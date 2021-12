¿No tienes tiempo para pensar en regalos de Navidad para mujeres, (para amigas, familiares o personas de sexo femenino que sean especiales para ti)?

Si cada año te pasa lo mismo, y acabas gastando más de la cuenta. Echa un vistazo a nuestra selección, sorpresas, «seguro, serán bien recibidas, de eso se trata, de regalar ilusiones».

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de árboles de Navidad modernos y minimalistas hoy regalos de Navidad para mujer.

¿Cómo acertar con los regalos de Navidad?

¿Qué prefieres regalar o que te regalen? Investigaciones científicas, publicadas en la revista Psychological Science, dejan claro que nos hace más felices dar que recibir. Se siente una alegría muy especial cuando haces felices a otras personas.

Acertar con los regalos de Navidad, no es fácil, si ya has obsequiado muchos objetos a lo largo del tiempo a la misma persona. No es tan importante el valor material del regalo sino lo que transmites al ofrecerlo. Por ejemplo hay gestos bonitos que logran que un regalo sea inolvidable.

Si cada año llegan las fechas de Navidad y aún tienes varios regalos que comprar, (y lo peor no sabes ni qué comprar). Te cuento tres trucos que funcionan:

Haz una lista de personas a las que vas comprar un regalo

Y dedica 2 minutos cada una de ellas

Define, en esos dos minutos lo que crees que le gusta a cada persona, por ejemplo:

Una vez hayas escogido una o varias categorías por persona, seguro que es más fácil que se te ocurra alguna idea. Por ejemplo si le gusta el cine o las series tienes regalos de Harry Potter, o de Juego de Tronos. Si es alguien que adora los animales, puedes regalarle objetos para su mascota o libros sobre el tema.

Acompaña el regalo con…

Acompañar el regalo con una dedicatoria en forma de tarjeta donde escribas un mensaje. Incluir sobre el regalo (o dentro) alguna pequeña sorpresa, por ejemplo un bombón (de los que van envueltos), una chuche, con una dedicatoria (si no le has puesto algo en la tarjeta).

Cuando la persona lo abra se sorprenderá, no solo por el regalo, también por los pequeños detalles. Se trata de transmitir sorpresa y emociones, es un “he pensado en ti y creo esto te gustará”, para eso no hace falta regalos de cientos de euros.

No tengo tiempo y no se me ocurre nada…

Si no tienes tiempo de pensar en la lista, o no se te ocurre nada, piensa tarjetas regalo (de Netflix, de Amazon, de Bershka). Las puedes comprar desde casa y enviar a la persona, o imprimir y dársela personalmente.

Si a última hora se te olvidó comprar un regalo, los cheques regalo son un buen recurso, ‘’para no llegar con las manos vacías’’, en Amazon tienes cheques de 20 hasta 75€ (o de la cantidad que tu quieras, ya que puedes escoger el importe).

Regalos de Navidad para mujeres entre 10-30 €