Nike Pegasus: análisis completo del modelo más popular en el mundo del running

Resulta difícil de imaginar que, allá por el año 1982, cuando Nike sacó al mercado una nueva línea de zapatillas deportivas, estaba a punto de alumbrar uno de sus modelos más míticos. Más de cuarenta años después de su lanzamiento, las Nike Pegasus siguen muy presentes en todos los escaparates y han demostrado una gran capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos.

Una recopilación de innovaciones técnicas

Evidentemente, si se compara la primera Nike Pegasus con los modelos actuales, las diferencias saltan a la vista. Lo que no ha variado durante todo este tiempo es que las Pegasus siguen siendo una referencia en materia de innovaciones técnicas. Las Nike Pegasus Premium, una de las gamas más exclusivas, incorporan los últimos avances para maximizar el rendimiento de los atletas sin comprometer su comodidad, como las conocidas tecnologías Air Zoom, ReactX y ZoomX. La combinación de todos estos adelantos técnicos se traduce en una pisada mucho más reactiva y en un mayor retorno de energía, gracias a una amortiguación difícil de igualar. Los mejores resultados con este modelo se obtienen, lógicamente, al correr sobre asfalto, la superficie preferida por las Pegasus.

Adaptabilidad y transpirabilidad

Junto con sus elevadas prestaciones para los corredores profesionales o, como mínimo, exigentes, las Nike Pegasus también se caracterizan por su capacidad para adaptarse a cualquier perfil de corredor. Con esto nos referimos tanto a las pretensiones del usuario, si solamente sale a correr de manera ocasional o si está encaminando sus pasos hacia la competición, como a su estilo de corredor y la fisionomía de su pie. ¿Cómo es esto posible? Gracias a su mediasuela de espuma de última generación, un detalle que posibilita un acople perfecto a la forma del pie. A este detalle se le añade el diseño de la malla interior, completamente transpirable, que permite que, como se dice coloquialmente, el pie «respire». El resultado es una experiencia mucho más placentera y que anima al runner a buscar mejores resultados. Estas son las características de la Pegasus 41, disponible en i-Run.

Diseños para todos los gustos

Otra seña de identidad de las Nike Pegasus es la variedad de diseños disponibles, clasificados a su vez dentro de diferentes líneas, como las que hemos mencionado con anterioridad y otras como la Nike Pegasus Plus o la Nike Air Zone Pegasus. Además, Nike ha sabido combinar los colores más demandados con una paleta de tonalidades neutras, con propuestas más clásicas y versiones algo más atrevidas. En todos los casos, las Pegasus resultan fácilmente combinables con el resto del vestuario del corredor y aporta un plus de personalidad en cualquier circunstancia. Todo ello sin renunciar en ningún caso a las prestaciones que caracterizan a la gama. Y ya están en camino las esperadas Nike Pegasus 42.

Rendimiento y seguridad

Tal y como hemos visto en los apartados anteriores, prácticamente cualquier perfil de corredor puede encontrar en las Nike Pegasus su mejor aliado para la práctica del running. Y es que, tanto los principiantes o corredores aficionados como los atletas que entrenan varias horas al día, pueden maximizar su rendimiento con este modelo. Siempre con la garantía de estar reduciendo significativamente los riesgos asociados a la práctica deportiva. Además, esta línea también presume de su durabilidad, por lo que su vida útil es considerablemente más larga que la de la mayoría de modelos.

En definitiva, han transcurrido más de cuatro décadas, pero las Nike Pegasus siguen siendo una de las grandes referencias en el mundo del running. Basta con echar un vistazo a nuestros parques y avenidas para convencerse de ello.

Imagen de Félix Besombes en Unsplash