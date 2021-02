¿Qué marcas destacan entre las mejores mochilas portabebés 2021? BabyBjörn, Ergobaby, Deuter o Montis.

Si te gusta hacer senderismo en familia o excursiones estas mochilas permiten más libertad de movimientos que los cochecitos de bebé. Son mochilas muy seguras pensadas con todo lujo de detalles para poder llevar a tu bebé contigo al aire libre.

¿En qué fijarse para comprar una mochila portabebés?

Uso

¿Buscas una mochila portabebés urbana, ligera para excursiones cortas o para el día a día? En este caso tienes las mochilas que se llevan en posición ventral, — por delante—, son de tela reforzada, pesan poco y el bebe puede tener contacto visual contigo.

Para senderismo o excursiones largas, existen otras mochilas preparadas para esta actividad, el bebé va en posición dorsal o a la espalda.

Son de telas reforzada pero suelen ser tela más firmes que las mochilas urbanas. Además tienen estructura y soportes sólidos para que aunque el portador de la mochila camine por terrenos desiguales el bebé no lo note.

Las mochilas portabebés para senderismo son muy completas, con materiales resistentes a la humedad, y áreas ventiladas en la parte trasera para reducir la transpiración. La mayoría llevan un espejo para poder ver lo que hace el niño y las perneras integradas.

Edad del bebé

En una mochila urbana, que el bebé va delante lo puedes llevar desde recién nacido, ya que el niño o niña, va sujeto y su cabecita queda erguida contra tu pecho.

Existen mochilas evolutivas que las puedes usar desde el nacimiento hasta los 4 años aproximadamente.

En las mochilas para senderismo, —en las que, el bebé va en la espalda—, es necesario que ya puede erguir su cabeza, se recomienda su uso a partir de los 6 meses que es cuando el bebé ya controla la musculatura de su cuello.

Arnés de cinco puntos

En las mochilas tanto las urbanas como las destinadas a senderismo, ten en cuenta el tema de los arneses, es importante para que el bebé vaya seguro.

Los arneses deben ser ajustable por cinco puntos, (dos correas sobre los hombros, dos para los muslos y otra correa en la entrepierna. Prueba al bebé en la mochila, si tiene arnés de cinco puntos no quedan aberturas para que se pueda deslizar, irá sujeto.

El peso que pueden soportar

Las mochilas para senderismo soportan más peso que las urbanas, hasta 25 kilos. Estas mochilas tienen un armazón que las hace más resistentes, ten en cuenta que al peso del bebé hay que sumar otros enseres que lleves en la mochila.

Las urbanas pueden llegar a los 20 kilos, pero al no tener armazón no son aconsejables si se supera este peso.

El precio

Hay mochilas portabebés de menos de 29 € y también que superan los 300 €. Las diferencias son muchas. Vale la pena escoger una mochila portabebés que te dure varios años, aunque sea algo más cara. Tienes modelos bien valorados desde 44 € para mochilas urbanas y desde 124 para las de senderismo.

Mejores mochilas portabebés 2021

Las listas de ‘mejores de’ siempre pueden variar según opiniones personales, pero hay marcas que destacan por su calidad.. En esta lista me he basado en reviews de páginas com www.consumerreports.org, .rei.com y en artículos mejor valorados en Amazon.

Uso urbano

El día a día con un bebé, es de todo menos aburrido, siempre surgen imprevistos. Si necesitas salir de casa con tu bebé y no quieres llevar su cochecito, estas mochilas te permitirán llevar al bebé contigo de manera cómoda y segura. ¡Además al cargar al bebé, también haces ejercicio!

BabyBjörn One Air – Mochila Porta Bebé, 3D Tejido de red, Antracita

Una mochila ergonómica fabricada en malla 3D fresca y ventilada. El robusto cinturón abdominal y los tirantes acolchados alivian el peso en la espalda y los hombros, permitiéndote llevar al niño desde que nace hasta los 3 años.

¿En qué se diferencian la Mochila Porta Bebé One Air y la Mochila Porta Bebé One?

Ambas tienen las mismas características, pero sus materiales son diferentes. La Mochila Porta Bebé One Air está fabricada en una malla ventilada 3D y la Mochila Porta Bebé One en una suave mezcla de algodón. Ambos materiales son suaves y flexibles, pero la fresca malla 3D es más adecuada para climas cálidos o si sudas mucho .

Ambos materiales son suaves y flexibles, pero la fresca malla 3D . La Mochila Porta Bebé One Air tiene un soporte del recién nacido incorporado y un soporte ajustable para la cabeza que es fácil de adaptar a tu bebé. Además, el Instituto Internacional de Displasia de Cadera la clasifica como “adecuada para la cadera”, siempre que se utilice según las instrucciones.

Lo mejor es llevarlo orientado hacia ti. Esto fortalece el vínculo entre vosotros, al tiempo que el calor de tu respiración y los latidos de tu corazón transmiten seguridad al bebé. A los 5 meses de edad, aproximadamente, cuando la musculatura del cuello se haya fortalecido, puedes empezar a llevarlo mirando hacia delante

La Mochila Porta Bebé One Air está homologada según las normas de seguridad europeas y norteamericanas para mochilas porta bebé, EN 13209-2:2015 y ASTM F223.

Ergobaby Mochila Portabebés Ergonómico Recien Nacido, Adapt Cool Air Mesh, Porta Bebes en Mochilas (Gris Perla)

¡Novedad, ahora viene con soporte lumbar!

La Mochila portabebé Ergobaby ADAPT Cool Air Mesh de múltiples posiciones o frece al bebé y a sus padres comodidad y ergonomía.

La nueva Mochila Ergobaby ADAPT es una mochila portabebé fácil de utilizar con la que podrá llevar a su bebé de forma ergonómica y cómoda, desde recién nacido hasta que sea un niño pequeño (3,2 – 20 kg),

Sin la necesidad de un cojín bebé. Los tirantes extra-acolchados que se pueden colocar cruzados en la espalda y el cinturón ajustable en ambos lados con soporte lumbar ofrecen un nuevo nivel de facilidad de uso y confort.

Los tirantes extra-acolchados que se pueden colocar cruzados en la espalda y el cinturón ajustable en ambos lados con soporte lumbar ofrecen un nuevo nivel de facilidad de uso y confort. Diferentes posiciones de porteo: frontal hacia dentro, en la cadera y en la espalda.

Fácil de usar: puede utilizarse tanto para un recién nacido como para un niño pequeño (de 3,2 a 20 kg), sin Cojín Bebé

Cinturón con soporte lumbar (ajustable de 66 a 140 cm) que se puede variar en altura de acuerdo con la posición de transporte para una comodidad de uso más duradera.

Cómodos tirantes acolchados y fácilmente ajustables (73-124 cm) que se pueden colocar cruzados en la espalda para un mejor ajuste para personas de pequeña estatura.

(73-124 cm) que se pueden colocar cruzados en la espalda para un mejor ajuste para personas de pequeña estatura. Soporte acolchado y plegable para el cuello y la cabeza

para el cuello y la cabeza Permite una postura ergonómica con las piernas en posición de ranita y una postura cómoda para el niño

Capucha desmontable para proteger al bebé del sol (SPF 50+) y mantener su privacidad

para proteger al bebé del sol (SPF 50+) y mantener su privacidad Se puede dar el pecho fácilmente en la mochila portabebés

Certificada por el Instituto Internacional de Displasia de Cadera y galardonada con el sello de calidad de la Aktion Gesunder Rücken e.V. (Campaña de mochilas más saludables) como «saludable para la cadera»

Moby Wrap Evolution – Fular portabebés elástico, color charcoal

No es una mochila pero si un estupendo fular portabebés, que permite llevar a bebé cómodo y seguro, en una posición natural, como si lo estuvieras acunando.

Cómodo de llevar durante largos períodos

Lavable en la lavadora

Múltiples posiciones

Permite nudo preanudado

3,6 – 13,6 kg

Medidas: 55 cm ancho – 5 m largo

Portabebés ergonómico con asiento Vieduce – Puro algodón Ligero y Transpirable/Multiposición:Dorsal, Ventral.

Ajustable para Recién Nacidos y Niños Pequeños de 0 a 4 Años (3.5 a 20 Kg)

Este modelo de portabebés obtiene 4.2 puntos sobre 5 en Amazon. Se puede usar desde los tres meses de distintas formas: en horizontal, de (3 a 18 meses), cara delantera / interna (3 a 48 meses), mochila (6 a 48 meses).

Posee un taburete de arco agrandado para apoyar mejor los muslos del bebé. Diseño en ‘M’ que permite que las rodillas estén más altas que las nalgas, una posición más ergonómica. Está acolchado con espuma suave en la zona del abdomen. El reposacabezas es fácilmente ajustable y proporciona un buen soporte a la cabeza del bebé.

Tejido: puro algodón

Peso máximo portátil: 20kg.

Adecuado para niños mayores: 0-48 meses.

Cinturón ajustable: Max 134cm

Uso deportivo

Si practicas el excursionismo o el senderismo y te gusta llevar contigo al bebé, te presentamos mochilas específicamente diseñadas para esta función.

Deuter Kid Comfort Active SL Mochila Portabebés, Mujer

El sistema de transporte se ha adaptado especialmente a la anatomía de la mujer.

Es ideal para las madres que buscan una mochila portaniños que se ajuste a ellas a la perfección, con unas correas para los hombros más estrechas y unas aletas para las caderas en forma de cono.

El nuevo sistema compacto Lite Air de la parte posterior, provisto de ventilación, hace que esta mochila portaniños resulte absolutamente ligera.

de la parte posterior, provisto de ventilación, hace que esta mochila portaniños resulte absolutamente ligera. Su estructura deportiva ofrece un alto nivel de comodidad y, por supuesto, cuenta con el sello de aprobación de seguridad TÜV GS.

La zona de asiento del niño, a la que se accede por el lateral, es muy cómoda, con un arnés de seguridad de uso y de sencillos, y confeccionada en un material muy suave.

Peso máximo:

Niño: 22 kg

Equipaje: 2 kg

Thule Sapling Elite (Kindertrage)

El panel posterior totalmente ajustable y el cinturón de cadera ofrecen un ajuste perfecto y un transporte cómodo , que hacen que la transición entre los padres sea sencilla y rápida

, que hacen que la transición entre los padres sea sencilla y rápida Lleva agua, pañales, ropa, impermeable y otros artículos básicos gracias a los bolsillos de malla, la funda del contenedor de hidratación, la mochila extraíble y el gran compartimento con cremallera (el contenedor de hidratación se vende por separado)

Mantenga los elementos esenciales a mano con dos espaciosos bolsillos extra con cremallera en el cinturón de la cadera para guardar juguetes, tentempiés y otros dispositivos

Con el retrovisor puede supervisar su preciada carga

Con las tiras del estabilizador de carga se pueden realizar ajustes sobre la marcha en el centro de gravedad de la mochila, acercando al niño al padre para que lo pueda transportar de un modo más cómodo

MONTIS Explore Evolution, Mochila portabebés, hasta 25 kg, 2000 g

Portabebés versátil con muchos extras. Sistema de bastidor / soporte : dimensionalmente estable y resistente a la torsión gracias al marco de aluminio, buen soporte gracias al soporte.

Ventilación trasera: suministro de aire fresco a través de una red abierta, revestimiento de malla antialergénica y absorbente de sudor

Sistema de respaldo regulable en altura en 6 niveles y bien ventilado con malla

Material de portaequipajes ancho

Bolsillos y opciones de almacenamiento

Mochila extra extraíble

Portabotellas

Práctica entrada lateral para el niño

Reflectores de seguridad • Material superior robusto 400D ripstop

Nuevo cinturón de seguridad de 5 puntos para su hijo

Cinturón de hombro para niños infinitamente ajustable en altura

Techo para sol / lluvia

Asiento y respaldo para niños muy bien acolchados

Cojín para la frente extraíble Grandes refuerzos laterales

Mochila Portabebés Vaude Kindertrage Shuttle Comfort

Esta mochila portabebés está pensada para disfrutar del senderismo o trekking, es adecuada para una estatura de hasta 105 cm y un peso aproximado de 18 kg. Una vez puesta queda suspendida de manera segura y cómoda en la espalda gracias a su respaldo Tergolight. Va totalmente acolchado, y con refuerzo en la cintura, lo que es especialmente para terrenos con desniveles. Con sujeciones para los pies y grandes bolsillos para guardar objetos. Ver en Amazon.

Dorso ligeramente rígido, ajustable individualmente.

altura del asiento ajustable

compartimento inferior separado

compartimento de almacenamiento con cremallera

El retén del trípode puede ser operado a distancia.

asas delante y detrás

reposapiés

articulación del pie

Cintura acolchada con bolsillo

Video con consejos porteo de bebés en senderismo y montaña

