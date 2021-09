Cecotec Extreme Titanium o AMZCHEF extractor de zumo para frutas y verduras de prensado en frío son dos de las mejores licuadoras 2021. Los modelos de gama alta gama son las slow juicer o pensado en frío, logran extraer más zumos con menor oxidación.

Las licuadoras de centrifugado son más sencillas pero también eficaces. Tomar verduras y frutas a diario es un consejo saludable, que no siempre cumplimos.

Las licuadoras te permiten seguir una alimentación saludable de forma más fácil. Un par de batidos o zumos al día cubren de muchas vitaminas, minerales y antioxidantes.

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de las mejores batidoras de mano, hoy repasamos licuadoras.

¿Qué tipo de licuadora comprar?

El uso y el presupuesto son los dos factores principales a tener en cuenta. Licuadoras las hay desde los 30 a los 500 euros. Con un rango de precios tan amplio. Es evidente la de 30 € no es la misma tecnología que la de 500.

A veces a simple vista te puede parecer similares, pero las de prensado en frío son más grandes (y altas) que las de centrifugado. Al igual que en otros electrodomésticos anuncian sus ventajas, en las licuadoras de prensado en frío o slow juicer siempre te destacarán esta característica al ser una tecnología más novedosa. Si un modelo no detalla esto, es de centrifugado.

Existen dos tipos de licuadoras:

Licuadoras de centrifugado

Son más económicas y rápida s, pero que extraen menos zumo y no aptas para todas las frutas y verduras. Se suele formar una capa de espuma en la parte superior. Funcionan con cuchillas trituran la fruta y se calientan con el uso por la fricción.

s, pero que extraen menos zumo y no aptas para todas las frutas y verduras. Se suele formar una capa de espuma en la parte superior. Funcionan con cuchillas trituran la fruta y se calientan con el uso por la fricción. El calor que generan hace que se pierdan propiedades en la fruta.

La cantidad de zumo que se puede hacer es limitada.

Licuadoras de prensado en frío

O slow juicer que logran más cantidad de zumo, no se calientan por lo que hay una menor pérdida de nutrientes. Funcionan con una tecnología de ‘barrena’ que extrae el zumo sin calor.

Estas licuadoras son más grandes, extraen el zumo más lentamente, que las de centrifugado. Funcionan con todo tipo de frutas y verduras. Se puede hacer mayor cantidad de zumo, ya que la pulpa del zumo sale por otro lado.

¿Usas a diario la licuadora o con mucha frecuencia?

Y la quieres para hacer zumos o smoothies. Si la respuesta es sí, y además sois varios en a familia te interesa una licuadora de prensado en frío te permite mezclar verduras y frutas sin problemas. Algo que las de centrifugado no hacen tan bien.

Si la respuesta es no, entonces valora. Una de centrifugado es más económica y ocupa menos espacio, cuando la necesites la sacas y listo.

El presupuesto

Las de centrifugado las tienes desde 30 euros.

Las de prensado en frío desde 39 euros puedes encontrar ya ofertas, por 9 euros, de diferencia una licuadora de prensado en frío vale la pena. Entre 70 y 90 euros tienes muchos modelos.

En la gama alta nos vamos a un rango de precios entre 100 y 300 euros. A valorar, una licuadora de prensado en frío puede hacer zumo de todo tipo de frutas y verduras, mientras las de centrifugado no (las verduras las trabajan peor).

Conclusión

Lo que hacen las licuadoras en frío no lo hacen las de centrifugado, las en frío trituran las verduras y no todas las de centrifugado lo hacen.

Mejores licuadoras 2021

‘Sobre gustos, colores’, sin embargo varios de estos modelos están recomendados por medios como Le Monde.com o independent.co.uk. Amazon también es un buen panel de pruebas para fijarse.

Lo que triunfa suele tener muchos comentarios y valoraciones de clientes que te ayudan a conocer las ventajas de un producto antes de realizar la compra. Con todo esto te presentamos una lista de licuadoras muy bien valoradas. ¡¡Ten en cuenta las hay caras, –de la gama alta-, y otras algo más económicas.

Si la licuadora la vas a usar a diario vale la pena invertir un poco más dentro de las posibilidades de cada cual. Escoger una muy barata para horrar, no es buen negocio, en las baratas las piezas se desajustan o desgastan antes y se rompen. Te presentamos varios modelos tanto de licuadoras de centrifugado como de presión en frío o slow juicers

Licuadora orbital para extraer el jugo de frutas y verduras. Con 19000 rpm y 1000 W de potencia máxima. Recubrimiento de titanio en el disco. Canal de entrada XL de 65 mm y 2 velocidades. Depósito de pulpa integrado y jarra de 500 ml. BPA free.

Gracias a su diseño y las 19000 rpm de velocidad, aprovecha mejor la fruta y extrae hasta un 30 % más de zumo. Además, su disco posee un recubrimiento de titanio que mejora la dureza y mantiene un afilado más duradero.

Canal de entrada XL de 65 mm para introducir frutas y verduras enteras.

Alcanza una potencia máxima de 1000 W para conseguir resultados perfectos y posee 2 velocidades para adaptarse a todos los alimentos.

Depósito de pulpa integrado en el cuerpo y jarra incluida para el zumo con 500 ml de capacidad. BPA Free, plásticos libres de tóxicos. Apto para lavavajillas, más fácil de limpiar.

Sistema de seguridad que permite el funcionamiento solo si la licuadora está correctamente montada. Base antideslizante y hueco recogecables.





Conserva la frescura de los ingredientes mientras minimiza la oxidación:

Dispone de un sistema de 7 espirales con un motor de baja velocidad 80 RPM, no generan calor preservando mejor vitaminas y antioxidantes y reducen la espuma superior al licuar alimentos.

 Licuadora silenciosa, funciona con menos de 60 decibelios, que implica el ruido no es excesivo.

La función inversa para evitar atascos al licuar fruta.

Todas las piezas son desmontables y se pueden lavar en el lavavajillas.

Licuadora semiprofesional de gran calidad

Para extraer jugo de frutas y verduras, 30% más de vitaminas

Boca de llenado grande (75 mm de diámetro)

Motor de 1000 W max

Contenedor grande para recoger la pulpa y pieles (2 litros)

2 niveles de velocidad

Esta licuadora es potente y rápida gracias a su motor e 900 W. Tiene una boca de entrada de 75 mm para poder añadir frutas enteras. Depósito de pulpa de 2 litros. Jarra de zumo de 1,25 litros. Con separador de espuma. Con sistema antigoteo. Todas las piezas son desmontables y se lavan en lavavajillas.

Una de las mejores licuadoras recomendada por Le Monde.com, de alta gama consigue hacer más zumo de todo tipo de frutas y verduras. Su velocidad de extracción a 47 revoluciones por minuto y su motor de 200 W aseguran que no se produzca sobrecalentamiento. No se forma espuma y el zumo pierde menos propiedades.

Tecnología de perforador de extracción o (Double-Edged Duoblade) permite un corte rápido de los productos y una extracción con una mínima liberación de pulpa del zumo. Con accesorio ‘minching’ para hacer leche de soja, salsas o patés..

Un modelo clásico que ha cambiado poco a lo largo del tiempo, señal de que funciona. Es económica, compacta y rápida. Idea para uso ocasional, con filtro de acero inoxidable. Potencia 200 W. Tapa y contenedor para ver el licuado.

Licuadora de prensado en frío, te permite muchas posibilidades. Ancho del canal de alimentación de la licuadora de 75 mm. Permite añadir frutas enteras. Alta eficiencia, la tecnología de barrena extra hasta un 30% más de zumo y se pierden menos nutrientes. Ver en Amazon.

Separa automáticamente la pulpa del zumo. Menor oxidación.

Diseño compacto

Brazo de bloqueo de seguridad.

Potencia 150 W

Compacta y rápida. Gracias a su motor de 700 W prepara el zumo en muy poco tiempo. Tiene un depósito de pulpa transparente para ir comprobando. Tecnología de limpieza QuickClean.

Exprimidor para frutas y verduras, el licuado a baja revoluciones puede separar el jugo y la pulpa, extrayendo más zumo.

Esta licuadora funciona a 80 RPM. Extrae hasta el 20% más de zumo.

Motor de 150 W: menos de 60 decibelios.