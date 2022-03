Vídeo de Alta Definición: Captura todos los detalles con una definición de 1080p.

Captura todos los detalles con una definición de 1080p. Movimiento: 360º horizontal y 114º vertical

Visualización Nocturna Avanzada : Incluso de noche, ésta cámara propociona una distancia visual de hasta 9 metros.

: Incluso de noche, ésta cámara propociona una distancia visual de hasta 9 metros. Notificaciones y Detección de Movimiento: Reciba una notificación si algo sospechoso es detectado.

Alarma de Luz y Sonido: Active efectos de luz y sonido, ahuyentando a cualquier visita no deseada.

Active efectos de luz y sonido, ahuyentando a cualquier visita no deseada. Audio de Doble Vía: Comunícate con los demás gracias al micrófono y altavoz incorporados.

Almacenamiento Seguro : Soporta tarjeta MicroSD Card (hasta 128 GB).

: Soporta tarjeta MicroSD Card (hasta 128 GB). Control de Voz: Libera tus manos gracias a los controles de voz: Compatible con el asistente de Google y Amazon Alexa. (Asistente de Google y Amazon Alexa solo disponibles en ciertos países e idiomas)

La Netgear Arlo Pro, obtiene un 7,8 sobre 10, valoran esta cámara como una buena opción tanto para interiores como exteriores, zonas como jardines o patios. Se obtiene siete días de almacenamiento gratis en la nube basado en eventos y se supone que la batería recargable dura hasta 6 meses.

La Arlo Pro tiene la comodidad de no usar cables, y estar preparada para exteriores con audio y un ángulo de visión de 130°.

Calidad en HD, transmisión en directo y visualización de las grabaciones con más detalle que nunca.

Visión nocturna que se activa de forma automática por la noche para iluminar los lugares más recónditos.

que se activa de forma automática por la noche para iluminar los lugares más recónditos. Sirena inteligente, tiene una sirena de más de 100 decibelios que se puede controlar de forma remota, o activar por movimiento o audio.

Copias de seguridad, c onecta una unidad de USB a la estación base de la Arlo Pro y tendrás una copia de seguridad local.

onecta una unidad de USB a la estación base de la Arlo Pro y tendrás una copia de seguridad local. Audio bidireccional, habla y escucha a través de un micrófono y altavoz incorporados directamente desde tu smartphone.

Preparada para las condiciones atmosféricas. Lluvia, viento, nieve o sol. Tiene certificación IP65, así que es capaz de soportar un amplio rango de temperaturas y climatología adversa.

Detección humana con Inteligencia Artificial

Detección de sonido

Detección de movimiento

Alertas de actividad ajustables

Delimitación de la zona de actividad

Visión nocturna no invasiva

Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados

Almacenamiento opcional en la nube y tarjeta MicroSD (no incluida)

Funciona con Alexa

Dimensiones y peso: 8 x 12 x 3 cm / 120 g

Resolución máxima: 1920 x 1080p (Full HD) con zoom digital de 4x

Tipo de conexión: Wi-Fi 2,4 GHz (5 GHz no compatible)

Input: DC 5V, 1A

Compatible con Android, iOS

Almacenamiento local: compatible con tarjeta microSD de clase 4 y superiores (se vende aparte)

Cifrado de extremo a extremo de nivel bancario a través de servidor europeo

Capta la imagen completa de cualquier sitio de tu hogar con la TP-Link KC110 . Con una vista horizontal de 360 ° y una vista vertical de 118 °.

Vídeo Full HD 1080p vídeo de alta calidad.

vídeo de alta calidad. Movimiento horizontal y vertical.

Detección de movimient o, rastrea la actividad hasta que se detiene.

o, rastrea la actividad hasta que se detiene. Modo patrulla: Establezca cuatro puntos de vista distintos en su espacio vital para que cuando se produzca una acción en una de esas áreas, la cámara girará automáticamente para capturar la actividad.

Audio en dos direcciones.

Visión nocturna, de hasta 9 m.

Alerta de actividad al instante, te manda alerta si detecta movimiento o sonido.

Transmisiones protegidas, con cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS.

Vídeo nítido en 1080p – Gracias a la lente de cristal de alta calidad, el sensor de imagen y el zoom digital Clear Zoom de 8 aumentos de la Nest Cam, puedes ver todos los detalles en Full HD 1080p.

Almacenamiento en la nube – Con Nest Aware, la Nest Cam guarda de forma segura tu historial de vídeo en la nube para que puedas acceder a él en cualquier momento.

Vigila desde cualquier dispositivo – Inicia sesión en la aplicación Nest en cualquier momento desde un teléfono, tablet u ordenador. Grabación continua las 24 horas – Con Nest Aware, puedes visualizar todo el episodio, no solo el incidente

Visión nocturna clara y luminosa – Los ocho LED infrarrojos te ayudan a ver toda la escena incluso en la oscuridad.

– Los ocho LED infrarrojos te ayudan a ver toda la escena incluso en la oscuridad. Gracias al Asistente En casa/Ausente, la aplicación Nest puede decirle a tu Nest Cam Indoor que se active automáticamente cuando salgas de casa o que deje de enviar alertas al volver.

Transmisión en directo las 24 hora s – Nest Cam funciona enchufada a la corriente para que no dependa de baterías. Así puedes echar un vistazo tan a menudo como quieras.

s – Nest Cam funciona enchufada a la corriente para que no dependa de baterías. Así puedes echar un vistazo tan a menudo como quieras. Tiene micrófono y altavo z, para que puedas hablar si lo deseas y o ír su respuesta.

z, para que puedas hablar si lo deseas y o ír su respuesta. Alertas de personas – Con Nest Aware, la Nest Cam puede distinguir entre una persona y un objeto. Así recibes las alertas que te interesan.

Este modelo obtiene un 4.7 sobre 5 de puntuación según clientes de Amazon, algo que nos da una cierta garantía. Aplicación intuitiva y fácil de usar con configuraciones personalizables.

Visión nocturna avanzada con 10 LED infrarrojos incorporados para una resolución óptima. Doble micrófono – Audio bidireccional, está equipada con chips de audio de intercomunicación 3D únicos para transmitir y recibir audio en tiempo real, para disuadir a los intrusos y calmar a sus niños y mascotas de forma remota.

Lente gran angular y video, lente de cristal de alta definición, imágenes y videos extraordinarios Con una rotación horizontal de 355 ° y una vertical de 100 º

720 P, graba videos con buena calidad de imagen, con alta definición de megapíxeles.

Control remoto: admite visualización y reproducción remota en teléfonos inteligentes . Android IOS, tabletas a través de Wi-Fi, 4G / 3G.

Android IOS, tabletas a través de Wi-Fi, 4G / 3G. Configuración y aplicación intuitiva e inteligente:

Fabricada en material de alta calidad, estas cámaras de seguridad QZT tiene una garantía de 1 año.

