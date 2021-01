¡Las rebajas de enero 2021 ya están aquí! Ahora es el momento para invertir en prendas de marca que rebajan su precio hasta el 50%, si necesitas un abrigo, ahora tienes marcas como Desigual, North Face o Hally Hensen con modelos rebajados.

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de tendencias en botas otoño-invierno, hoy de abrigos de marca para mujer con descuento que puedes encontrar en Amazon.

Claves para aprovechar bien las rebajas

Las rebajas son época de oportunidades pero también te pueden salir ‘caras’, si gastas más de la cuenta en ropa, zapatos o accesorios que no necesitas. Por eso antes de comprar vale la pena seguir recomendaciones como estas:



Haz una lista de lo necesitas

Antes de comprar hay que tener claro que necesitas. Si tienes tendencia a encapricharte con distintos objetos y acabas comprando más de lo que quieres, tener una lista te ayudará.

Una vez tengas lo que necesitas te puedes permitir comprar algún capricho. Pero si comienzas a comprar cosas que en realidad no están en tu lista, te puedes quedar sin presupuesto para lo realmente importante.

Primero los básicos, luego los caprichos. Divide el presupuesto dejando la mayor parte para los productos de tu lista y una pequeña parte para los caprichos.

Busca marcas que sabes son garantía de calidad



Por ejemplo si te hace falta un abrigo,— una prenda que te va a durar varias temporadas—. Vale la pena invertir en modelos de marcas que sabes tienen una buena calidad, en lugar de arriesgarte en comprar cosas muy baratas.

Ahorrarse a veces 30 o 40 euros en prendas que quieres que te duren a veces no vale la pena,  no es lo mismo una camiseta que sabes tiene menos recorrido.

Recuerda tus derechos como consumidora (pagar con tarjeta, devoluciones y cambios)

Es importante si compras en tiendas físicas te den las mismas facilidades que en otra época del año. Por ejemplo poder pagar con tarjeta. Guarda los tickets de compra y si al llegar a casa te das cuenta que has comprado por impulso o te has equivocado en el color o la talla, devuelve lo comprado.

En tiendas online como Amazon, también puedes anular el pedido hasta un cierto tiempo después. Además si llega a casa y no lo quieres por la razón que sea tienes devolución gratuita, (te devuelven en dinero en cuanto Amazon reciba el paquete de vuelta).

Tienes 14 días (en algunas tienda 15) para devolver el artículo o cambiarlo. En compras online el tiempo es mayor, por ejemplo en Amazon te dan hasta 30 días para devoluciones y cambios a partir de la fecha de recepción del pedido.

Esto es una garantía porque sabes que si una vez comprada la prenda no te gusta o no te queda como pensabas, la puedes devolver y no habrá problemas.

Abrigos de marca para mujer con descuento de hasta -50%

Tommy Hilfiger Heritage Single Breasted Trench Abrigo para Mujer

Protégete de los elementos con esta gabardina, trench Heritage, que presenta un estilo clásico, atemporal y práctico.

Características

• Sarga de puro algodón

• Botonadura sencilla

• Cuello levantado

• Tirantes con botones

• Solapas de protección con botones en la parte trasera y el hombro

• Cierre de botones con corchete en la parte superior

• Cinturón ajustable en la cintura

• Puños con tiras ajustables

• Cadena metálica en el interior del cuello

• Cinta distintiva en el cinturón y el interior del cuello

Desigual Coat Aggu Abrigo para Mujer

Abrigo, chaquetón acolchado con cinturón. Cuello vuelto con pelo.

Estampado étnico en las mangas.

Fabricado en poliéster 100%

North Face Zaneck Parka – Chaqueta/abrigo para Mujer

La marca North Face diseña abrigos y chaquetas muy valorados por amantes de los deportes al aire libre. Creada en los años 60 en San Francisco por dos amantes del senderismo.

Se trataba de una  tienda minorista que vendía equipamiento para senderismo y alpinismo de alto rendimiento.

En 1968 la marca comenzó a confeccionar sus propios diseños y se hizo muy popular. Patrocinó expediciones a lugares recónditos. Su lema era y sigue siendo ‘ ‘The North Face: Never Stop Exploring™.

Una parka clásica hasta la rodilla que te mantendrá abrigada, seca y protegida. Es totalmente impermeable, incorpora aislamiento térmico Heatseeker para añadir calidez y tanto la capucha como el ribete de pelo sintético son desmontable s, lo que proporciona versatilidad .

. Tejido capas impermeables y transpirables. Las costuras están selladas, además la capucha fija ajustable tiene un ribete de pelo sintético para ser aún más confortable

Abrigo- chaqueta Autumn Rise™ Mid para mujer

Desafía a los elementos con esta chaqueta impermeable de longitud media. Esta chaqueta tiene un corte estilizado, lo que significa que puedes utilizarla tanto en la ciudad como en tus paseos por el campo.

La cremallera delantera de doble dirección permite regular la temperatura cuando hace calor y el tejido transpirable previene el sobrecalentamiento. Una capucha protectora y los puños ajustables rematan esta chaqueta informal.

Omni-Tech™ impermeable/transpirable con sellado de costuras críticas

Capucha ajustable fija

Cremallera delantera de doble dirección

Bolsillo interior de seguridad

Bolsillos laterales con cremallera

Puños ajustables

Longitud al centro de la espalda: 35″

Usos: Viaje

Helly Hansen Aden Chaqueta de Pluma Impermeable

Abrigo de la prestigiosa marca noruega Hally Hansen, dotado de la última tecnología para protegerse del frío. Helly Tech, una capa exterior impermeable y transpirable. Su membrana mantiene las moléculas de agua fuera , pero permite que pase el sudor a través de ella. Mantiene el cuerpo seco por fuera y cómodo por dentro.

, pero permite que pase el sudor a través de ella. Mantiene el cuerpo seco por fuera y cómodo por dentro. Esta parka larga con relleno de plumón y de estilo femenino es un básico que te mantendrá abrigada y cómoda cuando el frío arrecie. Lleva un relleno de plumón Allied® que aporta una sensación cálida y agradable, así como un protector tejido repelente al agua, por lo que es ideal para los días de mucho frío.

Desigual Abrig_Collin estilo country

Abrigo de manga larga con cuello de pelo, lleva adornos country en hombros y espalda.

Cierre con cremallera central, y dos bolsillos también con cremallera.

Fabricado en poliéster.

