Mejores mantas eléctricas lumbares 2022 ✔

Beurer HK55 es una de las mejores mantas lumbares 2022, con tres niveles de temperatura, sistema de seguridad y homologada por “Öko-Tex Standard 100”. Cuesta 42 €, un precio asequible considerando sus beneficios.

El calor se asocia al confort y la relajación, pero también se usa como terapia. Dolores musculares, contracturas y calambres asociados al sobreesfuerzo o la práctica deportiva responden bien al uso de la termoterapia.

¿Sabías que en el Antiguo Egipto (3000. a. C – 31 a C), los médicos usaban la terapia solar y térmica para el dolor? Hoy no hace falta recurrir al barro caliente, hay productos como las mantas, o las almohadillas eléctricas que proporcionan calor de forma cómoda y segura.

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de las plataformas vibratorias para hacer ejercicio, hoy de mantas eléctricas lumbares, beneficios y los mejores modelos 2022.

¿Desde cuándo se usa el calor para curar enfermedades?

En plena era digital, con el triunfo de las nuevas tecnologías aplicadas a todas las esferas de la vida, llama la atención que una terapia tan antigua como la del calor siga siendo tan efectiva. Por ejemplo, las personas con riesgo cardiovascular se beneficiaban de las propiedades de la terapia del calor al tomar saunas, según informa The Journal of Physiology sobre un estudio realizado en 2016.

A Hipócrates, (460 a. C al 370 a. C), considerado el padre de la Medicina se le atribuye la frase «Dame el poder de producir fiebre y curaré todas las enfermedades».

El médico griego observó que la fiebre palúdica tenía un efecto calmante en los epilépticos. De ahí que escribió ‘febrem convulsioni supervenire melius est, quam convulsionem febri’, o ‘la fiebre resuelve el espasmo’.

Otro ilustre romano Aulo Cornelio Celso (25 d. C, 50 a. C), usaba el tratamiento de arena y baños calientes para curar el edema.

Sin embargo, tendrían que pasar muchos siglos todavía, a comienzos del siglo XX, cuando el psiquiatra austríaco Julius Wagner-Jauregg (1857-1940), fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1927. El premio fue en respuesta a su trabajo sobre la terapia de fiebre en el tratamiento de la neurosífílis.

Beneficios de la terapia del calor o termoterapia

Alivio del dolor

Aplicado el calor a un área determinada, aumenta el flujo sanguíneo, y con ellos oxígeno y proteínas. Gracias al calor, se puede disminuir la sensación de rigidez en las articulaciones, aliviar espasmos musculares y reducir el dolor y la inflamación.

Calma la rigidez muscular

La rigidez del cuerpo puede ocurrir por múltiples razones, una de ellas es dormir en una postura incorrecta. La rigidez provoca incomodidad y falta de movilidad. La terapia de calor puede ayudar a proporcionar una sensación de bienestar.

Otra opción recomendable, son los estiramientos ligeros y el uso de una almohadilla térmica.

Mejora lesiones

Al aumentar el flujo sanguíneo en la zona afectada favorece una mejoría en las lesiones y ayuda a calmar el dolor en lesiones agudas.

Reduce el estrés

El estrés es una reacción del cuerpo para poder actuar en situaciones de peligro, pero cuando se mantiene a lo largo del tiempo sus efectos son negativos. La termoterapia alivia el estrés, relajando el cuerpo.

Mejores mantas eléctricas lumbares 2022

Esta almohadilla para lumbares obtiene un 4.3 sobre 5 en Amazon.

Tiene 3 niveles de temperatura, indicador y calentamiento rápido. Es ideal para el tratamiento de lesiones y dolores en la zona baja de la espalda.

Almohadilla térmica de gran tamaño, para lumbares y cervicales. Ayuda a relajar la musculatura.

Con cinco niveles de temperatura y dos opciones de temporizador, (1-2 horas) .

y dos opciones de temporizador, (1-2 horas) Textura suave es de franela, tela lavable.

Seguro gracias a su dispositivo de protección contra el sobrecalentamiento.

Cierre magnético para un ajuste cómodo.

Pensada para terapia de calor en distintas zonas como espalda o articulaciones. Homologados por “Öko-Tex Standard 100” y son sometidos a un permanente control de calidad.

La almohadilla eléctrica puede utilizarse con la sencilla fijación en el abdomen, la espalda y las articulaciones, y enrollada se puede usar también como almohadilla cervical. Un auténtico todoterreno.

Fijación rápida y sencilla

Transpirable

Flexible y agradable al tacto

Rápido calentamiento

3 niveles de temperatura

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Mecanismo de desconexión automática después de aprox. 90 min.

Regulación electrónica precisa de la temperatura

Niveles de temperatura luminosos

Interruptor extraíble

Elemento térmico de terciopelo

Elemento térmico: se puede lavar a máquina a 30 °C

Oeko-Tex Standard 100 (06.0.43510 Hohenstein HTTI)

Cuenta con un sistema de calentamiento ultrarrápido que permitirá aliviar tensiones.

Calor para la espalda y la zona lumbar/abdominal

Regulador de temperatura con 3 ajustes de calor diferentes

Calentamiento rápido en 10 minutos

Incl. Correa ajustable y cierre de velcro

Adecuado para un perímetro de cintura de hasta 125 cm aproximadamente

Transpirable, acogedor y respetuoso con la piel

Interruptor extraíble

Apto para el alivio del dolor crónico

Función de desconexión automática tras 90 minutos

Protección contra el sobrecalentamiento

Mando a distancia iluminado

Material: vellón suave (especialmente agradable)

Lavable a 30 °C

Fase de calentamiento en 10 minutos

Desarrollo efectivo del calor

Dimensiones:

Faja: 69 x 29 x 29 cm (LxAxP)

Correa: 59 x 10 cm

Longitud del cable: 2,4 m

Calor para el abdomen y la espalda. La superficie extrasuave y transpirable y la cinta elástica ancha aseguran un gran confort.

Cinta elástica ancha para mayor confort y fácil sujeción

Superficie extrasuave

Transpirable

Flexible y agradable al tacto

Rápido calentamiento

3 niveles de temperatura

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Mecanismo de desconexión automática después de aprox. 90 min.

Regulación electrónica precisa de la temperatura

Niveles de temperatura luminosos

Interruptor extraíble

Elemento térmico de fibra de felpa

Elemento térmico: se puede lavar a máquina a 30 °C

Oeko-Tex Standard 100 (06.0.43510 Hohenstein HTTI)

