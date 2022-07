¿Cuánto cuestan los taburetes de cocina modernos? Los tienes desde 43 € la unidad, en pack de dos incluso salen por menos, (a 41 € la unidad), en la gama alta, tienes taburetes de bar tapizados en terciopelo por 169 € dos unidades.

Los salones con cocina abierta han puesto de moda los taburetes de cocina de diseño, los puedes encontrar en imitación piel, o tela, las bases tipo trompeta son las más estables y populares.

En otro artículo de Periodista Digital hablamos del Outlet de hogar y cocina en Amazon, hoy de taburetes de cocina modernos.

¿Desde cuándo se usan los taburetes?

Los taburetes son asientos sin respaldo ni brazos, estos asientos tan prácticos se usan desde hace milenios, en el Imperio Romano los niños se sentaban en los taburetes al igual que los sirvientes.

Las sillas, asientos con respaldo estaban reservadas para las personas importantes, eran símbolo de estatus. Cuanto más extravagante era la silla mejor, era una forma de demostrar poderío.

Los primeros taburetes eran de madera, y tenían tres patas, en el Imperio romano tenían patas en forma de X, a veces eran plegables y además se tapizaban. Para hacerlos más altos y a la vez más estables surgieron las cuatro patas.

La importancia de la silla como asiento principal continuó a lo largo del tiempo hasta el siglo XIX. Sin embargo los taburetes siguieron formando parte del mobiliario por su función práctica.

Originalmente eran siempre de madera, al igual que todas las sillas y se elaboraban a mano. A medida que la tecnología avanzó y surgieron otros materiales y también la producción a escala industrial.

En la actualidad materiales como la polipiel o piel sintética, y las estructuras de acero reforzado, permiten abaratar precios.

Taburetes de cocina modernos, nuestra selección desde 41 €

Práctico pack de taburetes regulables en altura disponibles en dos colores. Disponen de perfil lumbar y reposapiés.

Giran 360º, tiene base sólida en forma de trompeta, fabricada con materiales antideslizantes que evitan que resbale o se ralle el suelo.

Dimensiones: altura total: 63 – 85 cm, altura del asiento: 58 – 80 cm, asiento 38 x 38 cm, carga máxima 130 kg.

Los taburetes más baratos de la lista, el pack cuesta 54.84 €. Tapizados en negro con marco cromado pulido.

El asiento es cómodo y está relleno de alta calidad. La funda del asiento está hecho de cuero sintético PU duradero. No dan calor y son fáciles de limpiar.

La base o peana es firme y estable con un diámetro de 38.5 cm.

Es giratorio 360 y ajustable.

Antideslizante, la base está equipada con un anillo inferior de goma. Evita que resbale y estropee el suelo.

Taburetes diseño moderno, rotación de 360 °, altura ajustable.

El pedal cromado y la base previenen la oxidación.

La base tiene un anillo de goma para proteger el piso del desgaste o arañazos.

El asiento tiene un diseño ergonómico y es tapizado en cuero de PU para limpiar fácilmente, duradero.

La base de crom o tiene un soporte anti-sacudida que permite la silla girando de 360 grados.

que permite la silla girando de 360 grados. Dimensiones del producto: largo x ancho x alto: 52 x 48 x 102 centímetros

Dimensión del asiento: 43cm(amplitud) x 36cm(profundidad) x 32cm (altura)

Dimensión del respaldo: 43cm (amplitud) x 36 (altura)

Espesor del cojín: 7cm

Altura ajustable: 55-76cm

Diámetro de la base de placa de cromo: 38cm

Material: esponja, cuero de PU, acero

Capacidad de peso: 120 kg

Pack de dos taburetes diseño industrial, con asiento acolchado de cuero sintético.

El marco es de acero cromado

Asiento tapizado, suficiente acolchado para que el asiento sea más cómodo. Cuero sintético para facilitar la limpieza.

Versátil: una variedad de colores, se puede combinar con diferentes estilos.

Fáciles de montar

El UP de Interstuhl es un taburete con diseño original que une la funcionalidad a la comodidad.

Aunque está pensado para la oficina, también se puede usar en la cocina, que para muchas familias es un centro de reunión.

Regulable individualmente (altura regulable en la altura del asiento), por lo que es especialmente cómodo y no daña la espalda.

Perfecto para el escritorio y el ordenador, pero también como mueble para el salón o la cocina. También adecuado para niños.

Flexible en todas las direcciones y por lo tanto especialmente práctico en el ordenador o el taller en comparación con otras sillas con asiento de sillín

El taburete hidráulico Madison tiene un diseño moderno y variedad de colores para combinar con cualquier decoración.

Estructura de acero reforzado. Altura regulable mediante pistón de gas.

Base de trompeta co n protección para no rallar el suelo.

Soporta hasta 120 kg.

Dimensiones: altura máxima de 87 centímetros y una mínima de 67; ancho 45 cm. Profundidad: 39 centímetros.

Taburete Riva de inspiración nórdica y asiento en forma de red.

Asiento de polipropileno, estructura de acero reforzado.

Altura 96 cm, ancho 46 cm, altura hasta el asiento 80 cm, ancho del asiento 42 cm.

.Es el modelo más exclusivo de esta temporada, estructura de acero cromado que permite mayor estabilidad, amplia base y comodidad sin iguales gracias al respaldo y al asiento ergonómicos revestidos completamente con cuero polipiel de alta calidad.

Material asiento: Polipiel

Material estructura: Acero reforzado

Disponible en varios colores

Asiento:

Tapizado: polipiel / simil cuero (100% poliuretano)

Respaldo semi curvado

Acolchado cómodo

Base:

Material: metal negro /metal blanco / metal cromado

Pies en trompeta con protectores de piso

Incluye reposapiés

Características:

Diseño moderno

Regulable en altura & asiento giratorio

Montaje fácil

Medidas aproximadas: