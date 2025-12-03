FITUR y SEGITTUR lanzan la III edición de ‘The AI ​​for Tourism Awards 2026’

FITUR y SEGITTUR anuncian la tercera edición del concurso The AI ​​for Tourism Awards 2026, dedicado a soluciones tecnológicas basadas en Inteligencia Artificial aplicadas al turismo.

La IA ya transforma la forma en que se planifican, reservan y disfrutan los viajes, y este certamen busca identificar las mejores innovaciones a nivel nacional e internacional que integren destinos y empresas del sector para enriquecer la experiencia del viajero antes, durante y después del viaje.

La competición se desarrollará en el marco de FITUR Know-How & Export, reconociendo la importancia de la IA en la gestión de viajes y en el conjunto del turismo. En 2026, las iniciativas ganadoras se situarán en el nuevo Pabellón del Conocimiento, en el Recinto Ferial, dentro del Pabellón 12.

La tercera edición contará con una única categoría que premiará a la mejor solución de IA 2026, a la que podrán optar empresas de todas las verticales del turismo —cadenas hoteleras, aerolíneas, agencias de viajes, destinos, etc.—. El jurado, presidido por SEGITTUR y formado por profesionales de turismo y tecnología, valorará la innovación tecnológica, la usabilidad, la mejora de la experiencia del usuario, la originalidad y la escalabilidad.

Las candidaturas pueden presentarse hasta el 15 de diciembre a través del formulario online disponible en la web de SEGITTUR: https://www.segittur.es/inscripcion-concurso-inteligencia-artificial-2026/

La entrega de premios se celebrará el jueves 22 de enero de 2026 durante FITUR Know-How & Export.