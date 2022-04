Netatmo NTH01-ES-EC con wifi, o el EMOS P5604 son dos de los termostatos inteligentes digitales más vendidos en Amazon.

La domótica llega a nuestras casas con dispositivos como estos para ajustar la caldera, la calefacción o el aire acondicionado.

El concepto de ‘smart home’ dejó de ser ciencia ficción para convertirse en una realidad.

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de aires acondicionados, guía para elegir. Hoy de los termostatos inteligentes.

¿Cómo funciona un termostato inteligente?

La calefacción en invierno y el aire acondicionado en verano aumentan la factura de la luz.

El uso de un termostato inteligente ayuda precisamente a optimizar el uso de la calefacción, el aire acondicionado u otros dispositivos.

Estos termostatos son capaces de controlar de forma remota la temperatura de tu hogar a través de una conexión a internet y un smartphone.

Estos termostatos están compuestos de tres componentes básicos.

Una parte se conecta a su sistema HVAC. Esta parte se comunica directamente con el segundo componente, –el control del termostato –.

La tercera parte es la que dota de ‘inteligencia’ al termostato. Funciona siguiendo las órdenes de una aplicación, que el usuario se descarga de en su móvil, tablet u ordenador.

Gracias a estos programas y una conexión a internet podremos controlar la temperatura de casa de forma remota para que cuando llegues esté fresca en verano o calentita en invierno.

Estos son los componentes básicos de un termostato inteligente, pero algunos modelos de gama alta ofrecen más. Como control de temperatura por zonas, memoria para aprender lo que programas y no tener que repetirlo o incluso seguimiento a través de la ubicación de tu teléfono móvil con geolocalización.

Diferencias entre los termostatos inteligentes y los convencionales

¿Qué ofrece realmente esta tecnología en comparación con los termostatos programables anteriores?

Los más antiguos eran los analógicos que funcionan al ajustarlos directamente, no se podían programar.

Los digitales son una evolución ya que podías escoger la temperatura adecuada, aún así tampoco se podían programar.

Los termostatos programables, los más usuales antes de la llegada del termostato inteligente. Son digitales, están diseñados para ofrecer un mejor control del termostato.

Nos permiten programar según nuestras necesidades. A diario, o incluso por semanas. Estos termostatos pueden ayudar al ahorro de energía entre un 10 y un 20% según varios estudios. Seguramente porque favorecen un uso más selectivo del aire acondicionado o la calefacción.

Finalmente los termostatos inteligentes: A las ventajas de los modelos programables suman que puedes controlarlos a distancia usando una aplicación y tu móvil, ordenador o tablet.

También te ayudan a ahorrar porque no tienes que dejar puesta la calefacción más tiempo del programado o el aire acondicionado, programas el tiempo que estimes oportuno.

Termostatos inteligentes más vendidos en Amazon

El termostato P5604 está diseñado para controlar la calefacción y el aire acondicionado

Especificaciones:

Carga conmutada: 230 V CA máx.;6 A para carga resistiva;2 A para carga inductiva

230 V CA máx.;6 A para carga resistiva;2 A para carga inductiva Precisión del reloj: ±60 segundos/mes

Medición de temperatura : de 0 °C a 40 °C con precisión de resolución de 0,1 °C

: de 0 °C a 40 °C con precisión de resolución de 0,1 °C ±1ºC a 20ºC

Ajuste de temperatura: 5 °C a 35 °C en incrementos de 0,5 °C

5 °C a 35 °C en incrementos de 0,5 °C Diferencial de temperatura: 0,2 °C

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C

0 °C a 40 °C Temperatura de almacenamiento: -20ºC a 60ºC

Fuente de alimentación: 2 pilas AAA de 1,5 V (LR6)

2 pilas AAA de 1,5 V (LR6) Accesorios : 2 tornillos, 2 tacos

: 2 tornillos, 2 tacos Dimensiones y peso: 30×120×75 mm

Desde tu oficina, o desde el gimnasio. Antes de llegar a casa puedes usar tu móvil para para programar tu calefacción.

Este termostato es capaz de reducir el gasto de calefacción en un 31%. Tiene control de geolocalización, la previsión meteorológica y la integración de las características del edificio.

Sensibo enciende el calor antes de que te despiertes en invierno. Enfría la casa antes de llegar en verano. En casa o mientras viajas.

Controla tu aire acondicionado desde cualquier lugar. Monitoree la temperatura y la humedad de forma remota

Se enciende automáticamente antes de llegar, se apaga cuando la última persona se va usando la ubicación geográfica de su teléfono.

Mediante alertas de programación de 7 días, geovallado y limpieza de filtros, Sensibo ahorra energía y se amortiza.

Introduce el control inteligente en más habitaciones o en la calefacción por suelo radiante de agua. Añade Termostatos Inteligentes adicionales a tu Kit de Inicio y mejora tu calidad de vida aún más.

El Termostato Inteligente Cableado puede sustituir a los termostatos cableados en pisos con caldera de gas . Si tu caldera de gas no dispone de termostato, podrás controlar tu calefacción instalando el Kit de Inicio – Termostato Inteligente Inalámbrico.

. Si tu caldera de gas no dispone de termostato, podrás controlar tu calefacción instalando el Kit de Inicio – Termostato Inteligente Inalámbrico. También puede sustituir a los termostatos cableados convencionales para controlar el sistema de calefacción central de tu casa o varias zonas de tu calefacción por suelo radiante. Si dispones de un termostato inalámbrico o de una caldera de gas sin termostato, podrás controlar tu calefacción instalando el Kit de Inicio – Termostato Inteligente Inalámbrico.

por suelo radiante. Si dispones de un termostato inalámbrico o de una caldera de gas sin termostato, podrás controlar tu calefacción instalando el Kit de Inicio – Termostato Inteligente Inalámbrico. Para controlar sistemas de calefacción por suelo radiante. Por favor, ten en cuenta: tado° no es compatible con sistemas de calefacción por suelo radiante inalámbrico

La caja contiene

Termostato Inteligente Cableado

3 Pilas AAA

Etiquetas para el cableado

2 Tornillos de sujeción

2 tacos de pared

2 Almohadillas adhesivas

Gracias a su conexión WIFI se puede manejar desde una App gratuita. Con pantalla de LCD de alto contraste y retroiluminada.

Se puede programar de forma semanal, diaria. Gracias a que este receptor se coloca junto a la caldera y se conecta usando la electricidad de la caldera, no hace falta alimentar con pilas el termostato

Termostato inteligente BEO BOT-313 para caldera – WIFI, pantalla LCD, programable. Control de temperatura, con app gratuita, mando a distancia usando el smartphone

Termostato programable por semanas o días. Se puede configurar diferentes temperaturas. También con modo manual. Pantalla LCD retroiluminada de 50×65, fácil de leer.

Instalación simple va con cable a la pared alimentado con 2 pilas AA. Los materiales son de calidad, con marco de plástico de policarbonato y sensores NTC. Diseño de circuito exacto.

Este termostato es capaz de ahorrar hasta un 37% de energía, según el fabricante. Podrás controlar la temperatura de tu calefacción, con tu smartphone.

Fácil de usar, enchufar y listo. Diseño de Philippe Starck. Compatible con calderas de gas, de gasóleo, o bomba de calor.

El panel de metal cepillado y el color digital le brindan el impacto visual y el disfrute. Con la función programable, puede configurar el programa semanal de 5 + 2 días de 6 etapas para ajustar la temperatura en cualquier momento y en cualquier lugar.

Compatible con Alexa y Google Home garantiza una mejor experiencia del usuario del control de la temperatura del agua.

Horarios programables

Control de voz manos libres

Control remoto de la aplicación

Consultando nuestro manual detallado, puede instalar fácilmente el termostato

Nota: GC es para calentamiento de calderas de agua / gas

NTC y modbus es opcional

La caja incluye:

1 termostato GC

2 x tornillos

Guía de Instalación Rápida

Control de calidad aprobado

Fuente de alimentación: AC / DC24V ± 10%

Termostato multifunción programable para el control de calderas de gas/agua; regula la temperatura interna de la vivienda.

Este termostato se utiliza para controlar la temperatura doméstica mediante los siguientes controles encender y apagar las calderas de gas/agua para mantener la temperatura en la habitación.rango deseado.

para mantener la temperatura en la habitación.rango deseado. Ajustable con aplicación móvil, Alexa y Google home.Si el termostato detecta una temperatura superior a la ajustada, envía el pulso para la parada de la caldera que enviará agua caliente a los radiadores.

Cuando el termostato detecta una temperatura más baja que la ajustada, envía el impulso para la ignición de la caldera que enviará agua caliente a los radiadores.

Cuando el termostato detecta una temperatura más baja que la ajustada, envía el impulso para la ignición de la caldera que enviará agua caliente a los radiadores. El control a través de google home o alexa lo hace más cómodo de usar.

Regulación electrónica eficiente para un ahorro significativo

Simplicidad de uso gracias a su selector central

Simplemente utiliza el selector central para acceder a los diferentes menús que aparecen en la pantalla retroiluminada

que aparecen en la pantalla retroiluminada Ahorra energía programando tu sistema de calefacción con la mayor precisión posible

programando tu sistema de calefacción con la mayor precisión posible Disfruta de una ergonomía intuitiva para interactuar con tu termostato y editar tu programación

Mantén tu confort gracias a un control inteligente de la calefacción : la temperatura adecuada en el momento oportuno

