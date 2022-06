Campanas extractoras más vendidas en Amazon

amazon link=»B06XPF4B8R» title=»CIARRA CBCB6903 Campanas Extractoras 60cm 220m³/h 75W – 3 Velocidades de Extracción -Luz LED – Extractor Cocina Evacuación al Exterior y Recirculación con Filtro de Carbón CBCF001 – Negro Clase de eficiencia energética C»]

Gracias a su diseño ultrafino para ahorrar mucho espacio, es adecuado para condominios y apartamentos pequeños. Puede integrar perfectamente este mini extractor en cualquier armario de cocina.

Color: Negro

Clase de eficiencia energética: C

Peso del producto: 5,1kg

Dimensiones del producto: 59,6cm x 50cm x 8cm

Potencia de aspiración: 220 m³/h

Nivel de potencia sonora: 55 dB(A)

Potencia del motor: 75W

Voltaje/Frecuencia: 220V-240V/50Hz

