¿Que SAI necesito? El Sai, o sistema de alimentación ininterrumpida nos ayuda cuando hay apagones, o cortes en el suministro eléctrico. Se puede conectar el PC, el portátil, la WIFI o la smart TV o la consola.

Los problemas de sobretensión eléctricas pueden darse en cualquier momento y sin previo aviso. A veces no ocurre nada, en otras ocasiones causa la avería en los dispositivos.

Un SAI es la mejor alternativa para prevenir los daños causados por los picos de tensión eléctrica. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de los termostatos inteligentes, hoy de los sistemas de alimentación ininterrumpida.

¿Qué es un SAI?

SAI, son las siglas de sistema de alimentación ininterrumpida, en inglés UPS (uninterruptible power supply). Si usas un Pc o un ordenador portátil sin batería y se corta la corriente tu ordenador se apagará.

Esto no tiene por qué ser un problema si estás usando programas que tienen ‘autorecuperación’, pero no siempre es así y podrías perder el trabajo que estás haciendo.

Además a veces vuelve la luz y provoca una subida de tensión que puede afectar al equipo. Las sobrecargas de tensión son una de las causas principales de daños en los ordenadores. Apagones, caídas de tensión, y microcortes de corriente también pueden afectar negativamente.

Un SAI, funciona como una batería de respaldo, el SAI se enchufa a la red y el Pc o portátil se enchufa al SAI. Dependiendo del tipo de SAI te proporciona minutos o hasta una hora de energía.

Más que suficiente para salvar el trabajo que estés haciendo y apagar el ordenador. Si la luz vuelve de nuevo tu equipo no correrá ningún riesgo ya que el SAI protege contra estos picos de tensión.

Tipos de SAI más comunes

El Sai Standy-by o Off line. En los modelos más económicos, este dispositivo carga la batería y luego espera a que caiga la red. Si eso sucede el SAI cambia a batería de respaldo. El cambio se da muy rápido en 20-100 milisegundos para que tu ordenador u otros dispositivos no dejen de funcionar. Nos protege contra picos de tensión.

Sai In-line o interactivo. Con funciones más completas que el anterior, lo que aumenta el precio. Incluyen un transformador especial, si vives en una zona donde la corriente suele tener fluctuaciones, estos dispositivos logran regularlas, no solo protegen de los picos de corriente, gracias a un microprocesador es capaz de regular la tensión de salida.

Sai Online: son los más caros, ya que te proporcionan electricidad desde sus baterías, reciben la corriente y la transforman. Aísla por completo los dispositivos conectados de la potencia de la red. Si sucede un apagón, la unidad SAI filtra continuamente la energía, es un firewall electrónico entre los dispositivos y el exterior.

¿En qué fijarse a la hora de comprar un SAI?

La potencia

En esto, hay confusión pensamos que cuanto más potencia tenga nuestro SAI mejor, así que mejor uno de 800 W que uno de 500 W. Pero tampoco tenemos por qué pagar más de lo que necesitamos. Para saber el SAI que necesitamos tenemos que sumar el consumo de los dispositivos que vamos a conectar.

Lo más normal, uno o dos ordenadores tipo PC, que tirando por lo alto tendrán un consumo de unos 200 W cada uno, así que con un SAI de 500 iremos sobr ados. Sin embargo, si conectas tres ordenadores (200 W x3), sería mejor escoger uno de 700 W. Si solo vas a conectar un único PC, con un SAI de 300 tienes de sobra, no necesitas uno de 800 Watios.

Número de tomas

Es fundamental escoger un SAI que nos deje al menos una toma libre ‘por si acaso’, la mayoría llevan dos y a veces 4 tomas.

Este punto también se relaciona con el anterior ya que si necesitas más tomas es para conectar más dispositivos, suma bien la potencia para no quedarte corto.

El presupuesto

Sai puedes encontrar desde unos 40 euros hasta los de más de 2.000 euros. Para un uso doméstico, la gama baja está entre 40 y 70 euros, a partir de 80 euros encontrará ya dispositivos con más prestaciones.

Cuando superamos la barrera de los 100 en adelante, nos encontramos, con SAI con microprocesador, regulación automática de voltaje. Autonomía de hasta 40 minutos y protección contra cortocircuito mediante fusible.

SAIS más vendidos en Amazon

Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores

Regulación automática de voltaje (AVR), también, protección contra sobretensiones para línea de datos.

Back-UPS BX Proporciona alimentación garantizada y protección contra sobretensiones, a ordenadores, HDD multimedia, WIFI, consolas de juegos, y otros dispositivos electrónicos

4 Salidas tipo Schuko – 390Vatios / 700VA

Incluye: Manual de instrucciones, software de apagado

El Scudo 600 ofrece una protección eficiente a un precio razonable. Con un diseño compacto, brinda una excelente barrera de protección ante subidas de tensión y oscilaciones transitorias del suministro eléctrico, tan perjudiciales para los componentes electrónicos.

Circuito electrónico de estabilización tensión AVR

• Toma de salida protege corte de red

• Peso y dimensiones reducidas

• Baja rumorosidad

• Fácil instalación

PowerWalker AVR es un regulador de voltaje que acepta un amplio rango de voltaje de entrada (180-264 VCA).

Proporciona un voltaje de salida estable a través del refuerzo y el estabilizador de compensación.

El sensor térmico incorporado proporciona protección y recuperación de sobretemperatura, mientras que se elimina la situación anormal.

Protección completa para equipos informáticos frente a picos de tensión y cortes de suministro eléctrico.

frente a picos de tensión y cortes de suministro eléctrico. Tamaño compacto-Control por microprocesador-Regulador automático de voltaje (AVR)

4 enchufes tipo Schuko -Carga en modo Off-Auto-reinicio al recuperar el suministro eléctrico

-Carga en modo Off-Auto-reinicio al recuperar el suministro eléctrico Función de encendido en frio-Onda sinusoidal simulada 4 enchufes tipo SchukoPuerto USB y software de gestiónCapacidad 1000VA / 600WEntrada:Voltaje: 220/230/240 VACRango: 162~290 VACFrecuencia: 60/50Hz (autodetección)SalidaVoltaje:…

Keor multiplug – SAI – 800 VA SAI monofásicos para equipos pequeños: – en viviendas unifamiliares: televisión, ordenador, caja, router, switch, consola de juegos

Tomas con protección contra las sobretensiones

Indicadores LED

Botón de encendido

Fusible reemplazable para una protección en caso de cortocircuitos.

AVR interno (regulador automático de voltaje)

Cargador USB

Tomas de salida disponibles en alemán o en francés

Tecnología Line-Interactive.

Batería de respaldo para interrupciones de red.

Protección contra sobretensiones para equipos sensibles.

Estabilización automática de la tensión (AVR)

Tensión de salida pseudoseniodal.

Interface USB con protocolo HID para todos los modelos.

Software de gestión y monitorización para Windows, Linux y Mac.

Un solo botón de encendido/apagado para uso más fácil y cómodo.

Rearranque automático ante recuperaciones de la red.

Protección contra sobrecargas, cortocircuitos.

Potencia máx. configurable (vatios)

390Vatios / 700VA

Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)

50/60 Hz +/-1 Hz

Topología

Tecnología line interactive

Tipo de forma de onda

Aproximación escalonada a una onda sinusoidal

Tiempo de transferencia

4ms typical

Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI

Regulación automática de tensión (AVR)

Tecnología Off-Line. Supresión continua de picos de tensión y filtro de ruidos. Controlado por microprocesador completamente digitalizado. Ahorro de energía (modo de espera SAI). Encendido en frío (Tensión CC conectada). Protección contra sobrecargas y cortocircuitos.

Capacidad eléctrica de salida

480 Vatios / 950VA

Conexiones de salida

(4) Schuko CEE 7 (Batería de reserva)

Voltaje de salida nominal

230V

Voltaje Nominal de Entrada

230V

Tipo de Conexión de Entrada

Schuko CEE 7/7P

Longitud de Cable

1.22metros

Corriente máxima de entrada

4.0A

