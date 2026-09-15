¿Qué disfraces son los que van a estar de moda este Halloween?

Octubre ya está a la vuelta de la esquina y, seamos sinceros, a muchos ya empezó a entrarles la prisa pues, la noche más terrorífica del año, ya asoma la pata por la puerta. Y es que Halloween es una fiesta que atrae a todos, pues contiene una divertida mezcla de terror, ingenio y cultura pop. Pero ¿ya sabes con qué atuendo vas a triunfar este año o cuáles van a ser los looks que estarán en tendencia esa noche?

Si estás buscando inspiración para arrasar en la pista de baile o simplemente no quieres desentonar en tu quedada de amigos, has llegado al lugar adecuado. Aquí te contaremos cuáles son los disfraces de Halloween que están pegando fuerte, cuáles son los clásicos que nunca mueren y cómo conseguir ese toque rompedor sin complicarte la vida. Prepara el maquillaje, vamos a repasar lo que estará de moda esta temporada.

La pantalla sigue mandando

El streaming y las grandes salas de cine siguen siendo el catálogo de moda para la noche del 31 de octubre. Porque si algo triunfa en las plataformas digitales como Netflix, Prime Video o en la cartelera de los cines, puedes apostar a que se convertirá en el disfraz estrella de la calle. Para muestra, los siguientes:

El fenómeno Miércoles Addams: la gótica más famosa de la televisión sigue en lo más alto del pódium. Su clásico vestido negro con cuello blanco, las emblemáticas trenzas y una cara de pocos amigos (acompañada, si hay suerte, por un modelo de Cosa en el hombro) garantizan un acierto absoluto. Es un look elegante, reconocible al instante y comodísimo.

la gótica más famosa de la televisión sigue en lo más alto del pódium. Su clásico vestido negro con cuello blanco, las emblemáticas trenzas y una cara de pocos amigos (acompañada, si hay suerte, por un modelo de Cosa en el hombro) garantizan un acierto absoluto. Es un look elegante, reconocible al instante y comodísimo. La fiebre de El Juego del Calamar: los monos rojos con máscaras en forma de triángulo, cuadrado o círculo, y los icónicos chándales verdes numerados continúan siendo la opción perfecta para vestirse en grupo. Son prácticos, abrigados y tienen un impacto visual inmediato.

los monos rojos con máscaras en forma de triángulo, cuadrado o círculo, y los icónicos chándales verdes numerados continúan siendo la opción perfecta para vestirse en grupo. Son prácticos, abrigados y tienen un impacto visual inmediato. Animación y acción reciente: desde los héroes de cómics que han arrasado en taquilla hasta los villanos más carismáticos de la gran pantalla, las opciones de acción ofrecen ese punto divertido y lleno de color que rompe con la sobriedad del terror puro.

Los clásicos de la vieja escuela que nunca fallan

Hay monstruos que tienen un billete de ida y vuelta asegurado en nuestra memoria colectiva. Sin embargo, la clave para triunfar con estos personajes reside en darles un giro moderno, combinando la estética vintage con técnicas de maquillaje actuales o accesorios hiperrealistas. Si te gustan los clásicos, prueba a vestirte de:

Pennywise y el circo del terror: el payaso de IT sigue sembrando el pánico en las fiestas. Un par de lentillas amarillas, una peluca pelirroja despeinada y el famoso globo rojo son suficientes para helarle la sangre a cualquiera.

el payaso de sigue sembrando el pánico en las fiestas. Un par de lentillas amarillas, una peluca pelirroja despeinada y el famoso globo rojo son suficientes para helarle la sangre a cualquiera. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice: el fantasma más travieso del cine noventero ha vuelto a ponerse de moda. Su traje a rayas blancas y negras, el pelo verde alborotado y una actitud gamberra lo convierten en una fantástica opción para quienes aman mezclar el humor y el terror.

el fantasma más travieso del cine noventero ha vuelto a ponerse de moda. Su traje a rayas blancas y negras, el pelo verde alborotado y una actitud gamberra lo convierten en una fantástica opción para quienes aman mezclar el humor y el terror. Villanos con estilo propio: desde el inconfundible Joker y su fiel Harley Quinn hasta la elegancia oscura de Maléfica o el salvajismo de Jason Voorhees y los emblemáticos asesinos del cine slasher , estas figuras garantizan un golpe de nostalgia que siempre funciona.

desde el inconfundible y su fiel hasta la elegancia oscura de o el salvajismo de y los emblemáticos asesinos del cine , estas figuras garantizan un golpe de nostalgia que siempre funciona. Frankenstein y Drácula: estos dos pilares de la literatura de terror nunca faltan. Este año regresan con cortes más estilizados, capas góticas y detalles de caracterización de alto nivel.

Opciones virales y sencillas

Seamos honestos. No siempre tenemos tiempo suficiente para planificar un atuendo elaborado con prótesis de látex o pelucas imposibles. Por suerte, se ha puesto de moda la practicidad, demostrando que, con un concepto sencillo, pero bien ejecutado, también se puede ser el rey o la reina de la velada.

El fenómeno Ghostface de Scream : es, sin lugar a dudas, el disfraz socorrido por excelencia. Una túnica negra con capucha, la mítica máscara alargada y un cuchillo de juguete bastan para crear uno de los atuendos más impactantes e icónicos sin gastar tiempo de más.

es, sin lugar a dudas, el disfraz socorrido por excelencia. Una túnica negra con capucha, la mítica máscara alargada y un cuchillo de juguete bastan para crear uno de los atuendos más impactantes e icónicos sin gastar tiempo de más. Zombies y caminantes: el maquillaje de caminante permite reciclar ropa vieja de casa haciéndole unos cuantos rasgones y añadiendo sangre artificial. Es económico, divertidísimo de hacer y genial para ir en cuadrilla.

el maquillaje de caminante permite reciclar ropa vieja de casa haciéndole unos cuantos rasgones y añadiendo sangre artificial. Es económico, divertidísimo de hacer y genial para ir en cuadrilla. Catrinas y esqueletos: la estética de la Catrina mexicana sigue enamorando por su contraste entre calaveras y coronas de flores coloridas. Si se te da bien el pincel, es una de las propuestas más fotogénicas de la noche.

la estética de la Catrina mexicana sigue enamorando por su contraste entre calaveras y coronas de flores coloridas. Si se te da bien el pincel, es una de las propuestas más fotogénicas de la noche. Brujas y vampiresas: un clásico de fondo de armario festivo que nunca defrauda. Con una buena capa de terciopelo, unos colmillos de calidad o un sombrero puntiagudo bien estructurado, tendrás un look impecable en minutos.

Todo lo que necesitas para tu fiesta en Disfraces Jarana

Ahora bien, saber qué ponerse es solo la mitad del camino; la otra mitad es encontrar prendas que no se desbaraten a la primera de cambio y accesorio de calidad que marquen la diferencia. Y para ello, nada mejor que Disfraces Jarana, una tienda española especializada en disfraces, accesorios y decoración para fiestas, considerada el auténtico templo del disfraz en nuestro país.

Así que, ya sea que busques el atuendo completo para ti, una propuesta coordinada para toda la familia o simplemente el maquillaje y los accesorios que completen tu caracterización, en su catálogo de disfraces de Halloween para adultos y niños lo encontrarás absolutamente todo.

Razones para elegir Disfraces Jarana

Amplio catálogo de opciones para todas las edades: tienen desde disfraces terroríficos para niños hasta colecciones completas para adultos, pasando por opciones para adolescentes que quieren ir a la última.

tienen desde disfraces terroríficos para niños hasta colecciones completas para adultos, pasando por opciones para adolescentes que quieren ir a la última. Variedad de presupuestos y tallas: desde opciones low cost para resolver una fiesta imprevista hasta elaborados conjuntos con todo lujo de detalles para concursos de disfraces.

desde opciones para resolver una fiesta imprevista hasta elaborados conjuntos con todo lujo de detalles para concursos de disfraces. Complementos que marcan la diferencia: pelucas, sangre sintética de acabado profesional, máscaras de látex hiperrealistas y sombreros para que no te falte ni un solo detalle.

No dejes que el tiempo se te eche encima. Pásate por su tienda online, www.disfracesjarana.com, echa un ojo a las novedades de temporada y prepárate para ser el alma (o el fantasma) más aclamado de la fiesta de este año. ¡Que empiece el espectáculo!