Osprey Aether Ariel, Salomon Trailblazer o Deuter Speed Lite 20 son tres de las mejores mochilas de senderismo 2021. Aparecen en casi todos los listados de páginas webs de trekking.

Desde modelos para excursiones todo terreno con gran capacidad de almacenamiento como la Deuter Aircontact Lite 65, hasta mochilas ultraligeras como Berghaus Twenty Four Seven Plus 30.

¿Buscas precios económicos? Tienes una mochila en Amazon, que cuesta 38 € y obtiene muy buenas valoraciones. No es de la ‘gama alta’ como otras mochilas de la lista, pero tiene una buena relación calidad precio.

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de las tiendas de campañas familiares, hoy de las mejores mochilas para senderismo.

Guía para escoger una mochila de senderismo

A la hora de comprar una mochila, la oferta y los precios son muy variados. Las mochilas de alta gama están fabricadas con materiales de última generación, resultan muy ligeras, ergonómicas y duraderas.

Las de la gama media también ofrecen prestaciones interesantes para un comprador que busca un producto a un precio más ajustado. Para escoger bien, hay que tener en cuenta:

Duración de la actividad – excursión

Mochilas de día o Daypacks

Estas son las que se usan para excursiones de senderismo o paseos en bicicleta que duran un día o menos. Son mochilas ligeras, diseñadas para cargas entre 4.5 y 6,8 kilos. Las mejores mochilas de día suelen tener cinturón de ajuste lumbar ya que en esta zona recae gran parte del peso que llevamos, además de los tirantes.

Mochilas con marcos externos vs mochilas de marcos internos

Para excursiones de más de un día, existen dos tipos de mochilas. En la imagen puedes verlas con claridad.

Mochilas con marcos externos

Son las clásicas, el armazón o marco de la mochila metálico descansa sobre la espalda. Tienen sus ventajas e inconvenientes. Entre sus ventajas:

Suele ser más baratas

Ofrece mucho espacio interior con varios compartimentos, lo que facilita la búsqueda. En cambio, las mochilas de marcos internos solo tienen un gran compartimento interior, si necesitas algo y está en el fondo, buscar es menos operativo.

Mayor ventilación, ya que la tela de la mochila no descansa directamente sobre la espalda.

Mejores para transportar peso, ya que la carga principal de la mochila se coloca a un nivel más alto, esto hace que la carga sea más manejable y facilita la posición para caminar.

Facilitan llevar bolsas externas, que puede sujetar en el exterior, en el armazón , algo que no sucede con las mochilas de marco interno.

Tiene bolsillos laterales, las mochilas internas no tiene estos bolsillos para almacenar artículos pequeños como las llaves o un teléfono móvil. Las externas si.

La mayoría de las actuales mochilas militares en Estados Unidos son de marco externo, esto nos dice bastante de su versatilidad.

Inconvenientes

Suelen ser más aparatosas, frente a las de marco interno que son más compactas.

Pesan más.

Al llevar el peso alto, se pierde estabilidad, esto no representa mucho problema en terreno llanos, pero si el terreno es difícil puede serlo.

Al tener un marco en forma de H que sobresale, podemos engancharnos en alguna ramas o rocas. No son adecuadas para cualquier terreno donde podamos encontrar obstáculos en zonas altas.

Mochilas con marcos internos

Desde hace una década son las más populares.

Más ligeras, ya que usan marcos de aluminio y aleaciones

Gran capacidad para elementos voluminosos al tener único compartimento interior.

Perfectas si no vas a llevar mucha carga, ya que su posibilidad de ajuste disminuye la sensación de peso.

Cómodas en largas caminatas si se ajustan de forma correcta.

Estables, ya que están diseñadas para que el peso vaya entre la parte baja de la espalda y los hombros. El peso se mantiene más cerca del cuerpo, sin moverse de un lado a otro al sortear obstáculos

Seguras, con estas mochilas no tienes el problema de engancharte en ramas de árboles u otros obstáculos ya que el marco va por dentro.

Funcionales, la misma mochila la puedes llevar para ir en coche, en tren o en un avión, algo que las mochilas con marcos metálicos externos no facilitan.

Se sella bien, es menos probable que las cosas del interior se mojen.

Inconvenientes

Son más caras que las de marco externo, las de gama alta pueden superar los 200 € fácilmente.

Menor ventilación, al ir la tela en contacto directo con la espalda se tiene mayor sensación de calor durante la marcha. Algunos modelos tienen un acolchado en la zona de la espalda para eliminar la humedad.

Al tener un único compartimento, se llenan como un saco. Esto dificulta el acceso a la hora de encontrar cosas.

No nos permiten atar cosas 'fuera', si quieres llevar un saco de dormir u otros elementos externos atados al marco, las de marco interno no son las más adecuadas.

Mayor carga sobre los hombros .

Es más difícil empacar o hacer la mochila, todo debe estar dentro, a diferencia de las mochilas de marco externo que podemos colocar fuera el saco de dormir u otros objetos colgados en el marco.

¿Qué tamaño de mochila me conviene?

Para 1 día

Mochilas entre 15-20 litros

Entre 1 –3 días

Si es para una excursión con objetos poco voluminosos una mochila de entre 30 y 50 litros

Entre 3-5 días

Son las mochilas más populares para mochileros. Se recomiendan mochilas entre 50-80 litros

A partir de 6 días

Si vas de excursión 6 días o más te interesa una mochila con capacidad de 70 litros o más. Son adecuadas también si viajas con niños cuatro o cinco días (ya que ellos llevan mochilas pequeñas y en la tuya colocas cosas suyas).

Los materiales

Si te gusta practicar senderismo tendrás que enfrentarte a los elementos. Lluvia, calor, frío o incluso nieve. Los materiales de una mochila pueden ser variados, pero hay una regla que no suele fallar: cuanto más cara es la mochila, los materiales suelen ser mejores.

Si piensas usar la mochila de forma ocasional, los materiales pueden no ser tan importantes, pero si es para un uso frecuente vale la pena invertir en una buena mochila.

Materiales ligeros y resistentes como Dyneema una de las fibras que más aguanta, cuestan más pero su duración compensa.

Mejores mochilas de senderismo 2021

Mochila marco interno Osprey Aether AG 70 Backpack, Hombre

Una mochila muy bien valorada por los expertos, gama alta. La mejor tecnología en materiales y ajustes. Capacidad 70 litros.