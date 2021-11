¿Sabes qué Avengers: Endgame de Marvel es la segunda película más taquillera de la historia en tan solo dos semanas? La primera es Avatar y Titanic ocupa el tercer lugar.

Avengers: Endgame se estrenó el 26 de abril en Estados Unidos y en dos semanas ha recaudado en la taquilla norteamericana 619 millones de dólares.

La película está arrasando a nivel mundial, con 2.000 millones de recaudación. Fuera de Estados Unidos el país donde más triunfa es China.



El merchandising de Avengers: Endgame comienza a llegar a España, en Periodista Digital te contamos regalos de Marvel para hombres inspirados en Los Vengadores Endgame y otras películas de la saga.

Avengers: Endgame la 2ª película más taquillera de la historia (en tan solo 2 semanas)

Los Vengadores Endgame, se estrenó en España el 25 de abril, en Estados Unidos un día después. Tan solo doce días después del estreno mundial, Avengers: Endgame es la segunda película más taquillera de la historia por detrás de Avatar.

Ha superado los 2.000 millones de dólares a nivel mundial y 619 millones de dólares en los Estados Unidos. El segundo fin de semana de estreno la película recaudó 145.8 millones de dólares, acercándose a Star Wars: The Force Awakens que logró en su segundo fin de semana 149.2 millones de dólares.



El principal mercado internacional de ‘Los Vengadores Endgame’ es China, donde la película ha recaudado 575 millones, le sigue el Reino Unido, con 89 millones de dólares, Corea con 82.1 millones, México con 61.6 millones de dólares.

¿Y en España?, en nuestro país la película ha recaudado 24.9 millones de dólares, según boxofficemojo.com. Nunca antes una película había logrado recaudar 2.000 millones de dólares en tan poco tiempo. Avatar, de James Cameron se estrenó en el 2009, tardó 47 días en llegar a los 2.000 millones de dólares, Avengers: Endgame lo ha logrado en menos de la mitad de tiempo.

La saga The Avengers se inició en el 2012, tres años después llegó Avengers: Age of Ultron, en 2018 Avengers: Infinity War y en 2019 Avengers: Endgames . No todo el mundo la entiende bien, se recomienda haber visto antes de ‘Los Vengadores: Endgame’, al menos estas ocho películas de Marvel para entender bien la película ‘y no perderse’.

Regalos Marvel para hombres, desde 14 €

3D Illusion Marvel Comics Iron Man Spiderman Capitán América Luz de noche con 16 cambios de color Clase de eficiencia energética A+++

Lámpara fabricada en material acrílico con escena de los Vengadores. Se puede cargar por USB y también funciona con pilas (3 AA),

Hasta 16 cambios de color.

Ahorro de energía: bajo consumo de energía, 0,012 kw.h / 24 horas.

Vida útil del LED: 10.000 horas, muy duradera.

Especificaciones:

Potencia: 0,5 W.

Voltaje: 5 V.

Peso: aproximadamente 0,3 kg.

Material: acrílico y ABS.

Tamaño de la base: 816 x 816 x 43 mm.

Tamaño del paquete: 24 x 18 x 5,5 c

Camiseta The Avengers: Endgame – final batalla Thanos

Uno de los modelos oficiales de Marvel Avengers, con una escena de la batalla Thanos con dibujo de Thor, Iron Man, Thanos y Hulk. Manga corta y cuello redondo. Confeccionada 100% algodón. Ver precio en Amazon.

Taza desayuno Marvel Avengers Infinity War

Camiseta de hombre Capitán América – Avengers Endgame

Para enfrentarte a cada día con fuerza, la taza de Marvel diseño Infinity Gauntlet, no pasa desapercibida.

Para fans del Capitán América esta camiseta puede ser un regalo acertado. Es de la Marvel, con corte recto, cuello redondo y 100% algodón. Se puede lavar a máquina a 30º máximo.

Lámpara para mesita de noche – martillo Thor en 3D

¡El regalo ideal para sorprender! Lámpara efecto 3D. Se monta una base rectangular a la pared, sobre la que descansa el martillo, la base está rodeada de una pegatina efecto ‘pared rota’. Una vez montada el efecto queda tan logrado como en las imágenes. Lleva luz LED, iluminación fría. Tiene temporizador de 30 minutos y funciona con pilas AA.

Avengers Endgame Camiseta Hombre Collage Marvel

Una camiseta oficial de Marvel collage de personajes a gran escala del juego con Rocket, Capitán América, Iron Man y Ant Man. Cuello redondo y 100% algodón.

Thor Hammer Abrebotellas- Abrebotellas Gran Bar,Mjolnir Quake Abrebotellas de Cerveza,Regalo Marvel,Martillo de Thor Abrebotellas en Forma, Regalos Para Zmiga

Abrebotellas en forma de martillo fabricado en ABS y metal.

Sirve también para nueces o con fines decorativos.

Medidas: 16,5 x 7 cm.

Videojuego Lego Marvel Super Heroes 2

Si te gusta jugar con la PS4, este videojuego de LEGO, está creado para probar tu habilidad. Una historia original con modo lucha entre superhéroes para 4 jugadores. Presenta funciones de juego sorprendentes como la capacidad de los personajes de manipular el tiempo. Gran variedad de nuevos personajes del Universo Marvel, y por supuesto incluidos los antiguos. Un regalo ideal para fans de la Marvel.

Camiseta con logo Marvel

Esta camiseta oficial de Marvel con su logo tiene muy buen precio. Es de manga corta con cuello redondo, perfecta para vestir informal, combinado con bermudas o unos vaqueros. Es 100% algodón.

Guante electrónico articulado de Marvel Avengers (Hasbro)

Las gemas del infinito controlaN el multiuniverso. Está en marcha una misión para destruir la galaxia y otra para salvarla, esta es una de las armas más poderosas del universo Marvel. Un guante con los efectos de sonido auténticos de la película, lleva gemas con efectos de luz intermitentes. Dedos y puño articulados para juegos de personificación.

