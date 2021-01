Entre los mejores televisores para jugar a la PS4 destacan marcas como LG, Samsung o Philips.

Para sacar el máximo partido a los videojuegos actuales como The Last of Us 2 o Ghost of Tsushima no vale cualquier televisor. Tenemos que buscar TV que tengan algunas características específicas, por ejemplo que cuente con HDR10+ y a poder ser que el tamaño sea entre 55 y 65 cm.

¿Los precios? Desde 498 €. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de los mejores altavoces bluetooth grandes, hoy de televisores para jugar a la PS4.

¿En qué fijarse para escoger una TV para jugar a la PS4?

Que tenga HDR10+

HDR es el acrónimo de ‘High Dynamic Range’, una tecnología que añade un mayor rango dinámico de color y luz a las imágenes. Gracias al HDR los negros son más intensos y los blancos tienen más brillo, por eso las imágenes ganan en calidad de detalles.

El HDR ya se usaba en la fotografía y desde el 2015 se incorporó a las televisiones. Del HDR pasamos al HDR10 y ahora al HDR10+, una evolución del HDR creada por Samsung. Consiste en añadir metadatos dinámicos a la señal HDR. ¿Qué es esto de los ‘metadatos dinámicos?

Los formatos HDR usan los metadatos para mostrar las imágenes en los televisores. Los metadatos estáticos toman una escena como referencia para calibrar la imagen, darle color y contraste.

El resto de las escenas seguirán el patrón de esa escena. Por eso puede pasar que escenas oscuras se vean un poco más oscuras, y las escenas brillantes pierdan detalles.

Los metadatos dinámicos, por el contrario puede ajustar los límites de brillo y contraste cuadro a cuadro, por lo que el rango de color se ajusta a cada escena, sea oscura o luminosa.

Un televisor con HDR10+ podrá leer esos metadatos dinámicos para ofrecerte una mejor calidad de imagen. Cada escena tendrá el contraste y color perfecto.

¿Entre HDR10 y HDR10+ existe mucha diferencia? Hablamos de una evolución, la tecnología con rango dinámico agrega mayor profundidad a la imagen, los colores se ven más reales y brillantes y las áreas oscuras se vuelven más pronunciadas pero nada es exagerado. Por eso, a la hora de escoger un televisor para jugar, vale la pena que tenga HDR10+

El tamaño

Si estás dudando entre dos tamaños de televisores, te contamos razones de porqué es mejor escoger un televisor grande (dentro de los metros que tenga tu salón), que uno más pequeño (tipo 32 o 40 pulgadas).

Cuanto más grande sea la pantalla más podrás apreciar la calidad de imagen, y más si tienes una televisión 4K. No solo para los videojuegos, partidos de fútbol y otros deportes los ‘vivirás’ más en una televisión con pantalla más grande.

Si tienes al menos entre 200 y 250 cm de distancia desde donde te sientas a la tele, puedes tener una de entre 50-55 pulgadas. Si tienes 300 cm de distancia puedes pensar en una de 65 pulgadas.

Con un televisor 4K HDR10+, la imagen es casi perfecta y no importa si estás sentado cerca. Anteriormente con la tecnología HD, estar cerca podía influir en ver la imagen algo borrosa. Con la tecnología 4K HDR10+, aún estando cerca, o a media distancia verás las imágenes nítidas.

Latencia o Input lag

Una característica fundamental para disfrutar de una buena experiencia de juego. Se trata del tiempo de respuesta que tarda en llegar una información de un punto a otro a tiempo real. Ejemplo: aprietas un botón del mando de tu consola, si pasas bastantes segundos (más de 5…), no vas a tener una buena experiencia de juego, sino más bien frustrante.

Con juegos de lucha o de disparos o shooters, las respuestas rápidas son clave. Un retraso en la entrada puede significar la diferencia entre una reacción adecuada o que el oponente responda. El input lag no es importante si estás viendo una película, pero lo es si piensas usar tu televisor para jugar.

La gran mayoría de personas no notaran un input lag menor de 50 ms. Sin embargo los gamers buscan televisores con respuestas menores de los 40 ms.

Para lograr que tu TV responda lo mejor posible en cuanto a latencia. Busca la opción ‘modo juego’, ya que ayudará a conseguir menor latencia.

¿Cómo saber la latencia o input lag? No es fácil dar con este dato, los fabricantes en su publicidad hablan de las pulgadas de pantalla o si tienen Dolby Surround, pero otras características no suelen venir en las especificaciones genéricas. Tendrías que ver el librito que acompaña al televisor en la caja.

Existe bastante opacidad en mostrar el input lag, a menudo hay televisores con input lag de unos 55 ms o incluso superiores. Mientras que el input lag recomendado está por debajo de 40 ms.

Si un modelo tiene un mal dato de input lag y viene especificado junto al tamaño es más probable no lo compres. Sin embargo si el dato no aparece o es difícil de encontrar…

Mejores televisores para jugar a la PS4

LG TV OLED 55CX6 4K UHD

Rebajas 21 Opiniones LG TV OLED 55CX6 4K UHD El único negro puro que hace que el resto de colores brille. Disfruta del máximo contraste y sorpréndete con la profundidad de los colores , los detalles y texturas de las imágenes para una experiencia insuperable

, los detalles y texturas de las imágenes para una experiencia insuperable El único TV compatible con el 100% de formatos HDR (HDR Dolby Vision, Technicolor, HDR10, HLG y HDR Conversor): Disfruta de la auténtica experiencia cinematográfica en tu casa

Sonido Dolby ATMOS: Experiencia de sonido envolvente full 360º como en el cine (40W)

Sistema operativo Smart TV webOS 5.0 el más fácil, más rápido y más seguro (Certificado por UL Cybersecurity) con Inteligencia Artificial: LG ThinQ® AI, Asistente de Google

Procesador Inteligente α9 Gen3 de 14 Bit con Deep Learning integrado: calidad optimizada con Imagen IA y Sonido IA

Experiencia Game superior gracias a NVIDIA G-SYNC Smart TV Samsung 4K UHDÂ 55RU7405 – Smart TV de 55″

Tamaño de pantalla 138 cm (55″)

Smart TV

Resolución 3,840 x 2,160

HDR 10+

HLG (Hybrid Log Gamma)

Mega Contrast

UHD Dimming

Auto Motion Plus

Modo cine

Dolby Digital Plus

Salida de sonido (RMS)20W

Audio Bluetooth

Multiroom Link

HDMI –3

USB –2

Diseño: New Edge (Flat Bezel)

Hisense 65AE7000F UHD TV 2020 – Smart TV Resolución 4K con Alexa integrada

Esta smart TV te permite reproducir contenido HDR de fuentes compatibles como un reproductor de Blu-ray Ultra HD 4K, PS4, PS5, XBOX Series X/One o unidad flash USB

Ofrece negros más oscuros, blancos más brillantes y un mejor contraste; respaldado por la potencia de un procesador de cuatro núcleos.

y un mejor contraste; respaldado por la potencia de un procesador de cuatro núcleos. Incorpora el potente Dolby DTS Surround Audio, las tecnologías 4K a prueba de futuro (incluyendo HEVC, HLG) y una amplia variedad de aplicaciones inteligentes.

Sistema operativo VIDAA U 4.0 AI, con acceso remoto de un solo toque, numerosas aplicaciones, inicio rápido y lanzador personalizable , lo lleva a un mundo más inteligente.

 Hisense Smart TV te permite conectarte a un mundo de entretenimiento a medida a través de aplicaciones integradas como Netflix, Prime Video, Youtube, DAZN y un navegador web integrado . Ya no es necesario buscar el mando a distancia, descarga la aplicación «Remote Now» en tu móvil Android o IOS y controla tu televisor desde tu teléfono o tableta.

. Ya no es necesario buscar el mando a distancia, descarga la aplicación «Remote Now» en tu móvil Android o IOS y controla tu televisor desde tu teléfono o tableta. Además, puedes controlar las funciones básicas de tu TV y los dispositivos Echo compatibles de tu hogar con el asistente digital Alexa .Puedes hablar con Alexa en tu dispositivo. Con Alexa, puedes reproducir música, escuchar noticias, ver el tiempo, controlar dispositivos de Hogar digital y más.

Smart TV HISENSE 55B7300 TELEVISOR 55»

Imágenes más claras y nítidas gracias a la tecnología Clean View. Tecnología MEMC de estimación del movimiento y compensación para mejorar la claridad de imágenes cuando el movimiento es rápido (deportes videojuegos). Sea lo que sea que estés viendo disfrutarás de una imagen fluida y clara.

UHD – 4K 139 cm (55 «)

HDR 10 PLUS

Ultra Color

Super contraste

Smooth Motion

Depth Enhancer

Smart TV Vidaa U

Quad Core

Sonido potencia de salida: 2x15W

NICAM Stereo

DBX Total Sonics, Total Surround, Total Volume

Dolby Audio(DD+ include both Dolby Digital Plus and Dolby Digital), DBX, etc.

Acceso One Touch

Youtube – Netflix – Bein – Sports

Diseño Pure Metal Design

WIFI Dual Band 802.11ac, dual-band (2.4G and 5G)

Smart TV LG 55UM7100ALEXAUHD 4K de 139 cm (55″) con Inteligencia Artificial

LG Ultra HD TV 4K, 139cm/55″ con Inteligencia Artificial, Procesador Quad Core, Sonido envolvente.

LG ThinQ® AI | Asistente de Google | Alexa

El primer Smart TV con IA

Procesador Quad Core de 10 Bits

Pantalla IPS, 178º de visión

Compatible con HDR 10 Pro y HLG

Sonido Envolvente Ultra Surround

Tamaño: 139 cm (55 «)

Resolución: 3840 x 2160

Procesador Quad Core de 10 bits.

Apple Home Kit

WiFi

Bluetooth 5.0

HDR 10 Pro, HLG

4x Eliminación de Ruido y Banding

Potencia de salida: 20 W (10W Por Canal)

Ultra Surround

Las mejores ofertas en electrónica las tienes en Amazon

Televisores compatibles con Alexa, altavoces Bluetooth, o móviles de alta gama como los Samsung Galaxy Note 10 y 10+. Marcas como Sony, Samsung LG, Nokia, Bose, Logitech. Busques lo que busques en Amazon a diario tienes ofertas con descuentos que a veces superan el 50%. Los gastos de envío son muy reducidos, por ejemplo el envío estándar sale por 2,99 euros.

Si prefieres ahorrarte estos gastos de envío en tus compras también puedes, gracias a Amazon Prime.

Los clientes Prime , son los que más ventajas obtienen de comprar en Amazon. No pagan gastos de envío en millones de productos, tienen derecho a disfrutar de entregas más rápidas incluso en 1 día.

Ser cliente Prime es gratis el primer mes, es de prueba y sin permanencia. Si decides quedarte el precio es 36 euros al año o 3.99 €/mes. Además tendrías otras ventajas como acceso prioritario a ofertas flash, acceso a Amazon Vídeo almacenamiento gratuito en la nube para tus fotos en Amazon Photos.