o hierbabuena.

¿Donde encontrar productos para veganos, o sin gluten?

Muchos veganos y vegetarianos se pasan el día revisando etiquetas, (porque muchos productos tiene ingredientes de origen animal y hay que buscarlos en las etiquetas). Amazon tienes un buscador donde encontrar fácilmente productos aptos para veganos, orgánicos, sin gluten, o si buscas altos en proteínas.

Si quieres buscar productos sin azúcar también puedes encontrar un amplio surtido, por ejemplo gominolas sin azúcar (para darte un capricho sin que te pese, o para sorprender a tus hijos).

Los mejores aceites de oliva virgen extra, chocolates gourmet, o café de Colombia. En Amazon tienes sección de alimentos gourmet para encontrar exquisiteces de todo el mundo.

También puedes encontrar todo tipo de bebidas y alimentación para mascotas o productos frescos. Si eres cliente Prime tienes el servicio Prime Now pedido mínimo 10 €, y entrega en dos horas hoy o mañana.

Si eres cliente Prime consigues envíos rápidos y gratis en millones de productos. Tienes un mes de prueba gratuito, te ofrece almacenamiento ilimitado de tus fotos en Amazon Drive y acceso gratis para disfrutar de películas y series en Amazon Vídeo. No existe permanencia, nadie te retendrá si optas por irte. Si deseas quedarte el precio es 36 euros.