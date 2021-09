Mejor impresora fotográfica doméstica 2021 en Amazon ✅

La mejor impresora fotográfica doméstica 2021 es la Canon Selphy CP1300, según las más de 3.200 valoraciones de usuarios de Amazon debido a su buena relación calidad precio. Obtiene una puntuación de 4,6 sobre 5.

Otros modelos bien considerados: Epson Expression Photo XP-8600 o la HP Sprocket 200. Entre las impresoras para profesionales destacan la Canon pixma pro 1000s, o la Canon imagePrograf PRO-1000.

¿A la hora de comprar una impresora de fotos, es mejor de inyección de tinta o láser? En Periodista Digital, te contamos más detalles sobre las mejores impresoras fotográficas domésticas 2021.

¿Es mejor una impresora de inyección de tinta o láser para fotos?

Es probable que muchas personas asocian la tecnología láser a una buena calidad en la impresión de las fotos. Sin embargo si buscas una impresora para fotos, las de inyección de tinta te ofrecerán mejores resultados. Analizamos las razones:

El uso de tinta

Si buscas calidad de impresión en tus fotos, tanto en gama de colores como en blanco y negro, las impresoras de inyección de tinta tienen una gama de colores más amplía.

Las impresoras láser funcionan con cuatro colores (como muchas impresoras de inyección de tinta), pero las de tinta logran mayor gama de colores y profundidad tonal. Pueden obtener gama de grises de alto contraste gracias a los optimizadores de croma.

Con una impresora láser puedes imprimir fotos, pero es más aconsejable para folletos o formatos donde necesitas una calidad media.

La tecnología de impresión

Si hablamos de una impresora para fotos, la más indicada es la de inyección de tinta, sin embargo si se trata de documentos la tecnología láser gana.

Estas impresoras son más caras que las de tinta porque usan cartuchos tóner que contienen polvo de láser. Estos se adhieren al papel durante la impresión. Se calienta y funden con las fibras del papel.

Con las láser se consigue gastar menos tóner (comparado con las de tinta) y velocidades de impresión más rápidas.

Las impresoras de inyección de tinta tienen un coste inferior, pero gastan más tinta y esto supone un coste añadido (según frecuencia de uso hay que comprar cartuchos más a menudo).

En estos dispositivos, la tinta que se rocía sobre el papel de forma controlada por boquillas microscópicas. Las fibras del papel absorben la tinta.

Al consumir más tinta durante el proceso de impresión, logran mejor calidad fotográfica, que una impresora láser, (y en las fotos, esta diferencia se aprecia más que en un documento). Cuesta menos la impresora en sí, pero tienes que cambiar de cartuchos de tinta con más frecuencia.

El papel

Los papeles fotográficos que aportan calidad a las fotos, se pueden usar en impresoras de inyección de tinta, pero no en las láser. Esto afecta al resultado, como comentaba en el apartado anterior.

Estos papeles son gruesos, debido al recubrimiento fotográfico, solo se pueden usar en las impresoras de tinta que facilitan sistemas de alimentación del papel de grosor variable.

Si imprime fotos en una impresora láser tienes que usar un papel para fotos especialmente diseñado para esta tecnología. Aún así, el número limitado de colores que tienen los dispositivos láser, en comparación con las impresoras de inyección de tinta, ofrecerán un resultado de inferior calidad.

Mejores impresoras fotográficas domésticas 2021 en Amazon

La Canon Selphy es una impresora compacta, no es tan portátil como otros modelos pero su peso no llega al kilo (860 g). Te permite imprimir fotos desde distintos dispositivos compatibles como móviles o tablets.

Impresiones inalámbricas rápidas desde dispositivos inteligentes con la aplicación Canon PRINT, MopriaTM, Apple AirPrintTM y el botón Wi-Fi. Una impresora con una buena relación calidad precio.

Cassette de papel de tamaño tarjeta PCC-CP400

Tintas de 3 colores (amarillo, cian y magenta) con capa de protección

256 niveles por color (profundidad de color de 24 bits)

256 niveles por color (profundidad de color de 24 bits) Mopria

Wifi

Impresiones rápidas con calidad de laboratorio

Gran pantalla abatible de 8,1 cm

Impresiones de estilo fotomatón de 2 x 6

Impresión de foto de carné

La Expression Photo XP-8600 es ideal si buscas una impresora A4 con la que imprimir los documentos del día a día y, además, obtener unas fotografías brillantes de calidad superior. Para que las tareas cotidianas te resulten más fáciles, incluye impresión móvil, una gran pantalla táctil y dos bandejas de papel.

La impresora A4 3 en 1, diseñada para ser un elemento decorativo más de la casa con su estilo elegante y compacto. Ofrece funcionalidades de impresión, escaneo y copia, con la ventaja añadida de la impresión A4 a doble cara para ahorrar papel.

diseñada para ser un elemento decorativo más de la casa con su estilo elegante y compacto. Ofrece funcionalidades de impresión, escaneo y copia, con la ventaja añadida de la impresión A4 a doble cara para ahorrar papel. Imprime de forma inalámbrica desde tu smartphone o tableta gracias a la aplicación gratuita Epson iPrint 2 . También puedes usar la aplicación Epson Creative Print 2 para imprimir fotos desde Facebook, crear tarjetas de felicitación y mucho más.

. También puedes usar la aplicación Epson Creative Print para imprimir fotos desde Facebook, crear tarjetas de felicitación y mucho más. Impresión flexible Imprime de forma inalámbrica desde tu smartphone o tableta gracias a la aplicación gratuita Epson iPrint 2 . También puedes usar la aplicación Epson Creative Print 2 para imprimir fotos desde Facebook, crear tarjetas de felicitación y mucho más.

Imprime de forma inalámbrica desde tu smartphone o tableta gracias a la aplicación gratuita Epson iPrint . También puedes usar la aplicación Epson Creative Print para imprimir fotos desde Facebook, crear tarjetas de felicitación y mucho más. Intuitiva y versátil. Gran pantalla táctil de 10,9 cm para acceder directamente a tus fotos gracias a la ranura para tarjetas de memoria. Cambiar de una tarea a otra es de lo más sencillo con las dos bandejas frontales para papel, una de tamaño A4 y otra para fotos, y con la bandeja para papeles especiales que se encuentra en la parte posterior para formatos de papel más grueso.

Tecnología de transferencia térmica D2T2.

Impresora doméstica portátil, gracias a su tamaño de bolsillo. Se puede usar con Bluetooth y la aplicación HP Sprocket.

Edita e imprime fotos de 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas) de alta calidad.

Capacidad de entrada máxima (fotografías de 4 x 6 cm), 20 hojas

Calidad de impresión en negro (óptima): 3000 ppp

Calidad de impresión en color (óptima); 3000 ppp.

Comparte fotografías de alta calidad desde casa con la Epson Expression Photo XP 55, impresora de 6 colores con wifi.

Epson Connect incorpora las aplicaciones Epson iPrint, para disfrutar de una impresión sin cables sencilla desde smartphones y tablets

Dos bandejas de papel, una para papel A4 y otra para papel fotográfico, así como las opciones adicionales de alimentación de soportes especiales de mayor grosor.

Impresión en varios soportes, incluidas tarjetas gruesas y CD/DVD

Con el tamaño perfecto para un bolsillo, la impresora Canon Zoemini es el accesorio definitivo para tu dispositivo móvil.

Haz una foto, añade un filtro vintage, utiliza un efecto de realidad aumentada y obtén impresiones adhesivas al instante, listas para despegar y dar a tus cosas un toque personal.

Tecnología de impresión ZINK™

Preparada para el uso con smartphones

iOS y Android

Peso de 160 g

Comp

Aplicación Canon Mini Print

iOS y Android

Compacta, ligera y de tamaño reducido

Con Kodak Dock Plus , puede imprimir sus imágenes favoritas al instante desde dispositivos móviles. Con una conexión Bluetooth

, puede imprimir sus imágenes favoritas al instante desde dispositivos móviles. Con una conexión Bluetooth Kodak Dock Plus utiliza la tecnología 4Pass para imprimir fotografías impecables al instante. Cada foto está impresa en capas de cinta con un proceso de laminado, por lo que es a prueba de huellas dactilares y resistente al agua para una calidad duradera.

impecables al instante. Cada foto está impresa en capas de cinta con un proceso de laminado, por lo que es a prueba de huellas dactilares y resistente al agua para una calidad duradera. APLICACIÓN KODAK GRATUITA: Hemos desarrollado una aplicación Kodak gratuita que le permite imprimir en cualquier lugar y en cualquier momento. Puedes disfrutar decorando fotos reales con pegatinas, marcos y filtros con una aplicación sencilla e intuitiva que es compatible con dispositivos iOS y Android.

FÁCIL DE USAR: Nuestra impresora fotográfica instantánea Dock Plus se puede usar en cualquier momento y en cualquier lugar para ayudarlo a retratar recuerdos atemporales. Utiliza un pin de acoplamiento USB-C preinstalado e incluye un conector Lightning para dispositivos iOS. Esta impresora ya no utiliza la función PictBridge, por lo que es menos complicada y mucho más eficaz.

Configuración fácil |Personaliza| Imprime y comparte

La impresora fotográfica HP Sprocket es una nueva forma de tomar fotografías y obtener impresiones a todo color sobre la marcha.

Esta impresora verdaderamente portátil no necesita computadora. Simplemente conéctese a su teléfono y use

la aplicación HP Sprocket para imprimir fotografías. La aplicación admite fotos que toma con su teléfono, fotos existentes en el carrete de su cámara y aquellas en sus cuentas de redes sociales. Incluso puede editar fotos desde la aplicación antes de imprimir.

¡Encuentra impresoras al mejor precio!

Impresoras multifunción, que se adapten a tus necesidades: diseño compacto, con pantalla LCD, con Wifi. Impresoras inalámbricas rápidas, Apple Airpint. En Amazon tienes ofertas diarias, esa impresora que necesitas la puedes encontrar con descuento.

Haz más precisa tu búsqueda, filtrando por tipo de impresora o características como: All in one, Wifi, a color, portátil.

En Amazon tienes las marcas mejor valoradas como Canon, Epson o HP. Si tienes en mente cambiar tu impresora, echa un vistazo antes a las ofertas de Amazon, ¡los precios no tienen competencia!

Si quieres comprar en Amazon ahorrando los gastos de envío, tienes la opción de hacerte cliente Prime. En Estados Unidos son más de 100 millones.

Ser cliente Prime te permite comprar sin gastos de envío en millones de productos, además tendrás entregas más rápidas (incluso en un día donde este servicio esté disponible). También acceso a las ofertas, a Amazon Video.