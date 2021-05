Chanel N.º 5 de Chanel, Poison de Christian Dior, Shalimar de Guerlain, Opium de Yves Saint Laurent… Los estantes de las perfumerías están repletos con fragancias del más alto nivel. Ahora estos estantes hacen hueco para la marca de Sergio Momo, el revolucionario cosmetólogo italiano creador de Xerjoff.

Xerjoff es una línea de colonias nacida en la pintoresca ciudad de Torino. Imbuida por el terruño mediterráneo e influenciada por las alfombras rojas de todo el planeta, Xerjoff presenta una gama de productos para hombre y mujer compuesta por más de una centena de fragancias de máximo nivel.

¿Cuáles son los productos estrella de Xerjoff?

Como no podría ser de otra manera, Xerjoff está inmersa en una constante vorágine de reinvención: sus últimos productos son también los más lujosos. Cabe destacar el exótico XJ Oud, reminiscente de tierras árabes y dotado de notas dulces y especiadas. También Shooting Star, una colonia de toques vivaces delicados, diáfana y con personalidad.

Por supuesto no nos podríamos olvidar de Accento Oversose, un agua floral exclusiva que destila apasionantes sensaciones frutales junto con notas balsámicas. Se trata de una de las fragancias más demandadas de la casa. De acuerdo a la opinión experta de algunos entendidos, este es el magnum opus de Xerkoff tras sus 14 años en el mercado.

¿A quién van dirigidos estos perfumes?

Los perfumes de Xerkoff pueden ser considerados productos de lujo asequibles. Los precios de la mayoría de modelos se sitúan en torno a los cien euros. Si bien, existen algunas colonias que superan los mil.

Xerjoff cuenta con esencias tanto para hombre como para mujer, aunque son estas últimas las que tendrán mayor libertad de elección, pues la gran mayoría de las opciones en el catálogo del productor italiano están pensadas para ellas.

Los perfumes de Momo están alcanzando todos los segmentos sociales. En forma de regalo exclusivo en los hogares más modestos o como extensión de la imagen de marca de las celebridades más sonadas del momento.

Dentro de este último supuesto se engloba el caso del mítico grupo de rock británico Queen, que ha apoyado la creación de Xerkoff Save Me para recaudar fondos con fines conservacionistas.

¿Por qué comprar fragancias de Xerkoff?

Xerkoff ha penetrado en un competitivo mercado en poco más de una década. Este logro habla por sí solo. Sergio Momo ha conseguido desplazar marcas como Christian Dior o Chanel y reunir un significativo grupo de fans.

La calidad de las esencias es innegable. Además de distinguidas son también originales y completamente distintas a otras colonias. Las fragancias de Xerkoff tienen identidad propia.

Además, los recipientes de cristal ornamentados muestran un acabado detallado y una estética exquisita. Pueden ser un complemento ideal para la decoración del dormitorio, del vestidor o del aseo. Dondequiera que se coloquen estos vidrios decorados llamarán la atención.

La proyección de la marca de cara al futuro también sustenta la idea de adquirir estas fragancias por razones de coleccionismo o inversión. Es previsible que Xerkoff se convierta en un producto de culto en el mundo de las fragancias. Así pues, estos activos alternativos tienen gran potencial de revalorización.

¿Cuál es el mayor problema de Xerkoff?

Xerkoff hace hincapié sobre el mercado europeo pero de momento no provee atención en castellano. Esto obliga a los compradores interesados a comunicarse en inglés o alemán con el distribuidor primario. En caso de que esto no sea posible, el cliente final no tiene más remedio que recurrir al mercado minorista.

En España hay múltiples tiendas especializadas que ofrecen los productos de la casa italiana vía online. Por desgracia los precios están ligeramente inflados y los tiempos de entrega dilatados.

Según aumente el rango influencia de la marca de Momo es esperable que la atención en castellano se convierta en una realidad.

¿Dónde conseguir los perfumes de Xerkoff?

Puedes comprar tus fragancias de Xerkoff directamente en la página oficial de la compañía. Tal y como acabamos de comentar, tendrás que comunicarte en inglés o alemán. La tienda de Xerkoff es la web más recomendable para hacer cualquier compra relacionada con la marca. Por supuesto, siempre puedes solicitar en tu perfumería de confianza que traigan los productos para ti, de este modo te ahorrarás trámites, tiempo y molestias.