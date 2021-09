¿Qué ventajas e inconvenientes tienen los portátiles de 17 pulgadas?

Muchos gamers buscan este tipo de dispositivos al tener una pantalla mayor. Sin embargo, al crecer la pantalla también lo hace el precio. Mientras en tamaño inferiores podemos encontrar ordenadores por menos de 400 euros.

En los portátiles de 17 pulgadas nos vamos a franjas de precios superiores entre 700 y 2.000 €. Si te planteas comprar un portátil de 17 pulgadas en Periodista Digital te traemos una selección de modelos de marcas como Acer, MSI o Toshiba.

Portátiles con pantalla de 17 pulgadas: ventajas e inconvenientes

El primer portátil con pantalla de 17 pulgadas fue un Apple Powerbook G4 de esto han pasado ya unos cuantos años, (fue en el 2003).

En el 2021 prácticamente todas las grandes marcas de portátiles tienen modelos 17 y 17,3 pulgadas Este tipo de ordenadores tienen claras ventajas pero también inconvenientes, repasamos las ventajas en primer lugar:

Tamaño de pantalla

A menudo no nos damos cuenta del cambio hasta qué comparamos. Si has tenido un televisor pequeño y pasas a otro mayor es cuando percibes la diferencia. Con los ordenadores de 17 pasa algo similar aunque no tan evidente como con los televisores.

Un ordenador de 17 pulgadas puede ser perfecto para tener en una sala, o despacho como ordenador familiar, en lugar de tener un PC de sobremesa.

Lo puedes mover de una habitación al salón. Es ideal para trabajar, por ejemplo, los creativos de contenido digital, escritores, fotógrafos, o diseñadores, al tener un tamaño de pantalla mayor.

Para usar el portátil como centro de entretenimiento

Películas o series de Netflix, o Amazon Prime las puedes ver mejor en una pantalla de 17 pulgadas que en otros formatos más pequeños. Además los videos de Youtube o los videoclips también los verás mejor en este tamaño.



Para gamers

El mundo de los gamers motivó en gran medida que marcas como MSI lanzaron modelos con tamaños mayores al de 15.6. Muchos gamers tienen un Pc de sobremesa que pueden personalizar cada año mejorando el hardware. Pero también hay quien prefiere tener un portátil de mayor tamaño que le sirva para jugar y trabajar.

En las pantallas de 17 pulgadas se aprecian aún más los detalles de los videojuegos. Casi todas las marcas que crean ordenadores para gaming como MSI o Asus, tiene modelos de 17 pulgadas y de 17.3.

Lo último son los portátiles con pantalla de 17 pulgadas y resolución 4K para sacar el máximo partido a videojuegos como bar tu pantalla Shadow of the Tomb Raider.

Entre los inconvenientes:

El peso

Un portátil por definición debe ser cómodo de transportar, los nuevos ordenadores convertibles son muy ligeros como el Microsoft Surface que pesa alrededor de 1.2 Kilogramos.

Los portátiles de 15,6 pulgada están en los 2-2,5 kg, y un de 17 pulgadas pesa entre 3.5-4 kilos (aunque los hay más ligeros).

Estar cargado con este peso, no es demasiado operativo. Por eso si compras el ordenador para moverlo de forma habitual de un lado a otro, quizás mejor considerar tamaños menores o ordenadores convertibles que son más livianos.

El precio

En la actualidad puedes encontrar ordenadores portátiles por menos de 400 €, incluso de 15.6 pulgadas, pero no encontrarás portátiles de 17 pulgadas por un precio semejante.

A mayor tamaño de pantalla sube el precio. Los puedes encontrar desde unos 650 euros a más de 2.500. Si el factor precio es prioritario en tu decisión de comprar ten en cuenta los portátiles de 17 pulgadas son más caros que otros modelos de menor tamaño.

Portátiles de 17 pulgadas por menos de 800 €

