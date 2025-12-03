  • ESP
    España América
Magazine Fitur

La IA entra con fuerza en la planificación y experiencia turística

FITUR y SEGITTUR lanzan la III edición de ‘The AI ​​for Tourism Awards 2026’

Un concurso único premiará la mejor solución de IA en el sector turístico, con candidaturas abiertas hasta el 15 de diciembre

FITUR y SEGITTUR lanzan la III edición de 'The AI ​​for Tourism Awards 2026'
Fitur 2026 IFEMA
Archivado en: Fitur

Más información

FITUR TechY 2026 celebrará 20ª edición bajo el lema ‘De Robot a Aliado’

FITUR TechY 2026 celebrará 20ª edición bajo el lema ‘De Robot a Aliado’

FITUR Woman: liderazgo femenino, empleo y emprendimiento en turismo

FITUR Woman: liderazgo femenino, empleo y emprendimiento en turismo

FITUR y SEGITTUR anuncian la tercera edición del concurso The AI ​​for Tourism Awards 2026, dedicado a soluciones tecnológicas basadas en Inteligencia Artificial aplicadas al turismo.

La IA ya transforma la forma en que se planifican, reservan y disfrutan los viajes, y este certamen busca identificar las mejores innovaciones a nivel nacional e internacional que integren destinos y empresas del sector para enriquecer la experiencia del viajero antes, durante y después del viaje.

La competición se desarrollará en el marco de FITUR Know-How & Export, reconociendo la importancia de la IA en la gestión de viajes y en el conjunto del turismo. En 2026, las iniciativas ganadoras se situarán en el nuevo Pabellón del Conocimiento, en el Recinto Ferial, dentro del Pabellón 12.

La tercera edición contará con una única categoría que premiará a la mejor solución de IA 2026, a la que podrán optar empresas de todas las verticales del turismo —cadenas hoteleras, aerolíneas, agencias de viajes, destinos, etc.—. El jurado, presidido por SEGITTUR y formado por profesionales de turismo y tecnología, valorará la innovación tecnológica, la usabilidad, la mejora de la experiencia del usuario, la originalidad y la escalabilidad.

Las candidaturas pueden presentarse hasta el 15 de diciembre a través del formulario online disponible en la web de SEGITTUR: https://www.segittur.es/inscripcion-concurso-inteligencia-artificial-2026/

La entrega de premios se celebrará el jueves 22 de enero de 2026 durante FITUR Know-How & Export.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

BICICLETAS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Acampada y aire libre Aparatos de fitness Bicicletas Golf Pádel Running
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]