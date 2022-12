¬ŅSabes qu√© Avengers: Endgame de Marvel es la segunda pel√≠cula m√°s taquillera de la historia en tan solo dos semanas? La primera es Avatar y Titanic ocupa el tercer lugar.

Avengers: Endgame se estrenó el 26 de abril de 2019 en Estados Unidos y en dos semanas  ha recaudado en la taquilla norteamericana 619 millones de dólares.

La película fué un éxito a nivel mundial con 2.000 millones de recaudación. Fuera de Estados Unidos el país donde más triunfó es China.



El merchandising de Avengers tambi√©n arrasa en Espa√Īa con objetos de todo tipo. En Periodista Digital te contamos regalos de Marvel para hombres inspirados en Los Vengadores Endgame y otras pel√≠culas de la saga.

Los Vengadores Endgame, se estren√≥ en Espa√Īa el 25 de abril, en Estados Unidos un d√≠a despu√©s. Tan solo doce d√≠as despu√©s del estreno mundial, Avengers: Endgame es la segunda pel√≠cula m√°s taquillera de la historia por detr√°s de Avatar.

Ha superado los 2.000 millones de dólares a nivel mundial y 619 millones de dólares en los Estados Unidos. El segundo fin de semana de estreno la película recaudó 145.8 millones de dólares, acercándose a Star Wars: The Force Awakens que logró  en su segundo fin de semana 149.2  millones de dólares.



El principal mercado internacional de ‚ÄėLos Vengadores Endgame‚Äô es China, donde la pel√≠cula ha recaudado 575 millones, le sigue el Reino Unido, con 89 millones de d√≥lares, Corea con 82.1 millones, M√©xico con 61.6 millones de d√≥lares.

¬ŅY en Espa√Īa?, en nuestro pa√≠s la pel√≠cula ha recaudado 24.9 millones de d√≥lares, seg√ļn boxofficemojo.com. Nunca antes una pel√≠cula hab√≠a logrado recaudar 2.000 millones de d√≥lares en tan poco tiempo. Avatar, de James Cameron se estren√≥ en el 2009, tard√≥ 47 d√≠as en llegar a los 2.000 millones de d√≥lares, Avengers: Endgame lo ha logrado en menos de la mitad de tiempo.

La saga The Avengers se inici√≥ en el 2012, tres a√Īos despu√©s lleg√≥ Avengers: Age of Ultron, en 2018 Avengers: Infinity War y en 2019 Avengers: Endgames . No todo el mundo la entiende bien, se recomienda haber visto antes¬† de ‚ÄėLos Vengadores: Endgame‚Äô, al menos estas ocho pel√≠culas de¬† Marvel para entender bien la pel√≠cula ‚Äėy no perderse‚Äô.

Viuda negra, (2021)

Spider-Man: Sin camino a casa, (2021)

Doctor extra√Īo en el multiverso de la locura, (2022)

Thor, amor y trueno, (2022)

Pantera negra, Wakanda para siempre, (2022)

