Ordenadores de sobremesa con SSD, nuestra selección desde 264 € ✔

HP Computers Desktop M01-F1040ns PC – Ordenador de sobremesa ( AMD Ryzen 5 4600G, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Gráfica AMD Radeon, sin sistema operativo ) color negro

Un elegante ordenador de sobremesa que combina un diseño moderno con tecnología probada, de una marca de confianza

Almacenamiento PCIe SSD

Se inicia en cuestión de segundos, con velocidad de vértigo y hasta 512 GB de almacenamiento PCIe SSD.

Diseñado para ejecutar de forma más eficiente y fiable a velocidades más rápidas, DDR4 es el futuro de la RAM. Todo, desde la multitarea hasta los juegos, disfruta de un aumento del rendimiento gracias a su mayor ancho de banda.

Dual channel memory. Con una tecnología de doble canal, dos canales trabajan simultáneamente para duplicar la velocidad de comunicación entre el controlador de la memoria y la RAM aumentando el rendimiento del sistema.

HP Pavilion TP01-2001ns – Ordenador de sobremesa (Intel Core i5-11400, 16 GB DDR4-SDRAM, 512 GB SSD, Windows 10 Home), plateado

El ordenador de sobremesa HP Pavilion ofrece un elevado rendimiento y fiabilidad de una marca de confianza que protege lo que más te importa.

Procesador: Intel Core i5-11400 (frecuencia base de 2,6 GHz, hasta 4,4 GHz de frecuencia de ráfaga máxima, 12 MB de caché L3, 6 núcleos)

Memoria: RAM DDR4-2933 MHz 16 GB (1 x 16 GB); Velocidades de transferencia de hasta 2933 MT/s; Ranuras totales: 2 DIMM

Almacenamiento de datos : SSD de 512 GB PCIe NVMe M.2

Integrada: Gráficos Intel UHD 730

Conectividad inalámbrica: Combo Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2×2) Wi-Fi y Bluetooth 5

Conectores de vídeo: 1 VGA; 1 salida HDMI 1.4b

Windows 10 Home 64

HP All-in-One 21-b0004ns – Ordenador de sobremesa de 20.7″ FullHD (Intel Celeron J4025, 4GB RAM, 256GB SSD, Intel UHD Graphics, sin sistema operativo) blanco nieve – teclado QWERTY español

All-in-One HP combina la potencia de un ordenador de sobremesa con el estilo de una pantalla fina y elegante en un dispositivo fiable diseñado para adaptarse a ti.

Procesador Intel Celeron J4025

J4025 SDRAM de 4 GB DDR4-2400 (1 x 4 GB)

SSD de 256 GB PCIe NVMe M.2

Gráficos Intel UHD 600

Pantalla Full HD

Altavoces dobles de 2 W

Combo Realtek RTL8821CE 802.11a/b/g/n/ac (1×1) Wi-Fi y Bluetooth 4.2 compatible con Miracast; compatible con MU-MIMO

Cámara de privacidad con micrófonos digitales de matriz doble integrados

Lenovo IdeaCentre AIO 3 – Ordenador de Sobremesa Todo en uno (Pantalla de 23.8″ FullHD,Procesador AMD Ryzen 5 4500U,512GB SSD,RAM 8 GB,Sin Sistema Operativo) Ratón y Teclado QWERTY Español USB, Negro

Con el IdeaCentre AIO 3 (24″), la ingeniería elegante se combina con el rendimiento inteligente.

Cuenta con un soporte elegante y una pantalla casi sin marco de 60,45 cm (23,8”), funciona de maravilla con su procesador AMD Ryzen™ y una memoria DDR4 impecable y también ahorra espacio.

Disponible con pantalla táctil opcional y hasta 1 TB de almacenamiento.

Equipado con procesadores AMD Ryzen™ y una unidad de estado sólido , funciona sin problemas y rápidamente. También tiene la opción de 1 TB de espacio en disco, más que suficiente para los archivos digitales de tu familia.

, funciona sin problemas y rápidamente. También tiene la opción de 1 TB de espacio en disco, más que suficiente para los archivos digitales de tu familia. Con su marco estrecho, la pantalla FHD de 60,45 cm (23,8” ) proporciona una experiencia visual impresionante. También está diseñado para verse desde ángulos amplios, perfecto para compartir o ver lo que sea con su familia o amigos.

) proporciona una experiencia visual impresionante. También está diseñado para verse desde ángulos amplios, perfecto para compartir o ver lo que sea con su familia o amigos. El IdeaCentre AIO 3 no te dará problemas. Además de los puertos USB 2.0 y 3.1, tiene un lector de tarjetas 3 en 1 y una ranura HDMI para una pantalla adicional.

no te dará problemas. Además de los puertos USB 2.0 y 3.1, tiene un lector de tarjetas 3 en 1 y una ranura HDMI para una pantalla adicional. El IdeaCentre AIO 3 tiene una opción de pantalla táctil, que te permite hacer clic o arrastrar archivos directamente en la pantalla. Y los niños pueden divertirse usando aplicaciones, mirando fotos e investigando.

Lenovo Ideacentre 510-15ICB – Ordenador de sobremesa (Intel Core i5-8400, 8GB RAM, 512GB SSD, Intel HD Grahpics, Windows10) Plateado – Teclado QWERTY español + Ratón USB

El sistema de sobremesa IdeaCentre 510 elegantemente diseñado combina en tu hogar a la perfección con el sofisticado color plata cálida, ya sea en una mesa o debajo de un escritorio.

Modelo de procesador: Intel Core i5-8400

Intel Core i5-8400 Núcleos del procesador: 6/6

6/6 Velocidad del procesador: hasta 4.0 GHz

Memoria

hasta 4.0 GHz Memoria Memoria RAM: 8GB (1/2 sockets)

8GB (1/2 sockets) Tecnología de memoria: DDR4-2666

Almacenamiento

DDR4-2666 Almacenamiento Capacidad de almacenamiento: 1TB

1TB Tipo de almacenamiento: HDD 7200rpm 3.5″

HDD 7200rpm 3.5″ Lector de tarjetas: 7 en 1

7 en 1 Unidad óptica: DVD±RW

Tarjeta gráfica

DVD±RW Tarjeta gráfica Modelo de tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Memoria gráfica: 4GB GDDR5

4GB GDDR5 Tipo de gráfica: Dedicada

Conectividad y redes

Dedicada Conectividad y redes LAN: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Gigabit Ethernet (10/100/1000) WiFi: Sí (802.11 ac) Intel I219-V

Portátiles, notebooks o Chromebook al mejor precio

Ordenadores All in One, para gaming o los convertibles 2 en 1. En Amazon encontrar lo que buscas al mejor precio es fácil. Todos los días tienes ofertas, así que ese ordenador que necesitas puedes encontrarlo con descuento.

Puedes buscar filtrando por características como tamaño de la pantalla, si deseas que con procesador Intel HD, AMD, el tipo de formato, Ultrabook,

Convertible 2 en 1, Chromebook. En Amazon tienes las marcas mejor valoradas como MSI, Asus, o Lenovo. Si tienes en mente comprar un ordenador portátil echa un vistazo antes a las ofertas de Amazon, ¡los precios no tiene competencia!

Si quieres comprar en Amazon ahorrando los gastos de envío, tienes la opción de hacerte cliente Prime. En Estados Unidos son más de 100 millones.

Ser cliente Prime te permite comprar sin gastos de envío en millones de productos, además tendrás entregas más rápidas (incluso en un día donde este servicio esté disponible). También acceso a las ofertas, a Amazon Video. El primer mes es de prueba gratis, luego son 36 € al año o 3.99 € al mes