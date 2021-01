¿Desde cuándo se pueden usar las hamacas para bebés? 👶

¿Dudas sobre cuándo se pueden usar hamacas para bebés? Estas sillas están diseñadas para balancearse y calmar al bebé.

Son muy prácticas, al estar inclinadas, la gran mayoría, se puede usar desde el nacimiento. ¿Hasta cuándo? Esto depende del modelo.

Existe una amplia variedad de hamacas para bebé, algunas se pueden usar de 0-18 kilos (o sobre 4-5 años), otras permiten de 0 a 9 kg (o hasta los 8 –9 meses) y algunas son para un uso de 0-13 kg, (sobre los dos años de edad).

Las hamacas para bebé, son seguras, (de otro modo no estarían a la venta). Tienen arneses de sujeción para que el bebé no se pueda escurrir o dar la vuelta. Aún así, no se debe dejar al bebé sin supervisión.

Una vez el bebé va creciendo algunas tienen la opción de transformarse en columpios y pueden durar hasta los 6 años. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de las sillas de paseo ligeras, hoy de hamacas para bebés.

Uso seguro de las hamacas para bebés

La AAP, Academia Americana de Pediatría, destaca: que los padres debem limitar que un bebé menor de 6 meses pase mucho tiempo en cualquier hamaca, silla de coche o portabebés. Los bebés menores de 4 meses deben sentarse en la posición de balanceo más reclinada para evitar caerse y asfixiarse.

El cuello del bebé no está lo suficientemente desarrollado y no es conveniente esté en apoyado en una misma posición mucho tiempo, (por ejemplo puede estar un par de horas pero no 4 o 5 horas seguidas).

La hamaca o columpio debe ser estable y sólido, para evitar que vuelque con facilidad. Siempre se apoyará en el suelo, nunca sobre un sofá o la cama.

Si lleva un arco superior con juguetes móviles, estos deben estar fijos, para que el bebé no pueda quitarlos fácilmente.

Los padres siempre deben asegurarse del peso máximo que soporta la hamaca, todas especifican el límite de peso. Si el peso del bebé está próximo al peso límite, es mejor comprar otro modelo de hamaca, las tienes que soportan hasta 18 kg.

Los juguetes en móviles conectados a los columpios no se deben quitar fácilmente.

La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) recomienda siempre que sea posible, que los bebés duerman en un colchón plano y firme cada vez que duerman, tanto a la hora de la siesta como de la noche. Puedes usar la hamaca para calmar al bebé, pero cuando esté dormido lo ideal es que lo lleves a su cuna.

El uso de una hamaca durante largos períodos con bebés, podría llevar a posiciones inseguras. Por lo tanto no se debe dejar solo al bebé si está en la hamaca.

Ventajas de las hamacas para bebés

Ayuda a relajación, inducen al sueño

Según la AAP (Academia Americana de Pediatría), las hamacas y columpios infantiles pueden ser muy útiles para calmar al bebé. El movimiento de balanceo repetitivo ayuda al bebé a relajarse.

La forma de la hamaca, envolvente suave y cómoda proporciona una experiencia agradable al bebé, se sentirá seguro.

Alivio del reflujo

A menudo los bebés recién nacidos suelen tener reflujo gástrico y sufren dolor. Este trastorno suele desaparecer, pero mientras ocurre angustia mucho a los padres y al bebé. Las hamacas por su posición ligeramente inclinada favorecen el alivio de los síntomas del reflujo.

Existen modelos que se pueden usar hasta los 5-6 años

Puedes encontrar hamacas para bebés muy versátiles. Son toda una inversión al poder usarlas muchos años. Existen modelos que puedes utilizar hasta los 18 kg, como, la Hamaca Fisher Price Crece Conmigo. Primero como hamaca o silla fija, con una barra superior y juguetes colgantes. Más tarde se convierte en balancín y asiento para niños.

Se pueden plegar

Muchos modelos de hamacas para bebé son también plegables, lo que facilita su transporte, de un lado a otro, (o para cargarla en el coche).

Hamacas para bebés más vendidas en Amazon 2021

Hamaca BabyBjörn, Bliss

La Hamaca Bliss es ligera y práctica, tiene un bastidor gris y un asiento de tejido de algodón acolchado, jersey 3D supersuave y malla ventilada.

Fáciles de trasladar de una habitación a otra y de transportar fuera de casa. Son un lugar acogedor para que el bebé juegue o descanse cerca de ti

Ofrece un balanceo natural generado por el propio movimiento del bebé

¿Durante cuánto tiempo puedo usar la Hamaca Bliss?

La Hamaca Bliss se puede usar desde el nacimiento del bebé hasta la edad de 2 años. En los primeros meses (hasta 9 kg), puedes usarla como una hamaca.

Cuando el bebé pesa más de 9 kg y es capaz de sentarse por sí solo, simplemente da vuelta a la tela y convierte la hamaca en un cómodo asiento infantil. Puedes usarla como asiento hasta que el niño pese 13 kg.

Hamaca para bebé recién nacido Fisher-Price FML56 Crece Conmigo Forest Fun

Sillita ‘Amazon’s Choice’ o elección de Amazon, debido a su buena relación calidad precio y popularidad. Primero la usas como silla fija, luego como hamaca, más tarde se quita la barra de juguetes y se puede usar como balancín o asiento.

Cómodo respaldo reclinable

Emite vibraciones relajantes

Tela acolchada lavable

Los muñecos móviles estimulan los sentidos del bebé y su psicomotricidad gruesa.

Apta para niños de hasta 18 kg.

No es un juguete, no usar para períodos largos de sueño, ni dejar al niño sin supervisión.

Hamaca para bebés, con respaldo ajustable en 3 posiciones, arco de entretenimiento y función de balanceo con bloqueo. Tiene arnés de seguridad de 3 puntos. Un asiento ideal para dormir la siesta, darle el biberón o para que se relaje mientras juega con los muñecos.

Uso recomendado 0 – 6 meses

Hamaca columpio Ingenuity – Orson – 5 velocidades

Si buscas una hamaca práctica, Orson es un 2×1. Columpio y hamaca. Tiene 5 velocidades de balanceo, además de 8 melodías y 3 sonidos de la naturaleza. ¡No hay peque que se resista, induce a sueño!

La barra de juguetes, es abatible, vienen con dos juguetes de felpa y tres lazos para sujetar más juguetes.

Es plegable, queda plano para poder guardarlo fácilmente.

Peso mínimo recomendado

3 kilogramos

3 kilogramos Peso máximo recomendado

9 kilogramos

El temporizador de el columpio tiene tres ajustes: 30, 45 y 60 minutos. La tecnología WhisperQuiet permite que el bebé se balancee en silencio.

La almohadilla del asiento y el apoyacabezas de felpa desmontables son fáciles de limpiar.

Kinderkraft Hamaca Bebé 3 en 1 FELIO

Felio-3en1 feliz combina las funciones del hamaca, balancín y silla para niños más grandes. En felio siempre se sentirá seguro y cómodo.

El producto puede acompañar al niño desde los primeros días hasta que comienza a sentarse sin ayuda (peso máximo: 9 kg, para la función de silla: 18 kg). fabricado de acuerdo con los requisitos de la norma de seguridad europea EN 12790.

Hamaca Bebé Confort Kori 2 en 1 apta de 0-9

Hamaca con bonito diseño, recomendada desde el nacimiento hasta los 9 kg. Incorpora un suave reductor para acoplar cómodamente al recién nacido.

Con chasis de aluminio, muy ligera, pesa 2.2 kg.

Se puede reclinar en 3 posiciones con una sola mano. Además, se puede convertir en una silla fija.

Lleva arnés de sujeción.

Hamaca para bebés Bright Stars Happy Safari

Esta hamaca, está recomendada desde el nacimiento hasta los 6 meses. El asiento tiene vibraciones para relajar al bebé. La barra se desmonta fácilmente con una sola mano. El bebé se divertirá de lo lindo con el espejo y los muñecos.

Con arnés de tres puntos, el asiento es desmontable y la funda se puede lavar en la lavadora

Hamaca ligera y versátil, hasta los 18 kg. Incorpora un cómodo sistema de plegado en 3D, para que la lleves contigo a cualquier parte. Dimensiones abierta: 42 x 35/3 x 75 cm. Dimensiones cerrada: 23 x 73 x 10 cm.

Reclinable en 3 posiciones

Modo fija o balancín

Diseño compacto.

Safety 1st Koala Gandulita reclinable para bebé con función mecedora,

El balancín Koala de Safety 1st es confortable, seguro y muy cómodo (2 asas de transporte y se puede desmontar rápidamente para guardar fácilmente).

Cómodo y protector

Envolvente asiento acolchado con 3 posiciones de reclinado

Sistema de bloqueo fácil de usar

Función mecedora y arco con 3 juguetes

Hamaca Bebé Chicco Hooplà con aro de juegos y reductoR

Hamaca con amplio margen de uso, desde el nacimiento hasta los 18 kilos (5 años). Para los recién nacidos lleva un reductor una barra de juegos desarrollada por psicólogos del desarrollo.

Reclinable en 4 posiciones. Varios colores a elegir.

Dimensiones abierta: 47 x 32/62 x 78 cm

Dimensiones plegada: 47 x 78 x 11 cm

Peso: 3 kg

Adecuada para el uso desde el nacimiento hasta los 18 kg

