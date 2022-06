¿Qué es el Amazon Prime Day 2022? Guía para aprovechar las ofertas 💥

¿Cuándo es el Amazon Prime Day 2022?, ¿Qué productos saldrán en oferta? Este gran evento de compras de Amazon, se celebrará este año el 12 y 13 de julio.

¡Más de un millón de productos! Dispositivos Amazon, televisores, robots aspiradores, juguetes o belleza. Las ofertas anticipadas empiezan el 21 de junio con ofertas de marcas nacionales como Cecotec, Balay y Gioseppo.

Este 2022, Amazon nos sorprende con más novedades: A partir del 21 de junio hasta el 11 de julio, si compras productos de pequeñas y medianas empresas, Amazon te permite participar en un sorteo de tarjetas regalo. ¡Hay hasta 8160 premios!

Aprovecharte de las ofertas de Amazon es fácil, tienes que ser cliente Prime, (como disfrutas de un mes de prueba gratis puedes apuntarte, y comprar lo que necesites más barato).

Además solo por apuntarte gratis podrás ver Prime Vídeo con series y documentales:‘El verano que me enamoré’, ‘Sin límites’, ‘The Boys, 3 temporada’, ‘The Wilds’ (2º temporada), ‘Night Sky’, o la leyenda de Sergio Ramos.

¿Qué es el Amazon Prime Day?

Es el mayor evento de compras en Internet durante el verano, creado por Amazon en el 2015. El año pasado Amazon vendió en octubre durante el Prime Day un 60% más que en el famoso Black Friday y también que en el Cyber Monday.

Debido a su éxito cada año dura más y lanzan mejores ofertas. Por ejemplo la edición 2018, duró 36 horas y participaron 17 países, en 2019 duró 48 horas y en 2020 y en 2021 se mantiene la duración de 48 horas.

Este año 2022 el Prime Day , será en julio, como antes de la pandemia. En 2020 fue en octubre debido a la incidencia de la pandemia del Covid-19, en 2021 fue en junio.

La compañía americana ha decidido volver en su mes habitual: julio. La fecha elegida para celebrar el Prime Day 2022 este evento a nivel mundial serán los días 12 y 23 de julio.

Dará comienzo en la medianoche del 11 al 12 de julio, a las 0:00 horas y finalizará el miércoles 13 de julio a las 23:59 horas.

Los países que participan en Amazon Prime Day 2021

Alemania

Australia

Austria

Arabia Saudí

Bélgica

Canadá

China

Emiratos Árabes Unidos

España

Estados Unidos

Egipto, que se incorpora por primera vez al evento.

Francia

India

Italia

Japón

Luxemburgo

México

Países Bajos

Portugal

Reino Unido

Singapur

Turquía

¿Qué novedades ofrecerá el Prime Day 2022?

Ofertas anticipadas

Las ofertas anticipadas previas al Prime Day no son novedad, Amazon siempre las ofrece a sus clientes, (del 21 de junio al 11 de julio). Pero este año destaca que a partir del 1 de julio ofrecerá una selección de dispositivos Amazon con hasta un 60% de descuento.

Apoyo a pymes

Amazon apoya a las pymes. Este año, a partir del 21 de junio al 11 de julio hasta las 23:59 h. Si compras productos en Amazon de pequeña y mediana empresa española , Amazon por cada euro gastado te da la oportunidad de ganar grandes premios. Cientos de miles de clientes Prime tendrán la oportunidad de ganar tarjetas regalo de Amazon.

Se ofrecerán un total de 8160 premios.

Premios Estrella: 10 premios consistentes en una tarjeta regalo de Amazon por valor de 5.000 € cada una de ellas.

10 premios consistentes en una tarjeta regalo de Amazon por valor de 5.000 € cada una de ellas. Premios nivel 1 , setenta premios consistentes en una tarjeta regalo de Amazon por valor de 1.000 € cada una.

, setenta premios consistentes en una tarjeta regalo de Amazon por valor de 1.000 € cada una. Premios nivel 2: 230 premios consistentes en una tarjeta regalo de 500 €.

230 premios consistentes en una tarjeta regalo de 500 €. Premios nivel 3 : 460 premios consistentes en tarjetas de 250 €.

: 460 premios consistentes en tarjetas de 250 €. Premios nivel 4 , 1810 premios consistentes en una tarjeta regalo de Amazon por valor de 100 € cada una de ellas.

, 1810 premios consistentes en una tarjeta regalo de Amazon por valor de 100 € cada una de ellas. Premios nivel 5, 5580 premios consistentes en una tarjeta regalo de Amazon por valor de 50 €.

¿Cómo participar?

1- Compra productos de pymes, hay miles en Amazon. Busca el distintivo ‘`pequeños negocios’. Puedes descubrir productos de todo tipo con una gran relación calidad precio. Por ejemplo Amazon ha creado una tienda con hasta 15 pymes que ofrecen productos muy interesantes.

Entre las pymes de esta multitienda: Alma Secret, Aran Jewels, Andrés Machado, CRU Barf, Crusoe Treasure Underwater Winery, D.Franklin,Endlaces, JANABEBÉ, Matcha & Co, UNIK HEALTH & NUTRITION, Tesela Natura, Singularu, Vikguirao, Walk, In Pitas and +Tomate).

2- Regístrate en este enlace, para participar en el sorteo cada vez que compres productos de pequeñas empresas en la tienda de Amazon entre 21 de junio y 11 de julio. Debes tener más de 18 años para participar.

¿Cómo aprovechar las ofertas del Prime Day 2022?

Guía resumida para que no te pierdas nada:

Ser miembro de Amazon Prime

Para conseguir las ofertas del Prime Day debes ser miembro de Amazon Prime . Tienes un periodo gratis de 30 días, así que acceder a las ofertas no te costará nada. Una vez pasado el periodo de prueba cuesta al año 36 € o si prefieres al mes 3.99 €. Puedes suscribirte ya y darte de baja si no te convence durante esos 30 días, ¡¡y así aprovechar el Prime Day 2021 !!

. Tienes un periodo gratis de 30 días, así que acceder a las ofertas no te costará nada. Una vez pasado el periodo de prueba cuesta al año 36 € o si prefieres al mes 3.99 €. Puedes suscribirte ya y darte de baja si no te convence durante esos 30 días, ¡¡y así aprovechar !! Compra con Alexa, puedes decirle “Alexa, ¿cuáles son mis ofertas de Prime Day?”.

Para estar al tanto de las ofertas tienes la app de Amazon, que te avisará de tus ofertas favoritas y desde donde podrás acceder a comprar lo que te interese estés donde estés.

Amazon Assistant

Para tu ordenador, Amazon Assistant te avisa de tus pedidos, de las ofertas que te interesan. Si estás siguiendo ofertas cuando se publiquen te avisará con una notificación. ¡No tendrás que estar pendiente!

Previo a los días 21 y 22 de junio, (Prime Day). Amazon lanzará ofertas y grandes descuentos, puedes añadir a tu lista de deseos, está a la derecha de la página, entre las opciones, ‘Añadir a cesta’ o ‘Añadir a lista de deseos’

Busca la etiqueta azul

En un vistazo te darás cuenta, las ofertas con etiqueta azul son las del Prime Day.

Desde el 21 de junio al 11 de julio, Amazon ya comenzará a lanzar ofertas en algunos productos (que se agotan rápido, por eso es útil lo de la app de Amazon).

Además también habrá ofertas exclusivas Prime Day 2022, solo por tiempo limitado, los cliente Prime de Amazon encontrarán a la venta miles de nuevos productos, ‘edición limitada’ disponibles solo en Amazon.

Más rapidez en tus envíos. Los clientes Prime además de conseguir mejores precios, también tienen gastos de envío gratis en millones de productos.

Tienes envíos gratis en 1 día en las ciudades donde está disponible, incluso con entrega sábados en determinados códigos postales. Si vives en Madrid tienes también entrega el mismo día gratis en más de dos millones de productos y en Barcelona en más de 1 millón de productos.

¿Qué tipo de ofertas habrá en el Prime Day 2021?

Nada menos que un millón en 48 horas, así que puedes encontrar todo lo que se te ocurra. Libros, televisores compatibles con Alexa, juguetes, libros o móviles último modelo.

Seguro que si necesitas algo lo vas a encontrar, también tienes productos para el hogar en el supermercado de Amazon, así que puedes aprovechar para comprar artículos para tu despensa, o de limpieza ahorrando dinero.

Selecciones especiales de productos

Son las mejores ofertas de cada día, se muestran en la parte superior de la página de Ofertas del Prime Day.

Ofertas flash

Estas son rápidas, y aparecen durante todo el día, desde la página las puedes ver y también desde la app de Amazon te avisan o desde el asistente de tu ordenador. Las distinguirás porque debajo tienen una barra de progresión que te muestra como van las ventas de ese artículo, (para que no te quedes el último si realmente te interesa algo). Duran unas 12 horas o hasta agotar existencias.

Promociones generales

Se ofrecen descuentos fijos en secciones (móviles, moda, bebés etcétera) y también en marcas.



Ofertas Prime Day

Más de un millón de ofertas, ( y muchas con los precios más bajos de todo el año).

A partir del día 13 de octubre, los clientes Prime que hayan comprado del 28 de septiembre al 12 de octubre productos en pymes de Amazon. Podrán usar los 10 € de saldo promocional para comprar lo que quieran en Amazon.

Recuerda: los mejores chollos estarán en el Prime Day 2022

El día ‘P’ serán 48 horas, desde las 00: 00 del día 12 de julio hasta las 23:59 del día 12. Será un festival de ofertas más de un millón en todas las secciones.

Para disfrutar de las ofertas del Prime Day debes ser miembro de Amazon Prime. Si todavía no eres cliente Prime puedes apuntarte a tu periodo de prueba gratis durante 30 días, antes del 16 de julio (para no perderte las mejores ofertas). Pasado el período de prueba Amazon Prime cuesta 36 € al año (o si prefieres 3,99 €/mes).

En Amazon Prime Vídeo tienes series, documentales y películas para disfrutar cuando quieras en distintos dispositivos. Si te gusta la música al ser cliente Prime tendrás derecho a 40 horas de música al mes con más de 2 millones de canciones. Podrás escuchar la música en streaming en todos tus dispositivos.

Si quieres más y sin límites, más tienes 4 meses de Amazon Music solo por ¡0,99 euros!