El chef amazónico José Antonio Nogueira representará a Iquitos y al Río Amazonas en FITUR 2026

Desde el corazón verde del Perú, el reconocido chef amazónico José Antonio Nogueira formará parte del equipo oficial que representará al destino Río Amazonas – Iquitos, Perú en la próxima edición de FITUR 2026, una de las ferias de turismo más importantes del mundo.

Su participación será un viaje sensorial que lo llevará al escenario internacional la riqueza culinaria de la región Loreto , donde la naturaleza, la tradición y la innovación se fundan en una experiencia única. A través de show cookings en vivo y activaciones gastronómicas en el stand del destino, Nogueira presentará recetas basadas en ingredientes emblemáticos como el paiche, la cocona, el camu camu o el ají charapita, productos que representan la vastedad y diversidad del bosque tropical.

“Cada plato es una forma de contar quiénes somos y cómo vivimos en armonía con la selva”, ha expresado en diversas ocasiones el chef, quien se ha consolidado como un embajador del sabor amazónico y un defensor del uso sostenible de los recursos regionales.

La gastronomía de Iquitos y Loreto es un reflejo de esta identidad profunda: una cocina vibrante donde se cruzan la sabiduría ancestral de los pueblos originarios con la creatividad contemporánea. Alimentos como el juane, el inchicapi o los tragos artesanales de frutas silvestres son parte de una relación que una cultura, identidad y biodiversidad.

En FITUR, la participación de José Antonio Nogueira y del destino Río Amazonas – Iquitos no solo promoverá el turismo, sino también la valoración del patrimonio gastronómico amazónico ante un público global. Una muestra de que la Amazonía peruana no solo se visita… se vive, se comparte y se saborea.