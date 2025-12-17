Perform 2026: Duetto presenta su primer evento global para transformar la estrategia de revenue en la hotelería

La compañía tecnológica Duetto, referente mundial en soluciones de revenue y rentabilidad para la industria hotelera, anunció el lanzamiento de PERFORM 2026, su primer evento global dedicado al rendimiento y la estrategia comercial en la hospitalidad. La cita tendrá lugar el jueves 16 de abril de 2026 en el Margaritaville Hollywood Beach Resort, en Florida (EE. UU.), y convocará a hoteleros, innovadores tecnológicos y líderes del sector de todo el mundo para una jornada de aprendizaje, inspiración y networking.

“La rentabilidad es hoy la prioridad, pero muchos hoteleros todavía se preguntan qué viene después. PERFORM busca generar conversaciones reales sobre lo que está funcionando, lo que está cambiando y cómo los hoteles pueden construir estrategias más resilientes”, afirmó Alex Zoghlin, CEO de Duetto. El ejecutivo destacó que el encuentro ofrecerá “un espacio para cuestionar viejos supuestos, aprender de otros profesionales y descubrir acciones concretas que impulsen un verdadero performance”.

Un encuentro clave para la nueva era del revenue hotelero

En un momento en que la industria evoluciona de la optimización del ingreso por habitación hacia un enfoque basado en la rentabilidad total, PERFORM se presenta como un espacio para compartir conocimientos prácticos, experiencias y tendencias que definirán el rumbo de la gestión hotelera en los próximos años.

El programa incluirá:

Conferencias de expertos internacionales en hospitalidad y tecnología.

Workshops y sesiones interactivas, centradas en maximizar el rendimiento organizacional.

Espacios de networking y actividades sociales, pensadas para fomentar la colaboración.

Presentaciones exclusivas del roadmap de Duetto, con innovaciones impulsadas por inteligencia artificial y automatización.

Tanto los hoteles independientes como las grandes cadenas internacionales encontrarán en este summit una oportunidad para inspirarse con casos reales y estrategias aplicables. El evento contará con una asistencia global y una agenda de speakers provenientes de distintos continentes.

Las entradas early bird ya están disponibles en duettoperform.com.

Duetto, redefiniendo la gestión de revenue

Presente en más de 7.200 hoteles, casinos y resorts alrededor del mundo, Duetto lidera la innovación en estrategia de revenue para la hospitalidad. Su propuesta va más allá de un RMS tradicional: está desarrollando el primer Revenue & Profit Operating System (RP‑OS), una plataforma integral que unifica las áreas de revenue y operaciones bajo un mismo entorno digital.

Gracias al uso de automación e inteligencia artificial, Duetto permite a los equipos comerciales tomar decisiones más rápidas y basadas en la rentabilidad total del negocio. La compañía ha sido reconocida por cuatro años consecutivos —de 2022 a 2025— como el sistema de revenue management número uno del mundo, según los HotelTechAwards.