BMW Z3 Roadster – Coche de chocolate – en una caja de madera

Un modelo icónico de la marca alemana, el Z3 Roadster se fabricó entre 1996 y 2002. Se vendieron casi 300.000 automóviles de este modelo.

En homenaje a los roadsters clásicos de BMW, como el Z1 o el 507. el exterior del Z3 lo diseñó Joji Nagashima.

Tanto la suspensión como su bastidor se basaron en los modelos existentes, el Z3 compartía muchos componentes de la Serie 3. Para amantes del BMW Z3 Roadster, una versión en chocolate con caja de madera. Un capricho para sorprender.

Portátil de chocolate

¿Te pasas horas trabajando en tu portátil? Seguro que vas a ‘desconectar’ cuando veas este regalo. Se trata de un portátil con su teclado, tapa, logos de Intel, su touchpad, ¡no le falta detalle! Pero te lo podrás comer poco a poco, son 200 g de chocolate a repartir.

Caja de herramientas de chocolate

Para ellas o ellos, los amantes del bricolaje, y se dedican a arreglar cualquier cosa en casa, ¡un detalle para recordarles, lo mucho que valoramos su ayuda!

Incluye cinco figuras de chocolate realizadas a mano. Un martillo, una abrazadera, un destornillador y dos llaves.

Son de chocolate con leche con detalles de chocolate negro.

Set de lápices de colores en chocolate con leche

¿Buscas un regalo original? Este set de 6 lápices de colores de chocolate, seguro que no se lo espera. No les falta detalle, parecen lápices de colores de verdad, son de chocolate con leche, peso 40,8 gramos. De Weibler Confiserie.Â

Smartphone de chocolate de Chocolatissimo

¿Tu chico/a no deja de mirar el móvil? Regálale este smartphone de chocolate y una notita que diga, “deja tu móvil y comparte este conmigo”. No le falta detalle al choco-móvil, es de chocolate con leche y pesa 40.8 g. El precio no está nada mal.

Caja con 4 pintalabios de chocolate