Lucinda Jewels: una vida entre joyas que ahora brilla con nombre propio

Hay profesiones que se eligen y otras que, de alguna manera, acompañan a una persona durante toda su vida.

Es el caso de Lucinda García Cabrera, natural de Salinas (Asturias), cuya trayectoria ha estado siempre ligada al universo de la joyería.

Tras más de veinte años de experiencia en un sector en el que la precisión, el diseño y la atención al detalle son fundamentales, ha decidido dar un paso adelante y emprender su propio camino con Lucinda Jewels, una firma emergente que aspira a hacerse un hueco en el mundo de la joyería.

Su experiencia profesional incluye su paso por Carrera y Carrera, una de las firmas españolas de joyería más reconocidas internacionalmente.

Allí conoció de primera mano los estándares de calidad, el cuidado artesanal y la exigencia que caracterizan a una industria en la que cada detalle cuenta.

Fue una etapa que contribuyó a definir su visión del sector y que hoy constituye una de las principales bases de su proyecto personal.

Con Lucinda Jewels, García Cabrera transforma esa experiencia acumulada en una iniciativa propia.

Su propósito es construir una marca con personalidad, en la que la joyería no sea únicamente un complemento, sino también una forma de expresión y una manera de transmitir elegancia, carácter y estilo.

Es una apuesta emprendedora que combina el conocimiento de un oficio con la ilusión de desarrollar una identidad propia.

Uno de los mejores ejemplos de esta filosofía es Habana, la colección más personal y significativa de la diseñadora.

Inspirada en sus raíces familiares y en su vínculo emocional con La Habana, la propuesta rinde homenaje a la identidad, la herencia y la luz que atraviesa generaciones.

Sus piezas representan una conexión entre pasado, presente y futuro, y celebran a las mujeres que honran sus orígenes mientras construyen su propio camino. Cada joya busca convertirse en algo más que una pieza estética: un símbolo personal cargado de recuerdos y significado. Entre sus creaciones destaca Los Ángeles, un colgante dedicado a todas aquellas personas que inspiran, acompañan y continúan iluminando nuestro camino.

La firma afronta ahora un nuevo paso en su trayectoria con la presentación en Madrid de las novedades de esta colección.

El encuentro tendrá lugar los próximos 20 y 21 de noviembre de 2026 en Manuel Espejo Estudio, situado en la calle de Santa María, 17, de Madrid.

El espacio pertenece a Manuel Espejo, uno de los grandes referentes del diseño de interiores en España, cuya trayectoria destaca por su particular visión estética y su capacidad para crear ambientes con personalidad propia.

Su estudio será el escenario de esta presentación y aportará un marco especialmente cuidado en el que el interiorismo y la joyería se darán la mano. Es una colaboración que suma valor a la cita y reúne dos disciplinas unidas por la sensibilidad hacia la belleza y la atención a los detalles.

La presentación tendrá un carácter exclusivo y estará dirigida a quienes deseen descubrir de cerca las nuevas propuestas de Lucinda Jewels. Para garantizar una atención personalizada, el acceso se realizará mediante invitación.

Si desea recibir una invitación para asistir, escriba al correo [email protected].

Esta presentación permitirá compartir el resultado de años de dedicación a una profesión que exige conocimiento, sensibilidad y pasión.

Lucinda Jewels nace con la ambición de crecer, hacerse un nombre y demostrar que detrás de cada joya hay mucho más que un diseño: hay una historia, una trayectoria y una manera personal de entender la belleza.