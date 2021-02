Hair Perfector Nº 3 de Olaplex, Shiseido Senscience o Moroccanoil hidratación intensa son tres de las mejores mascarillas para el pelo 2021.

Datos recopilados de análisis de webs como bestproducts.com, the strategic.com, o de los productos mejor valorados por clientes de Amazon.

Restauran el brillo, la hidratación y suavidad del cabello dañado por tintes o el uso intensivo de planchas para el pelo. Los precios parten desde, en Periodista Digital te contamos más detalles.

Productos pensados para hidratar y dar brillo a cabellos muy dañados, por el uso de tintes y planchas. ¡Puedes encontrar mascarillas desde los 10 €! En Periodista Digital te contamos más sobre mascarillas para ‘reparar’ el pelo.

5 signos para saber si tu pelo está dañado

A veces es evidente que tenemos el pelo fatal, pero otras no tanto. Te contamos claves a tener en cuenta que indican tu pelo necesita cuidados extra:

Puntas abiertas

Es uno de los más frecuentes, el extremo final del cabello se abre y se divide, esta parte es sensible al calor, un exceso de plancha o rizadores, falta de hidratación sin cuidar el cabello con productos que lo hidraten puede ser el problema.

Los expertos en peluquería recomiendan sanear las puntas al menos tres veces al año. Si además cuidas el pelo con productos como los que verás en este artículo, seguro tus puntas estarán mucho mejor a partir de ahora.

Falta de elasticidad

No logras los peinados te duren, aparentemente tu pelo está bien, pero si te haces ondas o rizos o lo alisas el marcado no dura. El cabello sano tiene un alto nivel de elasticidad, esto le da textura, volumen y hace que los peinados duren, esto es un síntoma de vitalidad. Si no te dura ningún peinado, seguramente necesitas un extra de hidratación.

Muy poroso

El pelo parece una esponja y absorbe mucha humedad, te cuesta mucho secarlo. Los cabellos dañados son más porosos que los sanos. Productos como los tintes o permanentes alteran el equilibrio capilar, exceso de calor. En el cabello poroso, el tinte puede fijarse antes pero también con los lavados se pierde intensidad en el color.

Seco y quebradizo

Un cabello sano debe estar flexible y suave nada de reseco. ¿Usas secador o plancha de forma habitual? Si la respuesta es sí, hay que tratar el cabello con protección extra.

A diario una gotita (una) de aceite reparador, cada semana acondicionador después del lavado y además mascarilla para nutrir.

Consejo, si tu cabello está bastante dañado, no la dejes reposar cinco minutos, ‘y-ya-está’. Aplica en el cabello, cubre el pelo y deja actuar al menos 30 minutos, si es posible. Luego enjuaga con agua tibia, nada de agua caliente (y si puede ser fría mejor) ¡notarás la diferencia!

Encrespamiento

El cabello está compuesto por tres capas, la externa o cutícula es como un tejado con muchas ‘tejas o escamas’, cuando el cabello está hidratado y suave estas ‘tejas o escamas’ están alineadas y lisas.

Cuando el pelo tiene falta de hidratación, abusamos de la plancha o el secador, estas escamas se levantan y surge el encrespamiento. Una adecuada hidratación del pelo ayudará a evitar este encrespamiento. Además de usar en pequeña cantidad y a diario productos como el serum reparador.

Mejores mascarillas para el pelo 2021

Con precios desde 10 euros productos de alta tecnología capilar, tu cabello notará el cambio, las ventajas que aportan te permitirá lucir melena todo el año.