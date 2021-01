¿Son fiables los tensiómetros digitales?❓

¿Dudas en comprar un tensiómetro digital? Al igual que para tomar la temperatura usamos termómetros digitales y no tanto los clásicos de mercurio, con los tensiómetros pasa lo mismo. Son cómodos y prácticos de usar, seguramente por eso se venden cada vez más.

Si eres hipertenso, el médico puede pedirte que lleves un registro de tu tensión arterial en casa. Un tensiómetro digital está pensado para ayudarte a medir estos parámetros de forma sencilla, mucho modelos están clínicamente validados clínicamente

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de los nebulizadores o inhaladores, hoy sobre los tensiómetros digitales.

Diferencias entre los tensiómetros manuales y los digitales

Tensiómetros manuales

Estos dispositivos son los que usan médicos y personal sanitario para tomar la tensión. Consiste en un brazalete que se coloca en el brazo, una pera de goma que se aprieta para insuflar aire y un manómetro que mide la tensión arterial.

Se puede visualizar la tensión arterial en la esfera circular del manómetro a medida que la aguja se mueve y la presión del brazalete aumenta o disminuye.

Estos dispositivos usados de forma correcta son muy precisos, pero no son adecuados para tomar la tensión en casa.

Él precio es otra de las diferencias, un tensiómetro manual tiene un precio aproximado de unos 54-60 €, mientras que los digitales parten desde los 17 €.

Tensiómetros digitales

Estos dispositivos tienen un brazalete que se conecta a la unidad de medición, que tiene una pantalla LED. Una vez el usuario se coloca el brazalete en el brazo, este se infla de forma automática cuando se presiona un botón, ‘Star’. Es muy cómodo de usar.

Una vez que se infla el brazalete, la tensión caerá lentamente y la pantalla mostrará la lectura digital de la tensión arterial sistólica y diastólica.

Una vez aparecen estos datos, pasado unos segundos, el brazalete comenzará a desinflarse. Para volver usarla tendrás que esperar unos 4 minutos.

Usados de forma correcta la medición es muy fiable, pero no debes moverte ni hablar mientras estás usándolos. Si tienes una frecuencia cardíaca irregular esto también puede afectar, pero en líneas generales los tensiómetros digitales son la mejor opción para llevar un control de la tensión en casa.

Funcionan con pilas y algunos también son recargables o se conectan a la red con un adaptador USB.

Antes de usarlo por primera vez leer detenidamente las instrucciones.

Practica varias veces para asegurarte estás tomando la tensión correctamente. Si tienes dudas puedes llevar contigo el tensiómetro la próxima vez que acudas al médico para verificar que las mediciones son correctas.

No te tomes la tensión si estás nervioso, has comido, tomado cafeína, alcohol o has fumado o practicado ejercicio 30 minutos antes de la medición.

Toma al menos dos lecturas con 1 minuto de diferencia, antes de tomar la medicación. Lleva un registro de la tensión durante 5 días y luego informa de los resultados al médico.

Tensiómetros digitales más vendidos en Amazon

HYLOGY Tensiómetro de Brazo, Monitor de Presión Arterial Digital Automático

Este dispositivo tiene más de 3.500 opiniones en Amazon, y una valoración de 4.6 sobre 5. Es un producto ‘Amazon Choic’, o recomendado por Amazon. El tensiómetro Hylogy es una versión mejorada. Utiliza tecnología de biosensado.

Detecta arritmias y OSM función de indicador de nivel de presión arterial para ayudar a determinar mejor la presión arterial.

Especificación:

Rango de presión: 0-290 mmHg/0-39,86 kPa

Rango de pulso: 40-199 pulsos / min

Precisión de presión: ± 3 mmHg

Precisión de pulso: ± 5% de lectura

Talla de puño: 8.66-16.54 pulgada

Memoria: 2 * 90 series de lecturas

Apagado automático: En 70 segundos

A&D Medical UA-611 Tensiómetro de brazo digital, lecturas de presión arterial rápidas, cómodas y precisas, validado clínicamente

El UA-611 se beneficia de muchas de las características desarrolladas por A&D para uso clínico profesional . La tecnología de análisis de ritmo cardíaco (BHI) / Circadian Rhythm, iniciada por A&D en 2001 y ahora se encuentra en toda nuestra gama de monitores de presión arterial.

. La tecnología de análisis de ritmo cardíaco (BHI) / Circadian Rhythm, iniciada por A&D en 2001 y ahora se encuentra en toda nuestra gama de monitores de presión arterial. El dispositivo también utiliza la última tecnología de tercera generación de A & D, con una operación de un solo botón que incorpora la ventaja de automático fuzzy (22-32 cm) que le da al usuari o una experiencia más cómoda.

Un acto adicional de 31-45 cm Slim Fit Opción de manguito grande (látex y metal El UA-611 está clínicamente validado a las directrices de la Sociedad Europea de Hipertensión (ESH), reconocidas mundialmente, para que el usuario pueda tener total confianza en sus lecturas

La característica de valor medio de los datos almacenados (hasta 30 lecturas) junto con el indicador de clasificación de la presión arterial de la OMS permite al usuario controlar mejor su programa de gestión.La calidad de la UA-611 permite A&D para ofrecer al usuario una guerra de 5 años ranty (excluyendo baterías y Cuff).

OMRON M2 BASIC Tensiómetro de Brazo digital, Blanco y Azul

Este dispositivo está equipado con tecnología Intellisense, lo que asegura que haya menos molestias por el exceso de inflado del manguito.

El M2 Basic también puede detectar si existe latido arrítmico durante la medición habitual de su presión arterial.

Como todos los monitores automáticos de presión arterial OMRON del ‘rango M’ el OMRON M2 posee tecnología intellisense para dar lecturas de presión arterial rápidas, cómodas y precisas. El OMRON M2 se suministra con un manguito de 22-32 cm de serie. El manguito grande está disponible como accesorio.

Annsky Tensiómetro de Brazo Digital, Automática de la Presión Arterial y pulso

Monitor electrónico de presión arterial para la parte superior del brazo tiene técnicas de medición avanzadas, junto con el indicador de clasificación de presión arterial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para brindarle la lectura más precisa,

Auto inflado

Operación con un solo botón

Apagado automático sin funcionamiento en 30s

Auto inflación y deflación

Indicador de batería baja

2 grupos de usuarios, cada uno de los cuales almacena hasta 99 mediciones.

OMRON M3 – Tensiómetro de brazo digital con detección del pulso arrítmico, validado clínicamente

El dispositivo M3 proporciona la precisión y fiabilidad de los tensiómetros OMRON, con funciones adicionales.

Este dispositivo incluye un manguito Easy (22-42 cm) que se ajusta fácilmente al perímetro de brazo de la mayoría de adultos.

El dispositivo M3 también está diseñado para proporcionar una lectura fácil de interpretar.

El sencillo indicador LED de presión arterial alta emite una señal si su presión arterial e stá por encima del rango normal.

El indicador LED de ajuste del manguito confirma que este está ajustado correctamente en el brazo: ni demasiado suelto ni demasiado apretado.

