¿En qué fijarse para escoger una cuna? Un bebé recién nacido duerme hasta los dos meses alrededor de 12 a 16 horas es decir casi el 50% o incluso más.

Escoger una cuna adecuada es importante, que sea sólida y muy segura. Las cunas que se venden en Europa deben cumplir la normativa UNE-EN 716-1:2018.

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de hamacas para bebe, hoy te contamos cunas que puedes encontrar en Amazon con descuentos.

¿Cómo escoger una cuna de bebé?

¿Tienes que comprar una cuna para tu bebé y no sabes por dónde empezar? Vas a encontrar muchas opciones incluso algunas que son convertibles en camas pequeñas y las podrás aprovechar durante más tiempo.

Aunque depende del bebé, en general entre los 24 y los 36 meses ya pueden dormir en una camita con una barrera de protección.

¿Cuna o minicuna?

La diferencia entre una cuna y una minicuna o un moisés es bastante. Una minicuna tiene 50x80x72 cm (aunque también las hay de 55 x 90 x 72 cm). Mientras que las cunas las tienes desde 60-80 cm de ancho y de largo 120-140 cm. ¿Hasta cuándo se puede usar una minicuna?

La marca es cuando el bebé ya comience a ponerse de pie, se incorpore y esto depende de cada bebé, pero entre los 6 o 7 meses aproximadamente. Luego es necesario que duerma en una cuna más sólida.

Hay muchas familias que heredan la cuna de otros familiares, pero si no tienes ni cuna ni minicuna, piensa en tus necesidades. Las minicunas son más baratas que una cuna convencional (esto también depende que las hay más caras), sin embargo las podrás usar como mucho 7 meses.

En cambio una cuna la podrás usar incluso hasta 36 meses. Las ventajas de las minicunas es que al ser más pequeñas puedes ponerlas en la habitación de matrimonio sin problemas, o moverlas por toda la casa, algo que con una cuna convencional no siempre es posible.

La seguridad

En Europa las cunas deben cumplir una normativa para estar homologadas la: UNE-EN 716-1:2018. En la seguridad de una cuna influyen varios factores: su estabilidad, el diseño, los materiales.

Las cunas tienen que tener una distancia máxima entre barrotes de entre 45 a 65 mm, para evitar que el bebé pueda introducir alguna parte de su cuerpo y quedar atrapado. En Amazon todas las cunas cumplen con la normativa europea.

La estabilidad, las cunas se suelen fabricar de madera o materiales sólidos para que sean muy estables. Como la mayoría las tendrás que montar en casa, todas vienen con sus tornillos y ajustes.

No son difíciles de montar y están pensadas para soportar un peso superior del que en realidad tienen los bebés. Por seguridad una cuna nunca se diseña para que aguante, una cuna soporta hasta 15 kilos de peso sin problemas, pero esta es la marca.

Sobre los 3 años un bebé pesa aproximadamente 15 kilos, si no lo has cambiado antes a su camita, este será un buen momento. Si tu bebé no pesa 15 kilos pero ya mide más de 80 cm, también hay que pensar en cambiarlos a una cama ya que pueden tratar de salir de ella y hacerse daño.

¿Cuna de viaje o cuna convencional?

Las de viaje son más económicas y una opción temporal, (para viaje, para sí el bebé duerme de vez en cuando en casa de los abuelos) pero no se recomienda usar estas cunas portátiles como lugar habitual para que el bebé duerma (al menos cuando ya miden más de 80 cm).

No los materiales ni el peso ni la estabilidad de una cuna de viaje no son iguales a los de una cuna tradicional. Están pensadas para transportarse y pesan menos. Son seguras y están homologadas, pero son menos sólidas que una cuna que pesa más. Una de viaje suele pesar unos 9 kilos mientras que una cuna tradicional está entre 15 y 25 kilos.

Una cuna de viaje puede ser práctica con un colchón adecuado, mientras el bebé aún no se incorpora, pero cuando el bebé pese más y mida sobre 80 cm, una cuna sólida es la mejor opción.

Cunas de bebés más vendidas en Amazon

Una cuna con un diseño original, como ‘de cuento’, fabricada en melamina de 19 mm, texturizada.

Medida: 60 x 120 cm

Barandilla con 2 posiciones de altura mediante sistema de tornillos

Regulable en alturas de Somier

Cuna especial colecho, cómoda y fácil de instalar. Tiene unos acabados y un grosor de cabezal y laterales que la convierten en una cuna perfecta para La relación calidad /precio es interesante.

Cuna que te durará hasta los 9 años, ya que cuando el bebé vaya creciendo se transforma en cama. Como maxicuna tiene tres posiciones de somier para escoger la que parezca mejor.

Medidas: 140 x70.

Cumple con la normativa europea: EN 716-1:2008 + AI:2013

Cómo montar una cuna paso a paso

¿Conoces las listas de nacimiento en Amazon?

Si estás embarazada o ya tienes al bebé en casa, ya te habrás dado cuenta la de cosas que necesita un recién nacido. Cuna, cochecitos, cambiadores, pañales. En Amazon tienes una opción muy útil para crear listas con los artículos que realmente te hacen falta para tu bebé.

Puedes crear la lista de nacimiento en opción pública y de esta manera tus amigos y familiares podrán localizar tu lista en Amazon a través de tu dirección de correo electrónico su nombre de usuario.

Más cómodo ya que al elegir productos de distintos precios cada persona puede adaptar su presupuesto, pero ¡siempre con cosas elegidas por ti!

En Amazon los gastos de envío son reducidos, pero si prefieres ahorrarte los gastos de envío durante todo el año tienes Amazon Prime. Los clientes Prime, son los que más ventajas obtienen de comprar en Amazon. No pagan gastos de envío en millones de productos, tiene derecho a disfrutar de entregas más rápidas incluso en 1 día.

Ser cliente Prime es gratis el primer mes, es de prueba y sin permanencia. Si decides quedarte el precio es 36 euros al año (es decir te ahorrarías los gastos de envío durante todo un año) y además tendrías otras ventajas como acceso prioritario a ofertas flash, acceso a Amazon Vídeo o almacenamiento gratuito en la nube para tus fotos en Amazon Photos.