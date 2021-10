New TP-Link Repetidor AC1750 (RE455), Xiomi Mi Wifi Range, o TP-Link N300, son tres de los mejores repetidores wifi 2021,acumulan miles de valoraciones positivas en Amazon.

¿Qué repetidor Wifi comprar?, Si en casa tienes zonas muertas donde falla la cobertura, este artículo puede serte útil.

El rango de precios es amplio desde apenas 20 euros a más de 150. Tienes repetidores wifi con enchufe, con salida ethernet, con cobertura para 50 metros, 100 metros o incluso más.

En otro artículo de Periodista Digital, hablamos de novedades en ordenadores para estudiantes, hoy de los repetidores Wifi.

¿Cómo funcionan los repetidores wifi o wifi-extender?

Ofrecer Wifi gratis se ha convertido en un recurso de muchos restaurantes o cafeterías para atraer clientes. Nos hemos acostumbrados a conectarnos gracias a esta tecnología inalámbrica, con la tablet, el portátil o el móvil.

Si funciona bien, es una maravilla, cómoda y rápida, ¿pero y cuando falla? Generalmente cuando esto ocurre a veces no es culpa del hardware y es la propia conexión, pero en muchas ocasiones es el propio router que no emite una buena señal.

En este caso entran en juego los repetidores Wifi. Estos repetidores, no se conecta directamente al router, lo que hace es conectarse en cualquier otro lugar, replicar y extender la conexión ya existente .Estos dispositivos están equipados para encontrar la señal y potenciar. La clave es encontrar el lugar más indicado, debe estar lo suficientemente cerca del router para que obtenga una señal fuerte.

Un repetidor wifi y un PLC Wifi no son lo mismo. Un repetidor wifi copia la señal de la red Wifi y la extiende, mientras que un dispositivo PLC ( Power Line Communications), funciona como un punto de acceso inalámbrico, —no extiende la red wifi del router, sino que crea una nueva—.

Cómo configurar un repetidor wifi

Elige una ubicación que esté lo más cerca posible de tu router. Debe estar libre de obstrucciones que pueden interferir con la señal del enrutador. Por ejemplo metal grueso, hormigón, o vidrio de seguridad. También interfieren en la señal los hornos microondas, luces fluorescente, teléfonos fijos inalámbricos, sistemas estéreos. Las paredes gruesas de hormigón plantean más problemas para transmitir la señal que si son de madera o vidrio. Una vez escogido el lugar, enchufar el repetidor a la toma de corriente. Presiona el botón‘ Reset’ de tu repetidor wifi, durante 10-15 segundos. Esper a que las luces LED aparezcan, (suele llevar luces Led pero esto varía según modelos). El paso siguiente es conectar tu ordenador o tu móvil al repetidor wifi, sea con un cable Ethernet o de forma inalámbrica.

Repetidores Wifi vs PLC Wifi: ventajas e inconvenientes

Repetidores Wifi: como ventajas, solo necesitas un aparato, hay de varios precios pero los hay más baratos, desde 20 euros. Son fáciles de configurar. Entre los inconvenientes: su cobertura es menor y se pierde algo de velocidad de la conexión.

como ventajas, solo necesitas un aparato, hay de varios precios pero los hay más baratos, desde 20 euros. Son fáciles de configurar. Entre los inconvenientes: su cobertura es menor y se pierde algo de velocidad de la conexión. PLC Wifi: tienen un rendimiento mejor, son más versátiles en cuanto a conectividad, rango de coberturas más amplios. Inconvenientes: necesitas al menos dos aparatos y los precios suelen ser más caros.

¿Qué escoger un repetidor Wifi o un PLC Wifi?

En realidad cada dispositivo está pensado para una necesidad distinta. Si tienes dudas a la hora de comprar, ten en cuenta: Si lo que buscas es un mejor rendimiento y la versatilidad de tener una conexión vía Wifi y Ethernet, opta por un PLC, en caso contrario mejor un repetidor Wifi.

Mejores repetidores Wifi 2021

Marcas como Netgear, Tp-link o Linksys tiene dispositivos que ofrecen una buena relación calidad precio. Todos esto repetidores Wifi tiene buenas valoraciones en Amazon, alguno con más de 1.000 opiniones de usuarios y cuatro o más de cuatro puntos sobre cinco.

Xiaomi Wifi Amplifier Pro es un amplificador de red para expandir o de extensión de energía mediante antena para el Router Wi-Fi de casa u oficina.

Dos potentes antenas externas de alta ganancia proporcionan una cobertura más amplia y un mejor rendimiento

Función inalámbrica para aumentar la cobertura inalámbrica

Router Compatible con otras marcas router

Tasa de transmisión: 300 Mbps

Soporta hasta 64 dispositivos para satisfacer las necesidades de toda la familia

para satisfacer las necesidades de toda la familia Administra tu configuración de red fácilmente con la aplicación Xiaomi mi WiFi

Este amplificador se actualizará automáticamente sin ningún ajuste

Plug and play, fácil de usar

Extensor de Cobertura Wi-Fi a 300 Mbps con Enchufe Incorporado. Diseñado para extender la cobertura y mejorar la intensidad de la señal de la red inalámbrica. Con velocidades inalámbricas N a 300Mbp

El modo Extensor de Cobertura amplifica la señal inalámbrica perfectamente hasta zonas donde antes no llegaba o que son difíciles de cablear

amplifica la señal inalámbrica perfectamente hasta zonas donde antes no llegaba o que son difíciles de cablear Su diseño de tamaño en miniatura para montaje en pared facilita la instalación y permite un traslado flexible

Su enchufe extra le asegura de que no pierde ninguna toma de corriente

2 antenas externas fijas le proporcionan una cobertura WiFi excelente y una alta fiabilidad

Amplíe fácilmente la cobertura inalámbrica con sólo pulsar el botón Range Extender

Tres antenas – tres antenas externas ajustables proporcionan una cobertura Wi-Fi óptima y conexiones confiables

– tres antenas externas ajustables proporcionan una cobertura Wi-Fi óptima y conexiones confiables Puerto Gigabit Ethernet – actúe como un adaptador inalámbrico para conectar un dispositivo con cable a su red a velocidad Gigabit

– actúe como un adaptador inalámbrico para conectar un dispositivo con cable a su red a velocidad Gigabit Luz de señal inteligente – ayuda a encontrar la mejor ubicación para una cobertura Wi-Fi óptima al mostrar la intensidad de la señal

– ayuda a encontrar la mejor ubicación para una cobertura Wi-Fi óptima al mostrar la intensidad de la señal Modo AP – cree un nuevo punto de acceso Wi-Fi para mejorar su red cableada con capacidad Wi-Fi

– cree un nuevo punto de acceso Wi-Fi para mejorar su red cableada con capacidad Wi-Fi Aplicación TP-Link Tether – acceda y administre fácilmente su red utilizando cualquier dispositivo móvil iOS o Android

Compatibilidad definitiva – amplíe el alcance de cualquier router Wi-Fi o punto de acceso inalámbrico

Gracias a este Netgear podrás sacar el máximo partido a tu WI-FI. Conéctate desde cualquier lugar de casa, aumenta la cobertura, mejora la velocidad y reduce las interferencias. Sin zonas muertas que interfieran la conexión de tu móvil o si estás jugando algún videojuego en tu consola.

Wi-Fi de doble banda de hasta 750 MB/s

Con la tecnología FastLane, para establecer una conexión de alta velocidad para juegos y streaming HD

Puerto Fast Ethernet para conectar dispositivos A/V domésticos a la red

Antenas externas para una mejor cobertura

¿En alguna zona de casa no tienes Wifi y te desesperas? Gracias a este repetidor Wifi, la señal se fortalece y expande por tu casa.

El dispositivo reduce las interferencias para ganar en calidad. Tiene cinco indicadores luminosos que representan la intensidad de la señal actual que el dispositivo recibe del router. Esto te ayuda a encontrar el lugar ideal para colocar este repetidor.

Se recomienda escoger una ubicación donde el dispositivo al menos muestre tres de los cinco indicadores luminosos encendidos. El puerto Ethernet del TL-WA850R E te permite funcionar como un adaptador inalámbrico.

Configuración muy fácil, pulsa el botón WPS en el router y luego el botón de extensor de cobertura en el dispositivo. Una vez sintonizados ya puedes conectar tu repetidor wifi en cualquier lugar cercano para ampliar tu señal wifi.

¿Tu casa tiene varias plantas? Este repetidor extensor de red Wifi está pensado para hogares con varias plantas. Maximiza la potencia de tu red y amplía la cobertura en cualquier rincón de tu hogar.

Con 5 puertos Gigabits que actúan como puente Wifi. Los extensores Wifi son ideales para conectar otros dispositivos con cable Gigabits como la smart TV, videoconsolas o reproductores de streaming, permite a todos tus dispositivos de ocio alcanzar velocidades Gigabit tanto por cable como por WiFi AC.

Dos antenas externas desmontables de banda dual 5dBi

Instalación fácil en 2 minutos a través del asistente o pulsando el botón «WPS»

Compatible con cualquier modelo de Router o Modem-Router

Repetidor Superior – Cuatro antenas externas amplían la cobertura Wi-Fi hasta 1000 metros cuadrados.

– Cuatro antenas externas amplían la cobertura Wi-Fi hasta 1000 metros cuadrados. Wi-Fi Doble Banda AC2600 4-Stream – 800Mbps en 2.4GHz + 1733Mbps en 5GHz Simultaneamente

4×4 MU-MIMO – Transfiere simultáneamente datos a varios dispositivos para un rendimiento 4 veces más rápido

– Transfiere simultáneamente datos a varios dispositivos para un rendimiento 4 veces más rápido Tecnología Beamforming – Envía la señal WiFi dirigida individualmente a cada dispositivo para establecer conexiones más estables

Puerto Ethernet Gigabit – Proporciona conexiones por cable más rápidas a Smart TVs, ordenadores y videoconsolas

Proporciona conexiones por cable más rápidas a Smart TVs, ordenadores y videoconsolas Link Backup. Función de respaldo ante posibles caídas de conexión en una de las bandas.

Luz de Señal Inteligent e – Ayuda a encontrar la ubicación de cobertura Wi-Fi óptima al mostrar la fuerza de la señal

e – Ayuda a encontrar la ubicación de cobertura Wi-Fi óptima al mostrar la fuerza de la señal Modo AP – Cree un nuevo punto de acceso Wi-Fi para mejorar su red cableada con capacidad Wi-Fi

App TP-LINK Tether –Acceso sencillo y gestión de su red a través de cualquier dispositivo móvil Android o iOS

Compatibilidad de Última Generación – Amplía la cobertura de cualquier router Wi-Fi o punto de acceso inalámbrico

Perfecto para la transmisión por streaming de vídeo en alta definición y para el juego multijugador en internet, el EA6900 proporciona velocidades de hasta N600 + AC1300 Mbps

Tecnología Wireless-AC avanz ada, hasta 4,3 veces más rápida que Wireless-N**.

ada, hasta 4,3 veces más rápida que Wireless-N**. Doble banda inalámbrica simultánea.

Software Linksys Smart Wi-Fi para la gestión de red.

Último borrador de tecnología inalámbrica 802.11ac

Compatibilidad con versiones anteriores de dispositivos a/b/g/n

de dispositivos a/b/g/n Doble banda simultánea con velocidades de hasta 600 + 1300 Mbps

Antenas externas regulables

Puertos Gigabit Ethernet

2 puertos USB (1 USB 2.0 y 1 USB 3.0) y servidor multimedia DLNA Certified™

La tecnología SimpleTap™ simplifica la conexión de dispositivos

Plataforma opcional en la nube para proporcionar acceso remoto y aplicaciones móviles para administrar su red doméstica.

¿Cansado de zonas de cobertura muertas en casa? Con este dispositivo notarás el cambio.

Elimina las zonas muertas de Wi-Fi con una robusta extensión Wi-Fi con velocidades combinadas de hasta 1.2Gbps

Funciona sobre las bandas de 2.4GHz (300Mbps) y 5GHz (867Mbps) para una experiencia inalámbrica más estable

Link Backup. Función de respaldo ante posibles caídas de conexión en una de las bandas.

Indicadores de señal que ayudan a encontrar la mejor ubicación para una cobertura Wi-Fi óptima mostrando la intensidad de señal

Compatible con cualquier router Wi-Fi o punto de acceso inalámbrico.

Mantén toda tu casa conectada con una fuerte expansión Wi-Fi a una velocidad combinada de hasta 1,2 Gbps

Su enchufe extra te asegura de que no pierde ninguna toma de corriente

La luz de señal inteligente ayuda a encontrar la mejor ubicación de cobertura Wi-Fi óptima al mostrar la fuerza de la señal

Funciona con cualquier router Wi-Fi o punto de acceso inalámbrico

