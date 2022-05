¿Uno de tus propósitos este año es dormir mejor? Existen alternativas a las clásicas pastillas, sin efectos secundarios: ruido blanco, halos de luz rítmicos o masajes de acupresión.

Los trastornos del sueño van en aumento. Dificultad para conciliar el sueño, despertares tempranos, cansancio al despertarse son tan frecuentes que prácticamente el 95% de la población los ha sufrido (o sufrirá) en algún momento de sus vidas.

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de las mejores almohadas, hoy repasamos productos pensados para ayudarte a dormir mejor sin necesidad de pastillas.

¿Qué es el insomnio?

La incidencia del insomnio ocasional afecta al 74.5% de la población, y entre un 8 y un 18% de personas sufren un trastorno crónico de insomnio (que dura más de 6 meses), según la revista biomédica.org.

Según la clasificación internacional de los trastornos del sueño, el insomnio es una dificultad persistente en el inicio del sueño. Esto ocurre independientemente de que las condiciones para dormir sean favorables (ausencia de luz, y ruido, temperatura adecuada y lugar cómodo). Además también puede ocurrir que existan dificultades para mantener el sueño, y despertares tempranos de madrugada.

Tipos de insomnio

El insomnio se puede caracterizar por su duración.

Insomnio agudo

Es el más frecuente, se trata de un insomnio breve y que puede ocurrir debido a distintas circunstancias. Por ejemplo la noche anterior a un examen o a un viaje. Al recibir malas noticias o sufrir situaciones estresantes. Es pasajero y resuelve sin necesidad de tratamiento.

Insomnio crónico

Estos episodios de dificultad para dormir ocurren al menos tres noches por semana y duran al menos tres meses. Los trastornos de insomnio crónicos pueden tener distintas causas. Cambios ambientales, hábitos de sueño poco saludables. Trabajos por turnos, o efectos secundarios de medicamentos, pueden facilitar la aparición del insomnio crónico.

El insomnio crónico si es susceptible de tratamiento para tratar de ayudar al paciente a conciliar el sueño. Existen tratamientos médicos y no médicos para mejorar el insomnio crónico.

Otro tipo de insomnio frecuente es:

El insomnio psicofisiológico o aprendido

Es uno de los tipos más comunes y difíciles de tratar. El paciente que padece este trastorno no se va a dormir relajado, se concentra en su sueño y le angustia no dormir lo suficiente. La inquietud comienza cuando se prepara para acostarse, anticipan lo que puede suceder, rumiando que al no dormir suficiente al día siguiente no estarán descansados.

Estos pensamientos les generan una ansiedad que les impide dormir. Las personas saben que no deben dar vuelta a estas ideas, pero no son capaces de evitarlo. La ansiedad aumenta cuando están en la cama y pasa el tiempo sin que lleguen a conciliar el sueño.

Este tipo de pacientes puede llegar a dormir mejor fuera de casa que en su dormitorio.

Hay muchas formas de insomnio, ser capaz de distinguir los diferentes tipos puede ser útil en el tratamiento. El insomnio psicofisiológico es uno de los tipos de insomnio más comunes y difíciles de tratar.

Un paciente con insomnio psicofisiológico se concentra en su sueño y le preocupa no tener suficiente. Su preocupación comienza cuando se preparan para acostarse. Los pacientes se ponen ansiosos por no poder dormir lo suficiente. Los pacientes con insomnio psicofisiológico se preocupan por cómo la falta de sueño afectará su próximo día.

Este es un insomnio aprendido. El paciente, en algún momento, experimentó insomnio y luego se preocupó por su sueño.

Este es un insomnio aprendido. El paciente, en algún momento, experimentó insomnio y luego se preocupó por su sueño.

A menudo se dan cuenta de que su preocupación les impide dormir, pero parece que no pueden dejar de pensar en ello. La ansiedad que tienen sobre su sueño antes de acostarse a menudo aumenta en intensidad cuando yacen despiertos en la cama.

Los pacientes con sospecha de insomnio psicofisiológico pueden informar que duermen mejor fuera de casa. Suelen ser personas con sueño ligero que cuando se van a la cama están vigilantes a cualquier sonido que escuchen a su alrededor.

Tratamientos

Entre los tratamientos médicos para el insomnio, están los fármacos ansiolíticos y sedantes, deben estar prescritos por un médico y se necesita receta.

Dos fármacos ansiolíticos como el Trankimazin y el Orfidal están entre los 10 medicamentos más vendidos en España. También existen fármacos de venta libre sin receta, como los agonistas de los receptores de melatonina.

Entre los tratamientos no médicos:

Entrenamiento en técnicas de relajación

Control de estímulo

Terapia cognitiva conductual (TCC)

Si sufres insomnio crónico el primer paso para solucionarlo es acudir a tu médico de familia. Te dará recomendaciones para mejorar tu higiene del sueño, estudiará tu caso y te prescribirá el tratamiento más recomendado. ¡No te auto mediques!

Dormir mejor sin pastillas, algunos productos que pueden ayudarte

Si buscas opciones que te ayuden a mejorar el sueño, los artículos que verás a continuación, pueden serte útiles. Ninguno es un producto milagro, ni provoca efectos secundarios.

Este cojín ortopédico obtiene más de 3.000 valoraciones en Amazon. Está diseñada para reducir la presión al adoptar malas posturas durante el sueño.

Puedes apoyar las piernas y las rodillas, además proporciona un mejor soporte para aliniar la columna al dormir de lado.

Fabricada con espuma de memoria o Foam, diseño de contorno ergonómico.

Cremallera transpirable

Se trata de una solución natural que puede usarse incluso durante el embarazo. ¿Cómo funciona Dodow? Si recuerdas alguna noche de insomnio mirando al techo, este producto te sorprenderá.

Toca la superficie de Dodow, una vez para el modo 8 minutos y dos veces para el modo 20 minutos. Un haz de luz azul se proyectará en el techo. Entonces solo tienes que sincronizar tu respiración. Cuando el haz de luz se expande inhala aire, cuando el haz de luz se contrae exhala el aire. Esto contribuye a favorecer el sueño.

Entonces solo tienes que sincronizar tu respiración. Cuando el haz de luz se expande inhala aire, cuando el haz de luz se contrae exhala el aire. Al final de ejercicio (8 o 20 minutos) Dodow se apaga solo. Más de 60.000 personas lo usan y en Amazon está bien valorado con 4.1 puntos sobre 5.

Si tienes dolor de cuello o te molestan las cervicales después de todo el día trabajando, dormir puede ser difícil. No es aconsejable estar tomando a menudo fármacos analgésicos o antiinflamatorios. Los masajes ayudan a disminuir las molestias, relajan e inducen al sueño.

Este producto imita las técnicas de acupresión, solo tienes que recostarte en la estera 10 minutos y relajar los músculos.

La estera está diseñada para centrarse en tu espalda co n puntos estratégicamente situados para estimular el flujo sanguíne o y ayudarte a disminuir el dolor.

o y ayudarte a disminuir el dolor. Puedes usar la estera y la almohada en un sillón o recostada en la cama mientras te relajas, te ayudará a dormir mejor sin necesidad de pastillas.



La melatonina es una hormona producida por el cerebro en respuesta a la oscuridad. La investigación demuestra que la melatonina ayuda a controlar los patrones de sueño, pero sus efectos en el cuerpo humano van más allá, mientras estamos dormidos se encarga de regular nuestro “reloj biológico”. La melatonina estabiliza los ritmos circadianos, especialmente la temperatura central y los ritmos sueño y vigilia.

La melatonina afecta también al sistema inmunitario, la hemostasia y la regulación de la glucosa.

Si duermes en un entorno donde entra la luz, es probable te despiertes antes que en un entorno oscuro , por eso los antifaces o máscaras para dormir son tan útiles. Este modelo está recomendado por más de 27.000 usuarios de Amazon y obtiene una puntuación de 4.4 sobre 5.

Fabricado en tejido suave de poliéster con una goma elástica ajustable.

No ejerce presión sobre los ojos ni deja marcas.

Los Amazfit ZenBuds son unos auriculares inteligentes que enmascaran y disminuyen los ruidos molestos.

Pueden reproducir sonidos suaves para bloquear el mundo exterior, lo que te ayuda a relajarte, meditar o concentrarte en el trabajo sin distracciones, y a quedarte dormido por la noche sin esfuerzo.

La función inteligente de control del sueño también analiza la calidad de tu sueño cada noche, para ayudarte a mejorar tus hábitos de sueño.

Los Amazfit ZenBuds se conectan con la recién actualizada aplicación Zepp. Desde la aplicación, puedes hacer lo siguiente:

– Transferir sonidos seleccionados desde la biblioteca de sonidos de la aplicación a los auriculares

– Configurar el sonido que deseas reproducir

– Configurar un período de reproducción o habilitar el apagado automático una vez que te duermes

– Definir tu despertador personal

– Establecer el nivel del volumen

– Consultar un informe de la calidad de tu sueño

Y mucho más…

A menudo, las personas que son calurosas y duermen en colchones viscoelásticos pueden tener problemas para conciliar el sueño. Este tipo de colchones tiene muchas ventajas, pero uno de sus inconvenientes es este. No disipan bien el calor corporal.

Para aliviar este problema, una funda termoreguladora puede ser la diferencia entre descansar bien o despertarse a menudo por la noche.

Fabricado en Algodón 100% tanto el tejido como el relleno del acolchado, mejora la transpirabilidad del producto.

El ruido blanco es un tipo de tono que se produce al combinar sonidos de todas las frecuencias. Al igual que la luz blanca se compone de todos los colores, el ruido blanco de todas las frecuencias.

Por este motivo se usa para enmascarar otros sonidos. Por ejemplo si estás en un hotel y te molestan las voces, puedes encender el aire acondicionado o el ventilador y las voces se mitigan . Esto es parecido a lo que logra el ‘white noise’.

Este dispositivo combina frecuencias que el ser humano está acostumbrado a escuchar, es capaz de ayudarte a dormir incluso en zonas de tráfico elevado si tienes perros en el vecindario que acostumbran a ladrar de noche. En Amazon recibe un 3,9 sobre 5 una valoración bastante positiva,

Masajeador con función calor recomendado en Amazon, ayuda a relajar los músculos facilitando el sueño.

recomendado en Amazon, ayuda a relajar los músculos facilitando el sueño. El movimiento repetitivo o la inmovilidad pueden causar dolor de cuello. Un masajeador de espalda superior con calor puede ayudar a aliviar la tensión en esa área y reducir las migrañas .

. Tiene tres niveles de velocidad y está equipado con protección contra el sobrecalentamiento y función desconexión tras 15 minutos.

Escucha música relajante o la que más te guste, sin necesidad de altavoces, esta almohada los lleva incorporados. Cómoda y práctica, conecta tu móvil o mp3 a la almohada a través de un cable. Se escucha de maravilla, es útil también para niños ,les ayuda a dormir al escuchar música a través de la almohada. Dimensiones: 75 x 45 cm.

Airmax es un dilatador nasal que dilata la parte más estrecha de la nariz, mejora así el flujo de aire al respirar. Desarrollado por especialistas médicos en oído, nariz y garganta. Beneficioso para la congestión nasal y también para evitar los ronquidos. Causa frecuente de interrupción del sueño, cuando dos personas duermen en la misma habitación

El 75% de los ronquidos son causados por problemas nasales derivados de un estrechamiento de las vías respiratorias

Si inspira por la nariz y se expira por la boca da mejores resultados. Airmax se fabrica en tamaño pequeño y grande, está indicado para personas que sufren, congestión nasal, insomnio, fibrosis pulmonar, asma o dolores de cabeza frecuentes. Airmax no tiene efectos secundarios y es muy fácil de usar.

Vídeo con consejos para dormir mejor sin pastillas

