¿No tienes tiempo para pensar en regalos de Navidad para mujeres, (para amigas, familiares o personas de sexo femenino que sean especiales para ti)?

Si cada año te pasa lo mismo, y acabas gastando más de la cuenta. Echa un vistazo a nuestra selección, sorpresas, «seguro, serán bien recibidas, de eso se trata, de regalar ilusiones».

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de árboles de Navidad modernos y minimalistas hoy regalos de Navidad para mujer.

¿Cómo acertar con los regalos de Navidad?

¿Qué prefieres regalar o que te regalen? Investigaciones científicas, publicadas en la revista Psychological Science, dejan claro que nos hace más felices dar que recibir. Se siente una alegría muy especial cuando haces felices a otras personas.

Acertar con los regalos de Navidad, no es fácil, si ya has obsequiado muchos objetos a lo largo del tiempo a la misma persona. No es tan importante el valor material del regalo sino lo que transmites al ofrecerlo. Por ejemplo hay gestos bonitos que logran que un regalo sea inolvidable.

Si cada año llegan las fechas de Navidad y aún tienes varios regalos que comprar, (y lo peor no sabes ni qué comprar). Te cuento tres trucos que funcionan:

Haz una lista de personas a las que vas comprar un regalo

Y dedica 2 minutos cada una de ellas

Define, en esos dos minutos lo que crees que le gusta a cada persona, por ejemplo:

Una vez hayas escogido una o varias categorías por persona, seguro que es más fácil que se te ocurra alguna idea. Por ejemplo si le gusta el cine o las series tienes regalos de Harry Potter, o de Juego de Tronos. Si es alguien que adora los animales, puedes regalarle objetos para su mascota o libros sobre el tema.

Acompaña el regalo con…

Acompañar el regalo con una dedicatoria en forma de tarjeta donde escribas un mensaje. Incluir sobre el regalo (o dentro) alguna pequeña sorpresa, por ejemplo un bombón (de los que van envueltos), una chuche, con una dedicatoria (si no le has puesto algo en la tarjeta).

Cuando la persona lo abra se sorprenderá, no solo por el regalo, también por los pequeños detalles. Se trata de transmitir sorpresa y emociones, es un “he pensado en ti y creo esto te gustará”, para eso no hace falta regalos de cientos de euros.

No tengo tiempo y no se me ocurre nada…

Si no tienes tiempo de pensar en la lista, o no se te ocurre nada, piensa tarjetas regalo (de Netflix, de Amazon, de Bershka). Las puedes comprar desde casa y enviar a la persona, o imprimir y dársela personalmente.

Si a última hora se te olvidó comprar un regalo, los cheques regalo son un buen recurso, ‘’para no llegar con las manos vacías’’, en Amazon tienes cheques de 20 hasta 75€ (o de la cantidad que tu quieras, ya que puedes escoger el importe).

Regalos de Navidad para mujeres entre 10-30 €

152 Opiniones Pulsera de trébol Lotus Style Pulsera de mujer de Lotus Style de la colección Milllennial. Joya de acero de 6,46 cm. No se estropea ni pierde brillo.

Un regalo a buen precio una cofre diseñado por Jordi Labanda, que viene con dos productos. Crema de día y Serum revitalift Láser. Su efecto es luchas contra las arrugas, ayudar a compensar la flacidez del rostro.

Mejora las líneas de expresión y patas de gallo. La piel luce más firme y luminosa.

No es de la franquicia oficial, ni pone Harry Potter por ningún lado, pero con esos anteojos sin duda recuerda al famoso mago de los libros de J.K Rowling.

Una sudadera calentita y cómoda con capucha para hacer deporte o vestir informal. A las adolescentes este tipo de regalos suele gustarles, ¡ y mira el precio!.

1.305 Opiniones Sunmay LeafSUNMAY Sonico Limpiador Facial y Masajeador, Silicona Orgnica Recargable Waterproof Masaje Facial, Anti-Aging Limpiador de piel y Deep Exfoliator para Facial Polaco y Scrub » title=»SUNMAY Sonico Limpiador Facial y Masajeador, Silicona Orgánica Recargable Waterproof Masaje Facial, Anti-Aging Limpiador de piel y Deep Exfoliator»] Este cepillo sónico es un regalo ideal para cuidar la piel. Funciona con impulsos sónicos, que aplicado sobre la piel son como microdedos. Extraen la suciedad, reducen el tamaño de los poros y atenúan las arrugas. Son seguros de usar, fabricados con silicona alimentaria, de grado FDA.

Una bonita cadena con la inicial que escojas, queda muy fina y no se pone fea. Puedes llevarla siempre que no se estropeará.

Pablo Alborán tiene una forma única de cantar, gusta a los hombres pero a las mujeres en general nos encanta. Su disco ‘Prometo’ fue el más vendido en el 2017, con más de 100.000 ejemplares vendidos y ya ha logrado el 5 disco de platino.

Este pack incluye: 2 cd’s + 2 dvd’s .Si te decides por este regalo, son 2 cd’s con la reedición del disco ‘Prometo’,con duetos con Alejandro Sanz, Carminho y Piso 21. Trae además una nueva versión de ‘tu refugio’. En el segundo CD puedes disfrutar de grabaciones acústicas, y un tema en directo con ‘Niña Pastori’

En los Dvds, se incluye su gran concierto en Sevilla, en el estadio olímpico de la cartuja, más la filmación de los nuevos temas acústicos, un documental sobre los entresijos de su gira y todos los videoclips editados del álbum Prometo’.

1.261 Opiniones HAWKERS · CLASSIC · Gafas de sol para hombre y mujer Gafas de sol de Hawkers en una combinación de colores que favorece mucho. No son polarizadas, pero tienen protección UV400 100% Ancho de las lentes: 6 centímetros

Alto de las lentes: 50 milímetros

Puente: 20 milímetros

Lentes Anti-reflejantes

Montura en TR90 de calidad y acero inoxidable

¡Regalo completo! Desde la presentación a los productos. Viene con gel de ducha, loción corporal, sales de baño, espuma para el baño, y hasta una esponja.

Conjunto de gorro y bufanda cálido y suave no pica, ideal para protegerte del frío cada mañana y evitar resfriados. Lo tienes en varios colores.

Una chaqueta bomber con cuello redondo y cremallera, un regalo que no falla, para un a franja de edad de 14-30 años. Este tipo de chaquetas se agotan en todas las tiendas físicas, (y generalmente cuestan más). Este modelo en negro es 100% poliéster y se puede lavar a máquina.

Definidor de rizos Braun Satin Hair 5 con IONTEC. Una plancha que también riza el pelo. Con iones activos para un brillo espectacular.

Brillo más intenso y menos frizz con IONTEC.

La plancha con definidor de rizos Braun Satin Hair 5 con IONTEC libera millones de iones activos en cada pasada. De este modo eliminan de inmediato la estática, combaten el frizz y aportan más brillo.

Placas flotantes

Las placas están montadas de manera flexible para lograr unos resultados más rápidos y uniformes.

Placas 100 % cerámica eloxal.

Gracias a ellas, la plancha se desliza con total suavidad sobre el cabello. Así, tu cabello tiene un aspecto más saludable. Y, además, son virtualmente indestructibles.

Regulación avanzada de la temperatura

Tres ajustes de temperatura de peinado 100 % seguros.

Punta de tacto frío

Para un uso seguro y sencillo.

Un regalo para disfrutar todo el año, con esta nueva fragancia que tiene notas de salida de violeta y bergamota, aromas medio de café y lirio y notas finales cálidas de vainilla y patchuli. Un aroma lleno de sensualidad que además no es pesado.

El libro se trata de un thriller, con un personaje principal llamado Antoni Scott, no es una policía, ni tampoco experta en criminología. Sin embargo Antonia tiene una serie de cualidades que la hacen ser certera a la hora de resolver crímenes.

Algo le está sucediendo a Antonia, nos cuenta el autor, porque no sale mucho de su ático de Lavapiés y se agita cuando escucha pasos por las escaleras, porque está segura de que vienen a buscarla.

Este libro viene precedido por excelentes críticas, otros autores como Javier Sierra, han dicho de esta novela ‘Respira hondo antes de empezar a leer. No volverás a tener tiempo hasta el final’.