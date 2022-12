Bob and Brad Q2: la mejor pistola de masaje

Pistola de masaje Bob and Brad

Una pistola de masajes es una herramienta que sirve para aplicar terapia de percusión, es decir, un masaje. Gracias a ella, podemos relajar los músculos y proporcionarles un descanso. Funciona ejerciendo presión en los músculos a través de la vibración de su cabezal, llegando incluso a los tejidos blandos más profundos. Con lo cual, no solamente se masajean los grupos musculares más grandes y superficiales, sino que también trata la musculatura más profunda.

Hasta no hace mucho era un accesorio empleado casi exclusivamente por deportistas, pero en los últimos tiempos se ha convertido en una herramienta que utilizan tanto los deportistas como personas que no tienen una vida muy activa, siendo ideal para liberar la musculatura de tensiones, sin importar si se hace deporte o no.

Con lo cual, es un aliado perfecto para mantener nuestro cuerpo alejado de los dolores musculares que pueden derivarse, por ejemplo, de las malas posturas y tensiones generadas por el trabajo de oficina o de las cargas levantadas en el trabajo físico en un almacén.

Pistola de masaje Bob and Brad Q2: características y ventajas

Una de las mejores opciones que podemos encontrar actualmente en el mercado es la Bob and Brad Q2, diseñada por dos fisioterapeutas con amplia experiencia en la materia y que llevan más de una década creando contenidos audiovisuales para su canal de Youtube, contando con la friolera de 4 millones de seguidores. Una herramienta que ofrece excelentes prestaciones y a un precio muy asequible.

Una pistola robusta que incluye un total de 5 cabezales, cada uno de ellos con una finalidad distinta:

Bola: un accesorio en forma de bola recubierta con una espuma muy agradable al tacto.

U: es un cabezal en forma de U con dos puntos de presión.

Cojín de aire: se trata de un cabezal de goma que presenta forma de muelle y posee un poco de amortiguación.

Punzón: diseñado para ejercer una mayor presión sobre una zona en concreto.

diseñado para ejercer una mayor presión sobre una zona en concreto. Cabezal plano de plástico.

Su manejo es realmente sencillo. Para ponerla en marcha, solamente hay que dejar pulsado el botón de encendido que se encuentra en la parte de abajo del mango de sujeción. Entonces, verás un LED azul, donde además se marcará el nivel de velocidad donde se encuentra la pistola. Puedes elegir entre 5 velocidades diferentes según nuestras necesidades: 1800, 2100, 2400, 2700 y 3000rpm. Además, gracias a su motor sin escobillas que puede llegar a los 3000rpm y una vibración de 7 mm, es posible tratar la musculatura en profundidad.

Por otro lado, hay que destacar su peso, de solo 430 gramos, y su reducido tamaño. Esto hace que sea muy cómoda de usar y que podamos acceder con facilidad a zonas más difíciles. Con una ergonomía bastante óptima y compuesta por materiales que le confieren una textura muy suave al agarre y al manejo de la misma.

En cuanto a la batería, tiene una capacidad de 2500 mAh, lo que le confiere una autonomía de unas 4 horas de uso. La carga se realiza mediante USB C y solamente necesita unas tres horas para completarse. Eso sí, hay que recordar que la primera vez es necesario cargarla por completo para evitar que se desgaste con mayor rapidez.

En definitiva, la pistola de masaje Bob and Brad Q2 Mini es un accesorio ideal para llevar con nosotros gracias a su pequeño maletín. Muy recomendable tanto para aquellos que hagan deporte como para personas que, por su trabajo, suelan tener dolores musculares. De esta forma, pueden evitar las sobrecargas y liberar las tensiones acumuladas.