Mejores aspiradores antiácaros 2021 ✅

Entre los mejores aspiradores antiácaros —o para colchones y tapicerías—, destacan los que tienen luz ultravioleta, (UV). Son capaces de desinfectar y esterilizar de microorganismos distintas superficies como colchones, almohadas, o alfombras.

Esta luz se lleva usando desde hace décadas para la esterilización de material quirúrgico. Su efectividad depende de la intensidad, puede acabar con gérmenes, bacterias, ácaros, huevos de ácaros o incluso mohos.

¿Sabías que la alergia a los ácaros aumenta en otoño y primavera?

La humedad y la temperatura crean las condiciones perfectas para que proliferen.

Según datos de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología, más de dos millones de personas en España podrían padecer alergia a los ácaros, especialmente a los ácaros el polvo. Viven en entornos cálidos, oscuros y con cierta humedad, les encantan los colchones, almohadas, camas de mascotas o tapicerías.

Puesto que pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, es importante aspirar nuestros colchones y almohadas de forma periódica para eliminar a estos invitados no deseados en nuestra casa. En Periodista Digital te contamos más sobre los mejores aspiradores antiácaros.

¿Qué son los ácaros?

Estas criaturas microscópicas y bastante repugnantes, se parecen a pequeños insectos, sin embargo no son insectos sino artrópodos. como las arañas y las garrapatas. Hay distintos tipos de ácaros, la mayoría se alimentan de otros animales o plantas muertos y otros de animales vivos, como las garrapatas.

Los ácaros del polvo (Dermatophagoides spp.) por ejemplo se alimentan de células muertas de la piel. Los ácaros de polvo y sus heces pueden ser transportados por el aire, y son uno de los alérgenos domésticos más comunes.

Los ácaros del polvo pasan por cinco etapas de la vida: huevo, larva, protoninfa, tritoninfa y adulto. Entre cada etapa, mudan y mudan su piel. En condiciones óptimas, los ácaros del polvo pueden crecer de un huevo a un adulto dentro de un mes, y luego vivir uno o dos meses después de eso.

Las hembras ponen alrededor de 50 huevos antes de morir. Estos pequeños artrópodos, se pueden encontrar en cualquier lugar de la casa, pero tienen una gran afinidad por las zonas cálidas y húmedas, como ropa de cama, tapicería y alfombras.

No muerden, no puedes verlos y tampoco notarlos sobre la piel, si ves cualquier pequeño bichito, no es un ácaro, ya que esto solo se pueden ver con el microscopio.

Alergia a los ácaros

Al ser uno de los alérgenos más comunes, la mayoría de las personas diagnosticadas con alergia al polvo, son en realidad alérgicas a los ácaros del polvo, cuyas pieles y heces son componentes principales del polvo. A diferencia de otros tipos de ácaros como los de los roedores.

Los ácaros del polvo rara vez causan irritación en la piel. Estos ácaros no viven en las personas, se alimentan de caspa, y piel muerta. Viven en entornos como el colchón o las almohadas.

Principales síntomas de alergia a los ácaros del polvo

Según mayoclinic.ogr, los síntomas de alergia a los ácaros el polvo son:

Estornudos

Secreción nasal

Fiebre del heno

Dificultad para respirar

Los ácaros del polvo, al igual que las cucarachas también están implicados en desencadenar ataques de asma.

¿Cómo eliminar los ácaros?

El ser humano se desprende a diario de entre 30.000 y 40.000 células de piel muerta, y de esto viven fundamentalmente los ácaros. Algunas, estrategias para eliminarlos son:

Bajar la temperatura y el nivel de humedad de casa. Por ejemplo con un deshumidificador si tu casa tiene una humedad superior al 50%

Eliminar el polvo a menudo, limpiando y aspirando con una aspiradora con filtro HEPA, moquetas y alfombras

Usar un purificador de aire, que es un electrodoméstico que filtra el aire usando un filtro HEPA, (filtra partículas con tamaño 0,3 micras). El purificador de aire, no regula la humedad, solo filtra el aire, es útil para personas con alergia al polvo.

Lavar las sábanas al menos una vez por semana.

Sustituye la ropa de cama de lana o plumas por materiales sintéticos ya que son hábitats menos favorables para los ácaros.

Lava las telas en agua caliente.

Usar un protector de colchón hipoalergénico

Usa un aspirador antiácaros una vez a la semana sobre el colchón, almohadas y el sofá.

Prevención de los ácaros

No hagas la cama nada más levantarte, deja que se airee un rato.

Luz y aire a diario en todas las habitaciones, recuerda, a los ácaros, les gusta la oscuridad y la humedad, si entra el aire y la luz, ‘estarán menos cómodos’.

Limpia con vapor alfombras y tapicerías.

Limpia con vapor alfombras y tapicerías. No subas a tu perro o gato a la cama.

Mejores aspiradores antiácaros

Cualquier aspirador con filtro HEPA es eficaz contra los ácaros , es decir si tienes lo puedes usar que ayudarás a eliminar en gran parte estos pequeños artrópodos. Pero si lo que quieres es una máxima eficacia, los aspiradores con luz ultravioleta son los mejores. No solo aspiran, esterilizan contra microbios, bacterias y otros microorganismos (por eso la luz UV se usa para esterilizar material médico).

La luz UV logra una inactivación rápida de los microorganismos presentes en cualquier superficie, por ejemplo el colchón. Cuando las bacterias u otros microorganismos se exponen a esta luz, mueren. Las ventajas de esta forma de desinfección son claras.

Es limpio y cómodo de usar

No genera vapores u olores desagradables que puedan quedarse en el ambiente, ya que no se necesita añadir productos químicos.

No genera ‘resistencia’ en los microorganismos

Mejores aspiradores antiácaros 2021

Electrodomésticos que ayudan a tener una casa más saludable

Aspiradores con filtros HEPA, vaporetas o limpiadoras de vapor, humidificadores de aire que te ayudarán a dormir mejor si el ambiente en tu casa es muy seco. Marcas como Levoit, Kärcher, o Hoover, las tienes en Amazon, a los mejores precios.

Si buscas accesorios para hacer deporte en casa, también tienes una amplia oferta como las bicicletas estáticas con respaldo, indicadas para ejercicios de bajo impacto. En Amazon los gastos de envío son económicos, por ejemplo el envío estándar sale por 2,99 euros.

Si prefieres ahorrarte estos gastos de envío en tus compras también puedes, gracias a Amazon Prime. Los clientes Prime , son los que más ventajas obtienen de comprar en Amazon. Disfrutan de envíos rápidos y gratuitos en millones de productos.. Almacenamiento para sus fotos en Amazon Fotos.

Además películas y series gratis en Amazon Vídeo, incluido en tu suscripción Prime. Ser cliente Prime es gratis el primer mes, es de prueba y sin permanencia. Si decides quedarte el precio es 36 euros al año, o 3, 99 € al mes.