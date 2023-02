¡Regalos de chocolate originales! una cámara fotográfica, un BMW Z3 Roadster o “candados del amor” como los de la novela de Federico Moccia.

¡Sorprende a tu pareja con un detalle dulce que podéis comer juntos! En otro artículo de Periodista Digital hablamos de regalos de San Valentín para mujeres, hoy de regalos de chocolate para compartir en San Valentín o cuando tú quieras.



¿Existe una conexión entre el chocolate y el amor?

Sabemos que el chocolate tiene una sustancia llamada feniletilamina, un compuesto orgánico que nuestro cerebro produce cuando estamos enamorados. La feniletilamina estimula el sistema nervioso y logra sensaciones de sobreexcitación asociadas al enamoramiento.

Los Incas pensaban que el chocolate era afrodisíaco, y durante años los científicos han investigado el chocolate, qué lo hace tan irresistible. Contiene cafeína, antioxidantes como los polifenoles, magnesio, y teobromina y hasta 300 compuestos más. Sus efectos para mejorar el estado de ánimo y la energía son de sobra conocidos.

Un estudio de la Universidad de Cambridge, ha llevado a cabo escáneres cerebrales, que sugieren una explicación más simple: el chocolate provoca sentimientos de bienestar por algo simple, sabe muy bien.

Comer una onza de chocolate induce sensaciones que podrían ser aún más placenteras que enamorarse o ganar la lotería, según recoge el Dailymail.

Los efecto del chocolate según esta investigación

El efecto del chocolate según el neurocientífico Adrián Owen de la Universidad de Cambridge tiene más que ver con el gusto que con cualquier producto psicoactivo.

El Dr. Owen afirma que una barra de chocolate media no contenía suficientes sustancias que alteran el ánimo para que sea evidente. Incluso algunas de estas sustancias se encontraban en mayor porcentaje en alimentos como el queso Cheddar, o  las salchichas.

El Dr. Owen, afirma: que los datos científicos sugieren que los efectos del chocolate para mejorar el estado de ánimo. No son farmacológicos, los componentes del chocolate no parecen afectar al cerebro a través de una acción biológica indirecta

Una explicación alternativa según el científico es que los efectos de comer chocolate son psicológicos. Una combinación de aroma, sabor y textura que hace que comer chocolate resulte placentero.

El chocolate estimula los centros emocionales del placer en el cerebro como el núcleo accumbens, el cuerpo estriado o la corteza cingulada. En resumen: el chocolate sabe bien, y por eso nos hace sentir bien.

En sus investigaciones el Dr. Adrián Owen comenta que las afirmaciones anteriores se basan en evidencias al rastrear cambios en la actividad del córtex orbifrontal, que analiza el valor de ‘recompensa’ de la información entrante al cerebro.

En las exploraciones de un grupo de voluntarios de este estudio la corteza orbitofrontal se iluminaba más cuando comían chocolate que cuando escuchaban música agradable.



Regalos de chocolate originales para San Valentín (nuestra selección desde 5 €)

Candado de chocolate – Weibler Confiserie

Un candado de chocolate con leche de la marca alemana Weibler Confiserie. Con llave de chocolate blanco, y cerradura en chocolate. negro.

Lleva dos corazones rojos y el colorante es natural.  Peso 81.6 gramos. Ideal como regalo romántico.

BMW Z3 Roadster – Coche de chocolate – en una caja de madera

Un modelo icónico de la marca alemana, el Z3 Roadster se fabricó entre 1996 y 2002. Se vendieron casi 300.000 automóviles de este modelo.

En homenaje a los roadsters clásicos de BMW, como el Z1 o el 507. el exterior del Z3 lo diseñó Joji Nagashima.

Tanto la suspensión como su bastidor se basaron en los modelos existentes, el Z3 compartía muchos componentes de la Serie 3. Para amantes del BMW Z3 Roadster, una versión en chocolate con caja de madera. Un capricho para sorprender.

Set De Pescadores De Chocolate – Figuras De Chocolate





Un regalo con encanto para quienes les gusta la pesca. Elaborado con chocolate negro, blanco y también con chocolate con leche.

Son cinco figuras que representan, un pez, un balde, unas botas de pescador, un flotador y un anzuelo.

Vienen empaquetadas en una caja blanca y azul de un tamaño de aprox.19 x 19 x 3 cm

Peso neto 100 g, no contienen alcohol.

Tablet de chocolate – Tablet – 250 g

Tablet de chocolate con detalles y colores realistas.

Dimensiones del paquete

‎25 x 19.4 x 2 cm; 200 gramos

‎25 x 19.4 x 2 cm; 200 gramos Descatalogado por el fabricante

‎No

‎No Información sobre alérgenos

‎Contiene: Gluten, Frutos Secos, Soja, Lechería

‎Contiene: Gluten, Frutos Secos, Soja, Lechería Peso

‎250 Gramos

Ratón de ordenador de chocolate con caja de regalo – 60 g

¿Tu pareja es amante de los videojuegos? Este regalito seguro le gustará. Es un ‘mouse’ de chocolate con leche, pesa 60 g y es de la marca alemana de confitería Weibler de Cremlingen.

Cámara digital de chocolate con caja de regalo – 70 g

Otra creación de Weibler Confiserie, una cámara digital versión chocolate. Fabricada con chocolate con leche y blanco y colorantes naturales.

Peso 70 g

Caja de herramientas de chocolate

Para ellas o ellos, los amantes del bricolaje, y se dedican a arreglar cualquier cosa en casa, ¡un detalle para recordarles, lo mucho que valoramos su ayuda!

Incluye cinco figuras de chocolate realizadas a mano. Un martillo, una abrazadera, un destornillador y dos llaves.

Son de chocolate con leche con detalles de chocolate negro.

Set de lápices de colores en chocolate con leche

¿Buscas un regalo original? Este set de 6 lápices de colores de chocolate, seguro que no se lo espera. No les falta detalle, parecen lápices de colores de verdad, son de chocolate con leche, peso 40,8 gramos. De Weibler Confiserie.Â

Anthon Berg Licores De Chocolate «drinks Time» 12 Piezas, 187 Gramo

Para quien le gusta coleccionar botellas, este es un detalle con encanto. Se trata de doce botellas de chocolate envueltas en papel que imita diferentes bebidas alcohólicas como Licor 43, vodka Sobieski, o Cointreau.

Son doce piezas con un peso aproximado de 187 g.

Sin azúcar añadido

Smartphone de chocolate de Chocolatissimo

¿Tu chico/a no deja de mirar el móvil? Regálale este smartphone de chocolate y una notita que diga, “deja tu móvil y comparte este conmigo”. No le falta detalle al choco-móvil, es de chocolate con leche y pesa 40.8 g. El precio no está nada mal.

Caja con 4 pintalabios de chocolate