Mejores tenacillas de pelo profesionales ✅

4 trucos para sacarle partido a las tenacillas

Tipo de rizo

Antes de escoger una tenacilla, fíjate en su grosor ‘del barril’ o la parte donde enrollas el cabello, será lo que determine el tipo de rizo.

9-16 mm→ para rizos apretados

19 mm→ rizos marcados pero más suaves

25 mm→ ondas marcadas

32 mm→ ondas playeras suaves

¿No te convence un solo tamaño? Si quieres tener una tenacilla que haga ondas o rizos de varios tamaños tienes varios modelos con cabezales intercambiables.

Temperatura mínima

La mayoría de las tenacillas ofrecen varias temperaturas, hasta 230 o 240º. Lo ideal es usar la temperatura de calor más baja según el grosor de tu cabello. Si es 80º mejor que 100 y si es 110 mejor que 130. Aplica protección térmica a un mechón y trata de rizarlo a la temperatura de calor mínima. Cuenta hasta 10 segundos y suelta. Si has logrado un rizo lo suficientemente marcado, no subas la temperatura.

En el caso el rizo sea pobre repite la operación en otro mechón de pelo pero ahora sube un poco más la temperatura, si tras contar hasta 10 logras un rizo marcado esa será tu temperatura. No recurras a la temperatura máxima es la que más puede dañar al cabello.

No uses la tenacilla a diario

Tenacillas, planchas o cualquier otra herramienta para el pelo con calor hay que usarla con moderación. No todos los días, de otro modo tu pelo se resecará, desaparecerá el brillo y aparecerá el encrespamiento. No uses herramientas con calor más de 2-3 veces en semana y siempre protege el cabello con un spray térmico.

Guante térmico

El uso de la tenacilla lleva consigo trabajar el pelo muy cerca de la fuente de calor, por eso es prácticamente inevitable quemarse.

Lo ideal es usar un guante para protegerte de las quemaduras. Algunos modelos de tenacillas vienen con guante incorporado, pero no todas, revisa antes de comprar si el modelo que te gusta lleva guante térmico. En caso contrario puedes comprar un guante para usar la tenacilla con total seguridad.

