¿La radio de tu coche no tiene salida USB o auxiliar? Por menos de 20 € tienes transmisores FM para el coche que te permiten conectar un dispositivo auxiliar, por ejemplo un iPod a través de los canales de radio.

Un transmisor FM luego emite una señal débil de bajo rango, para que la radio del coche pueda escucharla y reproducirla.

Si estás pensando comprar uno de estos dispositivos, te contamos cómo funcionan los transmisores FM para coche, y los más vendidos en Amazon.

Cómo funciona un transmisor FM para el coche

Un transmisor de FM es un dispositivo interesante para los aficionados a la tecnología. En 2020, en plena expansión de la red 5G, y enganchados a las redes Wi-Fi, muchas personas ya no escuchan la radio.

Sin embargo, la señal de radio juega un papel fundamental en el funcionamiento de nuestro moderno internet de alta velocidad y de la tecnología móvil.

El mecanismo detrás del funcionamiento de un transmisor FM, depende de un oscilador que produce una señal portadora en una frecuencia particular.

FM o frecuencia modulada, implica que se puede reproducir el sonido desde la fuente de entrada. La radio FM se diferencia de la AM porque puede modificar o modular la onda que lleva la información, algo que no puede hacer la AM.

Es por esto que las transmisiones en FM pueden reproducir música de mejor calidad que en las transmisiones AM.

El transmisor de FM se conecta al encendedor de tu coche, así es como se alimenta de energía. Transmite señales de radio a través de una frecuencia que verás en tu dispositivo transmisor FM.

Una vez sintonices la radio de tu coche con esa frecuencia podrás conectar una memoria USB, tu móvil, un iPod, un reproductor MP3 o uno de CD. También podrás reproducir música de dispositivos por Bluetooth, y por tarjetas TF.

Cuando un dispositivo se conecta al transmisor de FM, esencialmente hace lo mismo que sucede en una estación de radio. La señal de audio se agrega a una onda portadora que luego pasa por la unidad principal.

Los transmisores FM lo que hacen en realidad, es ‘’engañar’’ a la radio del coche para que reproduzca algo que no es una transmisión de OTA. Sintoniza una frecuencia de radio específica pero en lugar de encontrar una emisora de radio, lo que encuentra es una señal del móvil, el MP3 o de Bluetooth.