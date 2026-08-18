Bicicletas eléctricas en 2026: por qué la posventa es tan importante como la bicicleta

Cuando compramos una bicicleta eléctrica, normalmente nos fijamos en el motor, la batería, el peso o la autonomía. Sin embargo, la mayoría de las veces nos olvidamos del servicio posventa.

¿Qué ocurre cuando nuestra e-bike deja de funcionar? Una avería puede arruinar una tarde de paseo. Pero además, si utilizas la bicicleta para ir a trabajar, podrías quedarte sin tu medio de transporte durante varios días.

Por eso, hemos revisado las políticas oficiales de algunas marcas importantes del mercado europeo, entre ellas Specialized, Canyon, Cowboy y Fiido, centrándonos especialmente en cuestiones como qué cubre la garantía, cómo se gestiona una reparación, dónde es posible conseguir recambios y qué opciones hay cuando no vivimos cerca de un servicio oficial.

Al fin y al cabo, una e-bike no termina de «comprarse» el día que nos la entregan. También estamos comprando la forma en que podremos mantenerla cuando deje de ser nueva.

¿Qué tener en cuenta antes de comprar una e-bike?

Además, del número de años, debemos tener en cuenta qué componentes están incluidos y qué casos quedan fuera.

De hecho, el desgaste normal no suele considerarse un defecto de fabricación. Es normal que los neumáticos, las pastillas de freno o determinados elementos de la transmisión tengan que sustituirse con el tiempo, aunque la bicicleta siga dentro de garantía.

Por ejemplo, Specialized ofrece una garantía de dos años desde la fecha de compra original a los propietarios posteriores. Mientras que Canyon cuenta con una garantía adicional de seis años que cubre determinados componentes diseñados por la propia marca, como cuadro, horquilla, cockpit y tija.

Una taller puede ser más caro que una buena garantía

Pensemos en dos bicicletas. Una tiene una garantía más amplia, pero para cualquier reparación tenemos que enviarla a otra ciudad. La otra tiene una cobertura más corta, pero contamos con un distribuidor autorizado a diez kilómetros de casa.

¿Cuál nos resulta más cómoda? Dependerá de nuestro uso. Specialized, por ejemplo, vende sus bicicletas mediante una red de distribuidores autorizados. Con lo cual, antes de comprar, podemos intentar localizar el establecimiento más cercano y consultar si trabaja con el modelo concreto que estamos pensando en comprar.

Fiido

Fiido ofrece un modelo especialmente interesante para aquellos que no quieren depender exclusivamente de un centro oficial.

Su política de servicio permite que los propietarios puedan recurrir a un taller cualificado de la zona para realizar el mantenimiento o determinadas reparaciones. De esta forma, cuando se trata de una reparación cubierta por la garantía, los costes serán reembolsados de acuerdo con la política correspondiente.

Los detalles completos pueden consultarse en el latest Fiido Care Framework.

Además, Fiido ofrece también la posibilidad de recibir asistencia técnica y suministro de piezas. Dispone de almacenes locales y ofrece soporte posventa y una garantía de dos años.

Specialized

La política de Specialized distingue entre diferentes componentes y productos. En una e-bike, la batería es uno de los componentes que más nos interesa conservar correctamente, ya que determina buena parte de la autonomía que tendremos disponible.

En las bicicletas eléctricas, las baterías Turbo tienen una garantía de 2 años o 300 ciclos de carga, lo que ocurra primero. Los motores y componentes del sistema de transmisión eléctrica cuentan con una cobertura de dos años según la política publicada.

Si utilizas la bicicleta de forma ocasional puede ser una diferencia poco relevante, pero si cargas la batería constantemente porque hace muchos kilómetros cada semana, es importante que lo tengas en cuenta.

Canyon

En Canyon la compra se realiza directamente con la marca. La compañía ofrece una garantía adicional de seis años para determinados componentes diseñados por Canyon, entre ellos cuadro, horquilla, cockpit y tija. Esta garantía no cubre componentes de terceros. Eso sí, no todos los elementos de una bicicleta estén cubiertos durante seis años.

Además, dispone de herramientas de asistencia para reparaciones, mantenimiento y recambios, así como centros y socios de servicio.

Cowboy

Cowboy combina soporte digital, aplicación, partners de servicio y técnicos móviles. Su servicio Cowboy Care permite solicitar mantenimiento y determinadas reparaciones a domicilio. Con la ventaja de que no siempre tenemos que transportar la bicicleta hasta un taller. El servicio móvil soluciona precisamente ese problema.

Además, Cowboy mantiene una red de partners para determinadas necesidades de servicio. De hecho, en los últimos años, ha estado centrada precisamente en reforzar aspectos como la disponibilidad de piezas y el servicio a sus usuarios.

Specialized, Canyon, Cowboy y Fiido: cuatro modelos diferentes

Si ponemos las principales características una al lado de otra, la diferencia entre las marcas se entiende mejor.

Marca Enfoque principal Dato destacado Reparación Specialized Red de distribuidores Batería Turbo: 2 años o 300 ciclos Distribuidores autorizados Canyon Venta directa y soporte propio Garantía adicional de 6 años para determinados componentes Servicio y partners Cowboy Servicio conectado Mantenimiento móvil y soporte digital Técnicos móviles y partners Fiido Soporte remoto y servicio local 2 años de garantía Taller local bajo condiciones

Todo depende de las necesidades de cada persona. Por ejemplo, si vives en una gran ciudad puede que valores mucho un técnico móvil. Pero si haces rutas de montaña, puede que estés más interesado en encontrar piezas rápidamente. Y si vives en una zona con buenos talleres independientes quizá prefieras tener la posibilidad de recurrir a ellos.

Con lo cual, la mejor posventa será la que responda a nuestro problema concreto.

Tres preguntas que deberíamos hacer antes de comprar

Antes de comprar una e-bike, hay tres preguntas que pueden ahorrarte muchos quebraderos de cabeza.

Primera: ¿dónde la repararíamos? Busca el servicio más cercano y comprueba que trabaja con esa bicicleta en concreto.

Segunda: ¿qué ocurre si falla la batería o el motor? Son componentes suficientemente importantes como para saber de antemano cómo se tramita una incidencia.

Tercera: ¿hay piezas disponibles? No basta con que una marca diga que ofrece repuestos. Es importante saber cómo se solicitan y cuánto puede tardar el proceso.

Y añadiríamos una cuarta si vamos a viajar: ¿qué ocurre si tienes una avería fuera de tu ciudad?

Conclusión

Ho en día, las bicicletas eléctricas tienen motor, batería, electrónica, sensores y, cada vez más, software. Eso hace que el servicio posterior a la compra sea bastante más importante que hace unos años.

Por eso, más allá del motor o la autonomía, es importante que te preguntas qué pasará el día que algo falla. Si sabas responderla antes de comprar, estarás tomando una mejor decisión.