Chaquetas de pelo

Mullidas y cálidas las chaquetas de pelo. Donde una chaqueta convencional resulta demasiado fina, una te protegen de las temperaturas frías con estilo de pelo abriga más sin resultar pesada. Tienen ventajas pero también inconvenientes.

Las de pelo tienen más volumen que una chaqueta tradicional ‘abultan más’. Por eso si eres alta y delgada te quedarán de fábula, sin embargo si eres menuda aún siendo delgada quizás te la pruebes y no te guste como te queda. Si además de no ser alta eres de constitución ligeramente ancha, las de pelo no son la mejor opción para afinar la silueta.

Chaqueta de pelo color blanco roto con efecto astracán. Confeccionada 100% poliéster.

Manga larga, capucha y bolsillos laterales.