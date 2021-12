Chaquetas moto de cuero para mujer y también para hombre. En Amazon puedes encontrar prendas desde 65 euros. También tienes las marcas más buscadas como las chaquetas de moto Alpinestar, Dainese.

¿Cuál es la historia detrás de estas prendas? Las chaquetas de motorista o ‘biker jacket’ comenzaron a fabricarse a finales de los años 20, hoy son a la vez un básico y una tendencia de moda.

Firmas como Zara, Mango o Tommy Hilfiger presentan chaqueta ‘estilo moteras’ en sus colecciones. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de los mejores cascos para motos, hoy de chaquetas de moto o cazadoras moteras.

¿Quién creó las chaquetas moto de cuero?

Icono de rebeldía desde los Sex Pistols, The Ramones hasta Steve McQueen han lucido estas prendas. Las ‘chupas de cuero’ son una de esas prendas que enamoran, y se conservan durante años. Son prácticas, (no se arrugan y es difícil se manchen), no pasan de moda, y además son fáciles de combinar.

Schott Nyc

La creación de estas chaquetas tuvo relación con la empresa de moda y accesorios Schott fue fundada por hijos de un inmigrante ruso en 1913. Irving y Jack Schott, ellos son un ejemplo del ‘sueño americano’.

A mediados de los años 20 fueron los primeros en ponerle una cremallera a una chaqueta, que hasta el momento eran de botones.

Años después Irving se fijó en las motos, en 1928 diseñó y produjo la primera chaqueta moto de cuero. Irving Schott bautizó la chaqueta como Perfecto®. como el nombre de su marca de tabaco favorita. En el 2008 se celebró el 80 cumpleaños.

¿A quién vendió estas primeras chupas de cuero? Las vendió al detalle por un precio de 5,50 $ la unidad a un distribuidor de Long Island, para la marca Harley Davidson.

La cazadora fue ganando popularidad debido a su robustez, para muchos las cazadoras de cuero eran un símbolo de juventud, aventura y emoción.

Durante la Segunda Guerra Mundial (1939 –1945)

Irving Schott diseñó y produjo las llamadas ‘Bombers jacket’ o chaquetas de bombardero, para el ejército del aire de los Estados Unidos. Ya fuera en cuero negro o marrón esta chaqueta se hizo popular por su resistencia. Al terminar la guerra, la chaqueta de cuero pasó a venderse en las tiendas.

Actores como James Dean o Marlon Brando contribuyeron a poner de moda esta prenda. Marlon Brando llevaba una chaqueta de cuero de la marca Schott en la película ‘Salvaje’ de 1953 y se dice que James Dean llevaba a todos lados sus cazadoras de cuero.

De los 60 a los 80: la cazadoras de cuero como símbolo

Elvis Presley, Bruce Springsteen o The Clash, vistieron cuero dentro y fuera de los escenarios. Elvis Presley, el «Rey del rock and roll», puso de moda el look ‘Total Black leather’ cantando con pantalones y chaqueta de cuero negro.

Los años 70 y 80 en el apogeo del movimiento punk rock, Nueva York se llenó de música y locales underground, la cazadora motera de cuero Perfecto® de Schott , fue una marca fetiche para músicos como Blondie, The Sex Pistols, o The Ramones.

En España grandes de la música como Loquillo o el grupo Mecano también adoptaron las chaquetas de cuero como parte de su identidad en escena.

En 1978 se estrenó la película Grease, con Olivia Newton-John y John Travolta , la chaqueta ‘Perfecto’ de la marca Schott Nyc, también se convirtió en un símbolo de la película. La vistieron tanto Travolta como Olivia.

Años 90

Entre 1985 y 1990 la empresa Schott tuvo una gran expansión en Francia, se vendieron más de 30.000 unidades. Grandes de la moda como Dolce & Gabbana, Gianni Versace o Jean Paul Gaultier, diseñaron sus propias chaquetas de cuero, llevando esta prenda al mundo de la alta costura.

Desde el año 2000

Las cazadoras de la marca Schott siguen siendo un referente de moda con más de 400.000 vendidas en todo el mundo. Lenny Kravitz, Avril Lavigne, U2 o los BackStreet Boys continuaron vistiendo chaquetas de cuero en los escenarios.

Hermes lanzó en su colección del 2003 una cazadora estilo biker. Balenciaga, Gucci o Kenzo también incorporaron prendas de cuero en sus colecciones. Las chaquetas de cuero forman parte ya de los básicos de moda. Esas prendas imprescindibles como «fondo de armario».

Chaquetas moto de cuero, (nuestra selección desde 65 euros)

Chaqueta biker al estilo Brando, con cremallera en central y en los bolsillos, además también lleva cremalleras en las mangas. Es de cuero 100% pero el forro interior es de poliéster. Por el precio que tiene es toda una oportunidad.

Fabricada en cuero de napa de oveja, tacto suave.

Diseño entallado con solapas rematadas con adornos metálicos.

Dos bolsillos por lado en la zona de la cintura, rematados con cremalleras.

Dos bolsillos más vertical en la parte superior.

Chaqueta tipo biker de cuero auténtico de napa de oveja 100%.

Cuello redondo , cierre con cremallera.

Lleva dos bolsillos y cintura ajustable.

Diseño con insignias en el brazo y el pecho.

Una chaqueta de cuero que incorpora protecciones en hombros y codos. Dispone de forro térmico desmontable. Con un diseño vintage de cuero.

Piel natural de vaca de 1.2 mm.

Protecciones extraíbles para mayor seguridad.

Revestimientos, una malla suave transpirable.

Tiras blancas reflectantes en la espalda y mangas.

Con cuello redondo, cremallera central y cuatro bolsillos con cremallera. Fabricada con cuero de vaca y forro interior de malla fija. Lleva protecciones extraíbles CE en codos y hombros.

Diseño acolchado

Cremalleras de ventilación trasera y cierres de velcro en los lados para un mejor ajuste.

Cremallera en la cintura para unirla con pantalones.

Dos bolsillos exteriores y un bolsillo interior.

Es una de las marcas más valoradas por la comunidad de amantes de las motos. Lleva el nombre del famoso circuito holandés. Creada con diseño ergonómico de cuero flor.

Con protecciones de tejido bielástico en omoplatos, laterales y brazos. Con protecciones certificadas CE y detalles de aluminio en hombros. Con forro interno, y dos bolsillos externos. Cuello redondo y cremallera.

777777

Chaqueta con cuello redondo ajustable con corchete. Cremallera central y dos bolsillos insertados con cremalleras.

Fabricada en piel de cordero

Lleva ajuste de cintura y forro interior

Cremallera para pantalones y también cremalleras en la zona de los puños.

Confeccionada con cuero auténtico de napa de oveja, muy suave. Con cremallera central asimétrica, un bolsillo y parte trasera de los puños con cremalleras. Con charreteras en los hombros, collar de solapa y dos bolsillos internos. Disponible en negro y marrón.

Una chaqueta con varias combinaciones de colores, confeccionada con piel vacuna de un grosor de 1,0 – 1,3 mm + textura Etch en las mangas.

Lleva protecciones en brazos, hombros y espalda. El forro es acolchado y además tiene dos bolsillos en la parte delantera. Cierre con cremallera. Diseño exclusivo, perforado bajo los hombros y sobre la espalda para favorecer la ventilación.

Chaqueta de piel de cordero 100% .

. Cierre con cremallera y forro de poliéster acolchado.

Cuatro bolsillos en el delantero, dos a la altura de la cintura y dos en la zona del pecho.

Chaqueta de piel de vaca para mujer.

Lleva protectores SAS-TEC-CE nivel 2 en codos y SAS-TEC-nivel 1 en la espalda. La posición de los protectores es ajustable.

Paneles de cuero perforado tanto en la parte delantera como en espalda.

Refuerzos de cuero elásticos y paneles de nailon en 4 direcciones.

