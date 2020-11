15 chollos que puedes encontrar en el Cyber Monday de Amazon 2020 ⏰

¡Ya están aquí las ofertas del Cyber Monday Amazon 2020! El dispositivo Echo Show 8 con pantalla de 8 pulgadas baja un 50%, el reloj Garmin Forerunner 45S/P Reloj Multisport,un 40%, o los altavoces Bluetooth 5.0 de OPPO, bajan el 50%. Muchos productos de tecnología a los mejores precios, incluso al 50%.

En el Cyber Monday de Amazon 2020. Ahora puedes adelantar las compras de Navidad y ahorrar dinero. Dura hasta la medianoche de hoy…

¿Qué fue antes el Cyber Monday o el Black Friday?

El Cyber Monday tiene una historia reciente comparado con el Black Friday. El famoso ‘Viernes negro’ comenzó en los Estados Unidos durante la temporada pre navideña, de 1952.

El cuarto jueves de noviembre se celebra siempre el Día de Acción de Gracias, y justo el día después es el Black Friday.

Lo de ‘Black Friday’ viene porque al animarse las compras, pasaron de estar ‘en rojo’ a estar en negro. Aunque el término ‘Black Friday’ no se usaría hasta décadas después. Sin embargo la costumbre rebajar precios para estimular la venta a finales de noviembre, ya estaba dentro de la idiosincrasia norteamericana.

El Cyber Monday surgió como consecuencia del Black Friday. El término lo acuñó en el 2005 Ellen Davis, vicepresidenta senior de Investigación e iniciativas estratégicas de la Federación Nacional de Minoristas, (NRF).

Ellen Davis, se dio cuenta que tras el Black Friday, aumentaron las compras online justo el lunes siguiente, porque miles de personas estaban comprando desde sus ordenadores en el trabajo que tenían conexiones más rápidas.

En la NRF en el 2005 publicaron una nota de prensa previa al Día de Acción de Gracias donde daban a conocer que años pasados tras el Black Friday había sido un ‘Cyber Monday’ y hasta el 77% del comercio minorista había visto aumentar sus ventas online. Afirmaban que era probable que esta tendencia se repitiera año tras año. Así fue, y el New York Times también comenzó a usar el término ‘Cyber Monday’.

15 chollos que que puedes encontrar en el Cyber Monday de Amazon 2019

Cecotec Robot Aspirador y Fregasuelos Conga Serie 1090 Connected. 1400 Pa, Compatible -41

Echo Show 8 con Alexa –50%, Eero wifi de malla de Amazon –40%, =»Microsoft Surface Pro 7 – Ordenador portátil 2 en

¿Qué ofrece el Conga 1090? Es un todoterreno con prestaciones en un solo aspirador. Puede fregar, aspirar, barrer y pasar la mopa. Tiene tecnología All in One para hacer estas cuatro acciones de forma simultánea. Además puedes seleccionar la potencia de aspiración y fregado.

Tiene 3 niveles de potencia y otros 3 de fregado.

Este modelo es compatible con Google Assistant y Alexa, lo podrás manejar desde tu móvil.

¿Tienes mascota en casa?. Este robot aspirador cuenta con la tecnología BestFriend Care, incluye un cepillo intercambiable de silicona especial para eliminar el pelo de mascota.

50

El Echo Show 8, tiene más pulgadas y mayor resolución que el Echo Show 5, pero también comparten características como la cámara de 1MP.

Dimensiones

200,4 mm x 135,9 mm x 99,1 mm

Peso

1037 g. El tamaño y peso reales pueden variar en función del proceso de fabricación.

Pantalla

Pantalla táctil de 8” pulgadas (203 mm)

Cámara

Cámara de 1 MP con cubierta integrada

Conectividad wifi

Wifi de doble banda compatible con redes wifi 802.11a/b/g/n/ac. No es compatible con redes wifi ad hoc (peer-to-peer).

Conectividad Bluetooth

Perfil de distribución de audio avanzada (A2DP) para la transmisión de audio desde tu dispositivo móvil al Echo Show 8 o desde el Echo Show 8 a tu altavoz Bluetooth.

Sonido

Altavoces de neodimio de 52 mm con radiador de bajos pasivo

Requisitos del sistema

El Echo Show 8 se entrega listo para que lo conectes a la red wifi. La app Alexa es compatible con dispositivos Fire OS, Android y iOS. También está disponible a través del navegador web de tu ordenador.

Determinados servicios y Skills están sujetos a cambios, es posible que no estén disponibles en todas las regiones y que requieran suscripciones o cuotas adicionales.

App Alexa

La app Alexa es compatible con dispositivos Fire OS, Android y iOS. Puedes consultar una lista completa de los sistemas operativos compatibles.

Microsoft Surface Pro 7 se lanzó el 2 de octubre de 2019, mide 200.66 x 292.10 x 8.38 mm (alto x ancho x grosor) y pesa 775.00 gramos.

Pantalla de 12.30 pulgadas (2736×1824)

Procesador Intel Core i3-1005G1

Cámara frontal 5M P

P RAM 4GB

SO Windows 10

128 GB de almacenamiento

Cámara trasera 8MP

Despídete de las zonas sin cobertura wifi.

El eero conecta a la perfección toda tu casa a través de una red wifi fiable. Finalmente, podrás reproducir contenido en streaming, navegar y jugar desde cualquier lugar.

Todos los dispositivos, como teléfonos, ordenadores, televisores inteligentes y cámaras de seguridad, funcionan con el eero

La tecnología TrueMesh del eero redirige el tráfico de forma inteligente para evitar la congestión, el almacenamiento en búfer y las caídas de red. Juega, reproduce contenido en streaming y navega en cualquier habitación.

El Fire TV Cube dispone de ocho micrófonos para poder oírte desde cualquier dirección, lo que hace que sea más fácil pedirle a Alexa que regule el volumen o silencie el televisor.

Con el Fire TV Cube puedes olvidarte del mando y sumergirte en tus películas y series favoritas solamente usando la voz. Desde cualquier parte de la habitación, no tienes más que decir “Alexa, pon Sneaky Pete” y Alexa responderá a tu solicitud.

También puedes pedirle a Alexa que te dé la previsión del tiempo, que configure temporizadores y recordatorios, y más, incluso cuando el televisor está apagado

8 horas de sonido

Tecnología de Bluetooth avanzada (5.0)

Bajos potentes

Reproducción de 8 horas: el altavoz Bluetooth, que ofrece 8 horas de reproducción continua de música.

El Xiaomi Redmi Note 9 Pro se lanzó en marzo del 2020. Tiene una pantalla LCD de 6.67 pulgadas con una frecuencia de actualización de 60Hz y una cámara frontal perforada en la parte superior. El procesador es un Qualcomm Snapdragon 720G muy potente para este segmento de precio.

Pantalla 6,67 pulgadas (1080×2400)

Procesador Qualcomm Snapdragon 720G

Procesador Qualcomm Snapdragon 720G

Cámara frontal16MP

Cámara trasera48MP + 8MP + 5MP + 2MP

RAM 4 GB

Almacenamiento 64 GB

Capacidad de la batería 5020 mAh

Descubre el auténtico entretenimiento al combinar el color, el contraste y la claridad del 4K con un sonido multidimensional envolvente a la vez que multitud de opciones con su Inteligencia Artificial.

Mejora tu entretenimiento con Android TV y tu forma de jugar ya que es ideal para Playstation.

Resolución

4K • 3840 x 2160

16:9

16:9

Densidad de pixeles

68 pp

Tipo de panel

LCD

Tecnología de LCD

IPS

Tipo de subpixel

RGB

Frecuencia refresco

60 Hz

Procesador Intel i7-10750H (6 núcleos, 12 MB Cache, 2.6 GHz hasta 5 GHz)

Memoria RAM de 16GB DDR IV (2666MHz)

Disco SSD de 1 TB NVMe PCIe Gen3x4

Tarjeta gráfica Nvidia GeForce GTX 1650 MAX Q de GDDR5 4 GB

Sin sistema operativo

Pantalla de 15.6″ FHD (1920*1080), IPS-Level 60Hz 45%NTSCThin Bezel

Mini PC con Windows 10 Pro (64 bits) preinstalado y procesador Intel Celeron J3455 de cuatro núcleos. Funciona a 1,5 – 2,3 GHz, caché de 2M. Bajo consumo de energía y alta eficiencia.

8 GB DDR3 128 GB ROM. Admite disco duro / SSD SATA de 2,5 pulgadas hasta 2 TB. Admite tarjetas micro SD de hasta 128 GB. Creación de capacidad flexible para una fácil expansión de la capacidad para requisitos profundos.

Intel HD Graphics 500 Navegue fácilmente por la web y reproduzca videos 4K o conéctese a su proyector como un sistema de cine en casa: disfrute de una variedad de opciones de entretenimiento. Los 2 puertos HDMI para una fácil conexión de dos monitores simplifican y duplican la eficiencia de su trabajo.

Escucha música nítida de alta fidelidad sin cables.

La tecnología MEMS del micrófono te permite tener conversaciones sorprendentemente claras con estos auriculares compactos.

Usa cualquier auricular por separado para permanecer al tanto del mundo que te rodea.

Control sencillo de música y llamadas al alcance de tus dedos.

Estuche de carga ligero

Un día de energía en tu bolsillo.

Reconexión en un paso: basta con retirar los auriculares de la funda de carga para que se conecten automáticamente a tu teléfono (después de emparejarlos una primera vez

La entrega de energía de 18 W no solo puede cargar rápidamente todos los teléfonos inteligentes (iPhone / Samsung y otros teléfonos Android) s ino que también puede cargar MacBook Pro, MacBook Air y otras computadoras portátiles USB C.

Compatible con múltiples dispositivos, como iPhone XS Max / XS / XR / X; iPhone 8 Plus / 7 Plus / 6 Plus / 6S Plus; iPad Pro / iPad Air / iPad; Samsung S10 / S10 Plus / S9 / S9 Plus; Google Pixel 2 XL y así sucesivamente.

Recarga rápida 2.5X: combine el cargador USB C de 18 W (no incluido) para agotar la batería externa en 5 horas o menos, acortando en gran medida su tiempo de recarga.

Despiértese con uno de tres tonos de alarma digital originales, la emisora FM que quiera, música de su smartphone vía Bluetooth o el pitido de toda la vida.

Le ofrece cinco emisoras de radio FM programables y también permite reproducir música sin hilos desde cualquier teléfono o tableta con Bluetooth.

Horizon ofrece un diseño compacto adecuado para colocarlo en cualquier mesilla de noche o estante de la cocina. La pantalla LCD nítida del despertador ti ene un sensor de luz integrado que ajusta automáticamente el brillo según el entorno.

El botón Snooze/Light de grandes dimensiones combinado con la pantalla LCD nítida, hace que el JBL Horizon sea fácil de usar incluso al acabar de despertarse y el sistema de batería de respaldo garantiza que siempre se despierte a la hora, incluso aunque no haya luz.

Lanzada el 13 de mayo 2020, esta nueva edición de la tablet más icónica de Amazon trae mejoras con respecto al modelo anterior. Un nuevo procesador de cuatro núcleos a 2 GHz, junto con 2 GB de RAM., que según Amazon, logra un aumento del rendimiento un 30% más rápido en comparación con el Fire HD 8 de última generación, para poder facilitar un uso multitarea al ver películas, jugar a juegos y navegar por Internet.

También ofrece nueva batería, aunque Amazon no facilita el datos exactos sobre los mAh, de la batería, pero si que tiene una duración de hasta 12 horas. En un uso mixto, está incluida la navegación por la web y ver vídeos.

Pantalla: 8 pulgadas

Resolución: 1280x 800, (189 ppp)

Autonomía de batería: hasta 12 horas

CPU y RAM: Quad-Core de 2.0 Ghz, con 2 GB de Ram

Almacenamiento: 32 a 64 GB expandible hasta 1 TB.

Tamaño: 202x 137x 9.7 mm

Peso: 355 g

Cámara: Frontal y trasera de 2 MP

La nueva Outdoor simplifica la vigilancia del hogar

Blink Outdoor ofrece una duración de batería de dos años y está diseñada para resistir los elementos, para que puedas proteger tu hogar, por dentro y por fuera, de día o de noche.

Potente duración de la batería de dos años.Con la tecnología de chip patentada de Blink, Outdoor funciona con dos baterías de litio AA que duran hasta dos años, para que puedas ver lo que está sucediendo adentro y alrededor de tu hogar, sin el estrés del reemplazo frecuente de la batería.

Mira lo que está sucediendo en casa, sin importar dónde te encuentres, con la aplicación Blink, mediante vista en vivo HD y visión nocturna infrarroja. El audio bidireccional te permite escuchar y responder; es como estar en casa incluso cuando no lo estás.

¡Este año con más ventajas que nunca en Amazon!

Se amplía el período de devolución, hasta el 31 de enero 2021, para que puedas adelantar tus compras de Navidad en el Black Friday de Amazon.es, y si hay que cambiar algo no tengas problemas.

Otra novedad, la financiación de compras, este año Amazon ofrece dos opciones para financiar compras. Paga en 4→ es para importes entre 75 y 1000 y hasta 90 días, sin intereses, (solo se paga una pequeña comisión de apertura).

Credit Line es la otra opción para financiar→ Para importes de compra de hasta 3000 €, con el que puedes conseguir de forma cómoda y rápida una línea de crédito con Cofidis para financiar tu compra.

El plazo de devolución máximo son 24 meses. Durante el proceso de compra, puedes escoger cambiar el método de pago a ‘Paga en 4 o Credit Line’ y así financiar tus compras.

Si quieres aprovechar las máximas ventajas de comprar en Amazon, tienes la opción de ser cliente Prime, no pagas gastos de envío en millones de productos, tienes entregas más rápidas. Disfrutas de Amazon Vídeo, Prime Music y almacenamiento gratuito para tus fotos. Tienes un mes de prueba gratis y luego el precio es de 36 € al año.