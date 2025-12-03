FITUR TechY 2026 celebrará 20ª edición bajo el lema ‘De Robot a Aliado’

FITUR TechY 2026 celebrará su vigésima edición bajo el lema “De Robot a Aliado” y profundizará en el paradigma turístico que propone la integración responsable de la tecnología. Organizada por FITUR en colaboración con el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), la sección especializada en innovación y tecnología turística regresa a la Feria Internacional del Turismo, que se celebrará del 21 al 25 de enero de 2026 en IFEMA MADRID.

Las jornadas profesionales de FITUR TechY se desarrollarán del miércoles 21 al viernes 23 de enero, en el Pabellón del Conocimiento (Pabellón 12). El espacio acogerá cientos de sesiones para presentar propuestas, compartir experiencias y difundir buenas prácticas que marcan tendencia en la industria, reuniendo la oferta tecnológica más reciente para empresas, destinos y profesionales del sector.

Con el patrocinio principal de Grupo Cajamar, FITUR TechY 2026 propone un recorrido profesional optimista y provocador: evolucionar desde un turismo centrado únicamente en la eficiencia tecnológica hacia uno en el que la innovación esté al servicio de las personas, del planeta y del propósito.

Cuatro foros para los grandes desafíos

FITUR TechY contará con cuatro espacios temáticos que abordarán las claves del presente y futuro del turismo en clave tecnológica, reuniendo a profesionales, empresas e instituciones para compartir análisis, tendencias y soluciones ante una transformación acelerada.

TechYnegocio , con apoyo de AdQuiver, analizará cómo algoritmos y sistemas automatizados configuran la próxima generación de negocios turísticos: decisiones estratégicas, eficiencia operativa, distribución dinámica y experiencias personalizadas.

, con apoyo de AdQuiver, analizará cómo algoritmos y sistemas automatizados configuran la próxima generación de negocios turísticos: decisiones estratégicas, eficiencia operativa, distribución dinámica y experiencias personalizadas. TechYdestino , patrocinado por MAARLAB, abordará innovaciones en la gestión integral de destinos, iniciativas de promoción turística y nuevos perfiles de viajeros.

, patrocinado por MAARLAB, abordará innovaciones en la gestión integral de destinos, iniciativas de promoción turística y nuevos perfiles de viajeros. TechYfuturo explorará el avance de IA, automatización y robótica que están dando forma a un sector orientado a la experimentación y las emociones, con el patrocinio de American Express.

explorará el avance de IA, automatización y robótica que están dando forma a un sector orientado a la experimentación y las emociones, con el patrocinio de American Express. TechYsostenibilidad, con Veolia como aliado, desarrollará la sostenibilidad turística desde sus tres pilares: medio ambiente, economía y sociedad.

Un punto de encuentro para la innovación

En un contexto de cambio global, FITUR TechY ofrece un espacio para la innovación al servicio del turismo, exhibiendo las últimas tecnologías en el sector hotelero y explorando, junto a expertas, desafíos y horizontes con una programación diseñada para inspirar, anticipar y guiar hacia un modelo más eficiente, sostenible y centrado en las personas.

La edición 2026 contará con Enovam como Partner Energético Oficial, líder en gestión energética para el sector turístico, gestionando más de 1.000 establecimientos y participando en más de 250 proyectos de eficiencia energética y energías renovables. Además, Orange Empresas figura como Partner Tecnológico, impulsando la transformación digital del turismo en España mediante infraestructuras y servicios que mejoran la conectividad y la gestión inteligente de datos en destinos y establecimientos.