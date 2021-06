¿Qué marcas de papillas para bebés son las más vendidas en Amazon?👶

Blevit Plus Superfibra 8 Cereales, Blevit bibe o Blevit Plus sin gluten son las papillas más vendidas en Amazon. También destacan Hero Baby Solo 8 cereales sin azúcar añadido o Nutribén papilla innova 8 cereales.

¿Qué es la alimentación complementaria y qué ventajas le aporta a bebé?

Los alimentos consumidos entre los 6 meses y los 24 meses, se llaman complementarios porque el alimento más importante sigue siendo la leche materna, (o la de fórmula en el caso de haber escogido esta opción). El bebé debe seguir tomando al menos 500 ml diarios

Las papillas ayudan al bebé a familiarizarse con la comida, introducen diferentes sabores, aromas, colores y texturas que además de aportar nutrientes, estimulan sus sentidos.

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de productos de dermocosmética para bebés, hoy de las marcas de papillas de bebés que triunfan en Amazon.

¿Cuándo dar las primeras papillas?

La OMS (Organización Mundial de la Salud), y otros organismos internacionales como UNICEF, recomiendan la leche materna como el mejor alimento para el bebé.

La leche materna se debe dar de forma exclusiva al menos durante los 6 primeros meses de vida. Proporciona al bebé, vitaminas, minerales, grasa, enzimas y anticuerpos fundamentales para su desarrollo.

En el caso de optar por leches de fórmula, se aplica lo mismo se deben dar de forma exclusiva (o alternando con leche materna mínimo hasta los 6 meses de vida). Antes de los 6 meses,— salvo recomendación específica del pediatra—no hay que darles papillas, solo leche es lo que el bebé necesita para crecer de forma saludable.

A partir de los 6 meses viene lo que se llama la alimentación complementaria, es decir sigue fundamental, la leche materna, (o de fórmula), pero además se van introduciendo otros alimentos de forma gradual. No quiere decir que solo se les de papilla, sino que por ejemplo puedes ofrecer papilla una vez al día y el resto de tomas siguen siendo de leche como siempre.

La alimentación complementaria generalmente se da entre los 6-24 meses de edad. Se trata de un periodo crítico del crecimiento del bebé, durante el cual la falta o déficit de nutrientes y las enfermedades incrementan el riesgo de desnutrición en niños menores de cinco años.

Esto en países desarrollados, del llamado ‘primer mundo’ no es frecuente pero en muchos países de tercer mundo, debido a la falta de recursos, los bebés apenas pueden tener una alimentación complementaria.

¿Por qué es importante no introducir papillas u otros alimentos antes de los 4 meses?

Según la American Academy of Pediatrics, (AAP), un bebé alimentado con leche de fórmula tiene más riesgo introducción temprana de sólidos.

La introducción de sólidos antes de los 4 meses se asocia a un aumento de peso en la infancia. Es importante exponer a los niños a los alimentos sólidos pero a la edad adecuada y de forma gradual para minimizar el riesgo de alergias e intolerancias alimentarias.

¿Qué tipo de papillas podemos ofrecer al bebé como alimentación complementaria?

Teniendo en cuenta que la leche sigue siendo fundamental, y que si el bebé rechaza la papilla no pasa nada. Algunos bebés les encanta desde el primer día y a otros les cuesta más.

A partir de los 6 meses

La leche materna y la leche de continuación siguen siendo fundamentales. Además, los pediatras recomiendan primero las papillas de cereales sin gluten, (sin gluten son el mijo, la quinoa, amaranto, maíz, sorgo).

Los preparados de papillas se pueden mezclar con leche materna, con caldo o agua, y también con leche artificial, pero no es indispensable. Si el bebé rechaza la papilla o algún otro alimento que le ofrezcas, no insistir, lo vuelves a intentar pasado una semana.

Una vez acepte la papilla de cereales sin gluten, pasado unos 15 días, introduce la de frutas, en una de las tomas. Ofrece al bebé leche tras la papilla, si ves que no come. No te desanimes, cada bebé tiene su propio ritmo.

Se pueden dar ya trocitos de sólido, para que el niño experimente, por ejemplo de pan, pasta o de fruta.

A partir de 9 meses

Leche materna y leche de continuación. Papillas de cereales ya con gluten

Papillas de verduras y hortalizas.

Papillas con pollo, ternera, pavo y pescado blanco

Trocitos de frutas, pan, pasta.



Marcas de papillas de bebés más vendidas en Amazon

Cada vez son más las familias que compran los preparados de papillas para bebés en Amazon, por la variedad de marcas, la calidad-precio y el ahorro de tiempo.

Cereales para el bebé con gluten Blevit Plus Bibe 8 cereales – 2 paquetes de 300 g – se puede añadir al biberón

Estos cereales de Blevit son una mezcla de 8 variedades de cereal, con gluten y sin gluten, pura energía. Con avena, arroz, trigo, centeno, mijo, maíz, cebada y sorgo.

Se diluyen muy fácil, por eso se puede añadir al biberón, con leche materna o de fórmula. Pasa suave por la tetina por eso al bebé le cuesta menos acostumbrarse.

Con 13 vitaminas, sin azúcares añadidos, con el aroma y sabor natural de los cereales y un toque a vainilla.

Composición:

Cereales 92% (Harina de trigo parcialmente dextrinada, Almidón de maíz, Harinas de: Arroz, Cebada, Centeno, Maíz, Mijo, Sorgo y Avena), 3% Fructooligosacáridos,

Sales minerales (Calcio, Hierro), Dextrinomaltosa, Complejo vitamínico (Vitaminas: C, Nicotinamida, E, Pantotenato cálcico,B6, B2, B1, A, ácido fólico, K, Biotina, D, B12), Aroma (Vainillina).

Blevit Plus Superfibra 8 Cereales – Papilla de Cereales para Bebé Con Trigo Integral y Arroz Integral, Sin Azúcares Añadidos – 600g

Una papilla con alto porcentaje de fibra gracias a su mezcla de 8 cereales (trigo integral, arroz integral, centeno, maíz, cebada, sorgo, mijo y avena).

(trigo integral, arroz integral, centeno, maíz, cebada, sorgo, mijo y avena). Incorpora fibra, fructooligosacáridos e inulina que ayudan a regular el tránsito intestinal. Esta mezcla está pensada para que el bebé la digiera fácilmente.

Para bebés propensos al estreñimiento.Tiene un alto contenido en energía, calcio y 13 vitaminas. Se prepara de forma muy rápida y crea una papilla homogénea de sabor suave y agradable. No tiene azúcares añadidos,

Composición:

Harinas de cereales dextrinados 77,4% (Trigo, Arroz, Cebada, Centeno, Maíz, Mijo, Sorgo, Avena), Galletas maría 15% (Harina de trigo, Azúcar, Aceites vegetales, Dextrosa, Almidón de maíz, Sal, Bicarbonato amónico, Bicarbonato sódico), Fructooligosacáridos 3%, Extracto de malta (Cebada y Centeno), Sales minerales (Calcio y Hierro), Dextrinomaltosa.

Complejo Vitamínico (Vitaminas: C, Nicotinamida, E, Pantotenato cálcico, B6, B2, B1, A, Ácido Fólico, K, Biotina, D, B12), Aroma, Lactobacilos y Bifidobacterias (Bifidobacterium infantis y Lactobacillus rhamnosus)

. Dada la naturaleza de los ingredientes con los que se elabora el producto, las características organolépticas pueden variar de un envase a otro. Contiene gluten.

Hero Baby Papilla de Crema de Arroz. Sin Gluten y Sin Azúcares Añadidos. 220gr

Hero Baby para niños de más de 4 meses sólo contiene los azúcares naturales procedentes de los cereales, consiguiendo un sabor más auténtico y natural.

Sin gluten, sin huevo, sin lactosa.

Composición

Harina de arroz (99%), minerales (calcio y hierro), aroma natural y vitaminas (C, niacina, E, B6, B1, A, ác. fólico, y D).

Blevit Plus Duplo 8 cereales y galletas María -600 g

Con el sabor inconfundible de las galletas María , lleva mezcla de 8 cereales (con y sin gluten, como trigo, avena, mijo, cebada, sorgo, centeno, maíz y arroz).

(con y sin gluten, como trigo, avena, mijo, cebada, sorgo, centeno, maíz y arroz). Una papilla que aporta mucha energía necesaria para el crecimiento del bebé. También lleva fructooligosacáridos que son fuentes de fibra. Lactobacilos y bifidobacterias que ayudan a la flora intestinal del bebé.

Con 13 vitaminas y aporte de minerales.

Composición:

Harinas de cereales dextrinados 77,4% (Trigo, Arroz, Cebada, Centeno, Maíz, Mijo, Sorgo, Avena), Galletas maría 15% (Harina de trigo, Azúcar, Aceites vegetales, Dextrosa, Almidón de maíz, Sal, Bicarbonato amónico, Bicarbonato sódico), Fructooligosacáridos 3%, Extracto de malta (Cebada y Centeno), Sales minerales (Calcio y Hierro)

Dextrinomaltosa, Complejo Vitamínico (Vitaminas: C, Nicotinamida, E, Pantotenato cálcico, B6, B2, B1, A, Ácido Fólico, K, Biotina, D, B12), Aroma, Lactobacilos y Bifidobacterias (Bifidobacterium infantis y Lactobacillus rhamnosus). Dada la naturaleza de los ingredientes con los que se elabora el producto, las características organolépticas pueden variar de un envase a otro. Contiene gluten.

Solo de Hero Baby –multicereales 6 x 300 gr -1.8 kg de producto

Un pack de tres paquetes de producto, elaborado con un 50% de grano completo, y con ingredientes 100% ecológicos. Aporta hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, fibra. Ver en Amazon.

Ingredientes

Cereales (99,9%) (harina de trigo de grano completo (50%), harina de maíz, harina de cebada, harina de avena, harina de arroz) y vitamina B1.

Blevit Plus Bibe sin gluten – 2 paquetes de 300 g –arroz y maíz

Otro formato de Blevit para biberón pero ahora de cereales sin gluten, adecuado desde los 6 meses.

Lleva arroz y maíz, se diluye con facilidad para que se pueda administrar en el biberón. Elaborado con un sistema de dextrinización enzimática. Con fibra fructooligosacáridos, 13 vitaminas y también minerales.

Composición:

Cereales 94% (Harinas de arroz y maíz parcialmente dextrinadas, Almidón de maíz), 3% Fructooligosacáridos, Sales minerales (Calcio, Hierro), Dextrinomaltosa, Complejo vitamínico (Vitaminas: C, Nicotinamida, E, Pantotenato cálcico, B6, B2, B1, A, ácido fólico, K, Biotina, D, B12), Aroma (Vainillina).

Nutribén Papillas Innova 8 Cereales, Sin aceite de Palma ni azúcares añadidos- Alimento Para bebés- Desde Los 5 Meses- 1 unidad 600g

Nutribén lleva 55 años como especialistas en alimentación infantil.

Nutribén Innova® 8 Cereales es una papilla instantánea de cereales destinadas para niños a partir del 6º mes.

Cumple con los estándares de composición establecidos por la FAO (ONU) en el Codex Alimentarius para cereales infantiles, y es producido con los ingredientes y nutrientes abajo indicados.

El producto cumple con las recomendaciones de la ESPGHAN (Sociedad Europea de Gastroenterología Hepatología y Nutrición Pediátrica) y con la Directiva 2006/125/CE de la Comisión, relativa a los alimentos elaborados a base de cereales y alimentos infantiles para lactantes y niños de corta edad.

Composición

Ingredientes a base de cereales 96% (harina (trigo, cebada, arroz, avena, centeno, mijo y sorgo), maltodextrina de maíz y almidón de maíz) Fructooligosacáridos 3% Minerales (calcio, fósforo, magnesio, hierro y zinc) Vitaminas (C, niacina, E, ácido pantoténico, B1, B6, A, ácido fólico, K1, biotina y D3) Bifidobacterium lactis Aroma (vainillina)